Gigabyte'dan 1 yıla kadar pil ömrü sunan kablosuz fare: ECO500

Ürettiği anakart, kasa, güç kaynağı, soğutucu ve ekran kartı gibi bilgisayar bileşenleriyle gayet yakından tanıdığımız Gigabyte, mevcut fare portföyünü genişletmeye devam ediyor. Firma, 1 yıla kadar pil ömrü sunan kablosuz faresi ECO500'ü duyurdu.



Tek tuşla lazer sensörünün DPI değeri 800 veya 1600 olarak ayarlanabilen ECO500, 105 x 59.7 x 40.1 mm boyutlarında ve piller hariç 75 gram ağırlığında tasarlanmış. 2 tane AA ebatlı pille çalışabilen fare, 125 Hz raporlama hızı, 5 adet programlanabilir tuş, 2.4 GHz kablosuz bağlantı ve 3000 FPS'lik performans sunuyor.



Windows 98'den Windows 7'ye kadar tüm işletim sistemleriyle uyumlu çalışabilen, sadece siyah renk seçeneği bulunan Gigabyte ECO 500'ün fiyatı ve çıkış tarihi üzerindeki perde henüz kaldırılmadı.



http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3926#kf