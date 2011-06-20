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Gigabyte'dan 1 yıla kadar pil ömrü sunan kablosuz fare: ECO500

7 yıl
7,7b
1
7
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Gigabyte'dan 1 yıla kadar pil ömrü sunan kablosuz fare: ECO500
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Ürettiği anakart, kasa, güç kaynağı, soğutucu ve ekran kartı gibi bilgisayar bileşenleriyle gayet yakından tanıdığımız Gigabyte, mevcut fare portföyünü genişletmeye devam ediyor. Firma, 1 yıla kadar pil ömrü sunan kablosuz faresi ECO500'ü duyurdu.
Tek tuşla lazer sensörünün DPI değeri 800 veya 1600 olarak ayarlanabilen ECO500, 105 x 59.7 x 40.1 mm boyutlarında ve piller hariç 75 gram ağırlığında tasarlanmış. 2 tane AA ebatlı pille çalışabilen fare, 125 Hz raporlama hızı, 5 adet programlanabilir tuş, 2.4 GHz kablosuz bağlantı ve 3000 FPS'lik performans sunuyor.
Windows 98'den Windows 7'ye kadar tüm işletim sistemleriyle uyumlu çalışabilen, sadece siyah renk seçeneği bulunan Gigabyte ECO 500'ün fiyatı ve çıkış tarihi üzerindeki perde henüz kaldırılmadı.
Gigabyte'dan 1 yıla kadar pil ömrü sunan kablosuz fare: ECO500
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Gigabyte'dan 1 yıla kadar pil ömrü sunan kablosuz fare: ECO500
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http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3926#kf Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ertugrulkirac 7 yıl
Varya birazcık daha fonksiyon koysalardı kesinlikle alacağım ürün olurdu
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P.Escobar 7 yıl
fiyatına göre alacagım bir ürün olabilir set olarak bir lesse daha iyi olur 1 usb kar ederiz
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artenis 7 yıl
1600 çok da düşük değil aslında, fiyatına yansıyacaktır- razorun 5000 liklerinin hafta yada saat giden pilleri ve fiyatlarının yanında tercıh sebebı olabilir
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patrain 7 yıl
tasarım gerçekten güzel olmuş
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Castiel 7 yıl
ucuz fıyata gelsede alsak, lakın bu en ıyı ıhtımal 30 dolardan amerıkadan cıksa turkıyeye gelmesı nerden baksan 50 doları bulur cartı curtu 65 dolar düz hesap en ıyı ıhtımal : 104 tl
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rog maximus 7 yıl
şekil iyi ama dpi değeri düşük
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Callum 7 yıl
İyi bi fiyatla Gelsede Alsak :/
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