Gigabyte, yeni Ultrabook modeli U2442'yi duyurdu

Donanım dünyasının iddialı isimlerinden Gigabyte, yeni Ultrabook modeli U2442'yi duyurarak ürün yelpazesini genişletiyor.

Fiziksel özelliklerle başlayacak olursak, 339 mm uzunluğunda, 233 mm genişliğinde, 18.5 - 21 mm arasında değişen kalınlıklarda ve 1.59 kg ağırlığında tasarlanan U2442'nin kapağında şampanya rengi zımparalanmış alüminyum kullanılmış. Sıcak havanın dışarıya atılmasını sağlayan havalandırma ızgaralarının çift sıra halinde yerleştirildiği görülüyor. Böylece dahili bileşenlerin daha etkin şekilde serinletilmesi, fanın gürültü seviyesinin düşük tutulması ve sistem stabilitesinin arttırılması amaçlanmış. Tuş takımı ise loş ortamlarda daha rahat çalışabilmek adına aydınlatmalı. Ortamdaki ışık seviyesine göre tuşların parlaklık seviyesi otomatik olarak değişiyor.



U2442, Intel'in üçüncü nesil mimarisi olan ''Ivy Bridge'' üzerinde şekilleniyor. Intel Core i7-3517U (2 çekirdek / 4 izlek / 1.9 GHz) / Intel Core i7-3537U (2 çekirdek / 4 izlek / 2 GHz) işlemci seçeneklerinin, 4 GB / 8 GB DDR3 RAM'in (16 GB'a kadar arttırılabilir) ve Nvidia GeForce GT650M / GT 730M ekran kartı seçeneklerinin güç verdiği Ultrabook'ta, 14-inç büyüklüğünde ve 1600 x 900 piksel çözünürlüğünde, LED arka aydınlatmalı ekrana yer verilmiş. Ekranın hemen üstüne ise sesli ve görüntülü iletişim için 1.3 megapiksel çözünürlüğünde web kamera konumlandırılmış.



128 GB mSATA SSD / 128GB mSATA SSD + 750 GB - 1 TB 5400 RPM sabit disk / 256 GB SSD gibi depolama alanı seçeneklerine sahip olan Ultrabook'a, 2 adet USB 2.0 portu, 2 adet USB 3.0 portu, D-Sub (VGA) çıkışı, HDMI 1.4 çıkışı, RJ45 portu, mikrofon girişi, kulaklık çıkışı, SD kart okuyucu, Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısı, Bluetooth 4.0 ve kablosuz görüntü aktarım teknolojisi (Wi-Di) eşlik ediyor. Eğer SSD ile mekanik sabit diski bir arada kullanmak isterseniz ağırlık yaklaşık 100 gram artıyor.



Son olarak THX TruStudio Pro desteği sayesinde üst seviyede ses kalitesi vadeden U2442'nin fiyatına dair açıklama yapmamış. U2442'nin daha detaylı görsellerine aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.



http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4399#kf