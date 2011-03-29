Gigabyte yeni oyuncu faresi Aivia M8600'ü duyurdu

Önde gelen donanım üreticilerinden Gigabyte, oyuncular için hazırladığı M8600 isimli yeni fare modelini duyurdu. Aivia serisinin ilk ürünü olan M8600, 6500 dpi çözünürlüğünde çift gözlü lazer sensör kullanıyor ve sahip olduğu tasarım ile hem sağ el hem de sol el ile kullanımı mümkün kılıyor. Keskin çizgileriyle agresif bir görünüme sahip olan fare, be ş farklı buton profili için 32 Kb büyüklüğünde dahili bellek kapasitesine sahip. 4 yönlü kaydırma tekerine sahip olan farenin, GHOST Macro Engine adı verilen özel motor ile gelişmiş makro özellikleri sunduğu belirtiliyor.
Aynı zamanda kablosuz alıcı olarak kullanıcılabilen çok fonksiyonlu şarj istasyonuna sahip olan M8600, kablolu ve kablosuz olarak kullanılabilirken, kablolu kullanım için 1.8 metre uzunluğunda, altun USB konnektörüne sahip kablo ile geliyor. Yurt dışı satışına önümüzdeki hafta içerisinde başlanması beklenen Gigabyte'ın Aivia serisi yeni oyuncu faresi M8600, ön-sipariş listelerine 144 dolar seviyesinden giriş yapmış durumda.
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Razer soyuluyor da Logitech serisi soyulmuyor mu ? Bütün Logitech mouselarım soyuldu G500, MX518, G9x... Henüz Razer DA2 soyulmadı da bozulmadı da.
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mambanın fiyatı nekadar benden iyi bilirsin ayrıca gigabyte 8000x fare bile razer imparator ,mamba ve g9x dahaiyi sonuşlarveriyor test eden sitelerebakın bir razer c. kulanıcısı olarak farenin tuşları çok çabuk bozuluyor tuş aolıp onarmaktan bıktım razer marka her ürünün üstü soyuluyor kalite sıfır.
Kaç tane Razer markalı mouse kullandınız veya kullanan kaç kişi tanıdınız da Razer markalı bütün ürünlerin kaplamaları soyuluyor gibi bir tespitte bulundunuz? Uzun süredir mouse incelemelerini takip etmeme rağmen böyle bir şikayeti ilk defa sizden duyuyorum. Bir sonraki mesajınızda, kullananların yarısının farenin kaplamasının soyulduğundan şikayet ettiği Logitech gibi bir firmanın faresini önermeniz durumu daha da garipleştiriyor. Tamam Logitech kaliteli ürünler çıkarıyor da kaplama soyulmasından şikayet edip farelerinde kaplama soyulma sorunlarının en çok yaşandığı markanın faresini önermeniz tutarsız bir davranış. Trollük yapmak için uğraştığınızdan şüphelenmeye başladım.