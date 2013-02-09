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Gigabyte, yeni Ultrabook modeli U2442'yi duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Gigabyte, yeni Ultrabook modeli U2442'yi duyurdu
Donanım dünyasının iddialı isimlerinden Gigabyte, yeni Ultrabook modeli U2442'yi duyurarak ürün yelpazesini genişletiyor.
Fiziksel özelliklerle başlayacak olursak, 339 mm uzunluğunda, 233 mm genişliğinde, 18.5 - 21 mm arasında değişen kalınlıklarda ve 1.59 kg ağırlığında tasarlanan U2442'nin kapağında şampanya rengi zımparalanmış alüminyum kullanılmış. Sıcak havanın dışarıya atılmasını sağlayan havalandırma ızgaralarının çift sıra halinde yerleştirildiği görülüyor. Böylece dahili bileşenlerin daha etkin şekilde serinletilmesi, fanın gürültü seviyesinin düşük tutulması ve sistem stabilitesinin arttırılması amaçlanmış. Tuş takımı ise loş ortamlarda daha rahat çalışabilmek adına aydınlatmalı. Ortamdaki ışık seviyesine göre tuşların parlaklık seviyesi otomatik olarak değişiyor.
U2442, Intel'in üçüncü nesil mimarisi olan ''Ivy Bridge'' üzerinde şekilleniyor. Intel Core i7-3517U (2 çekirdek / 4 izlek / 1.9 GHz) / Intel Core i7-3537U (2 çekirdek / 4 izlek / 2 GHz) işlemci seçeneklerinin, 4 GB / 8 GB DDR3 RAM'in (16 GB'a kadar arttırılabilir) ve Nvidia GeForce GT650M / GT 730M ekran kartı seçeneklerinin güç verdiği Ultrabook'ta, 14-inç büyüklüğünde ve 1600 x 900 piksel çözünürlüğünde, LED arka aydınlatmalı ekrana yer verilmiş. Ekranın hemen üstüne ise sesli ve görüntülü iletişim için 1.3 megapiksel çözünürlüğünde web kamera konumlandırılmış.
128 GB mSATA SSD / 128GB mSATA SSD + 750 GB - 1 TB 5400 RPM sabit disk / 256 GB SSD gibi depolama alanı seçeneklerine sahip olan Ultrabook'a, 2 adet USB 2.0 portu, 2 adet USB 3.0 portu, D-Sub (VGA) çıkışı, HDMI 1.4 çıkışı, RJ45 portu, mikrofon girişi, kulaklık çıkışı, SD kart okuyucu, Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısı, Bluetooth 4.0 ve kablosuz görüntü aktarım teknolojisi (Wi-Di) eşlik ediyor. Eğer SSD ile mekanik sabit diski bir arada kullanmak isterseniz ağırlık yaklaşık 100 gram artıyor.
Son olarak THX TruStudio Pro desteği sayesinde üst seviyede ses kalitesi vadeden U2442'nin fiyatına dair açıklama yapmamış. U2442'nin daha detaylı görsellerine aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.
Gigabyte, yeni Ultrabook modeli U2442'yi duyurdu

http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4399#kf Yorum Yaz
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G-teknoloji 6 yıl
türkiyede iş yapmaz bence msı bile tutunamıyor üsltelik bu samsung kasasına çok benziyor kasayı başka firmalara yaptırıyor ve çok sıradan bir tasarım.
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fendur 6 yıl
Ben gelmesini bekliyorum ihtiyacım olmasına rağmen.. Gelince alacağım ilk ultrabook....

Bence hem tasarımı güzel hem özellik bakımından rakipsiz, paneli kaliteli hem de 1.65 kg.. Daha ne isteyeyim.

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asalet03 6 yıl
bunlar türkiyeye geliyormu
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fendur 6 yıl asalet03
asalet03

bunlar türkiyeye geliyormu

Mart 15 gibi 2.200 tl civarı bir fiyatla gelecekmiş...
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esqhia 6 yıl
samedl
1-Neden hala usb 2.0 kullanıyorlar?2-Ekran dokunmatikmi yazıda göremedim intel zorunlu hale getirmisti bilgisi olan var mı?

Usb 2.0 saçmalığı ile ilgili yorum dahi yapmıycam.Dokunmatik ekrana gelince; intel hasswell mimarisi ile birlikte,yeni ulrabooklarda,dokunmatik ekranı zorunlu hale getiriyor.Yani ivy bridge işlemci kullanıyosan,önümüzdeki yıllarda da normal ekranlı bir ultrabook üretebilirsin ama hasweell mimarili yeni nesil işlemci kullanıyosan,dokunmatik ekran zorunlu.
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samedl 6 yıl
1-Neden hala usb 2.0 kullanıyorlar?
2-Ekran dokunmatikmi yazıda göremedim intel zorunlu hale getirmisti bilgisi olan var mı?
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4Crumby 6 yıl
Ultrabook denen olay ince modeller olmuyo muydu suan asus samsung ve apple disindaki ureticilerin ultrabooklari ile notebooklari arasinda bi fark goremiyorum.
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teknoforum-bs 6 yıl
Donanımı gerçekten çok güzel ama Bir Ultrabook Değil !!!
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4Crumby 6 yıl
Ultrabook denen olay ince modeller olmuyo muydu suan asus samsung ve apple disindaki ureticilerin ultrabooklari ile notebooklari arasinda bi fark goremiyorum.
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Lord Melkor 6 yıl
Fiyatı hakkında açıklama yapmaması doğru olmuş :)
Kalbe zarar
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MxFxOx 6 yıl
En sonunda adam akıllı ultra book görebildim. 128gb ssd rahat yeter.ultrabook tasarınları genel olarak aynı, siyah klavye ve aliminyum kasa ikilisi oluyor.Gigabyte daha farklı olmuş kapağındaki şampanya rengini kasanın genelinde kullansa daha iyi olurdu. Dıştan çok iyi ama kapağı kaldırınca standart ultra boook
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