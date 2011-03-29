Gigabyte yeni oyuncu faresi Aivia M8600'ü duyurdu

Önde gelen donanım üreticilerinden Gigabyte, oyuncular için hazırladığı M8600 isimli yeni fare modelini duyurdu. Aivia serisinin ilk ürünü olan M8600, 6500 dpi çözünürlüğünde çift gözlü lazer sensör kullanıyor ve sahip olduğu tasarım ile hem sağ el hem de sol el ile kullanımı mümkün kılıyor. Keskin çizgileriyle agresif bir görünüme sahip olan fare, be ş farklı buton profili için 32 Kb büyüklüğünde dahili bellek kapasitesine sahip. 4 yönlü kaydırma tekerine sahip olan farenin, GHOST Macro Engine adı verilen özel motor ile gelişmiş makro özellikleri sunduğu belirtiliyor.

Aynı zamanda kablosuz alıcı olarak kullanıcılabilen çok fonksiyonlu şarj istasyonuna sahip olan M8600, kablolu ve kablosuz olarak kullanılabilirken, kablolu kullanım için 1.8 metre uzunluğunda, altun USB konnektörüne sahip kablo ile geliyor. Yurt dışı satışına önümüzdeki hafta içerisinde başlanması beklenen Gigabyte'ın Aivia serisi yeni oyuncu faresi M8600, ön-sipariş listelerine 144 dolar seviyesinden giriş yapmış durumda.