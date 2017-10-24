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Gigabyte’dan dünyanın en ince 17.3 inç dizüstü bilgisayarı

Oyuncu dizüstü modelleri artık eski kaba ve hantal görünümünden kurtuluyor. Yeni dizüstü modellerinin incelik konusunda birbirleri ile mücadeleye tutuştuğunu görüyoruz.
1 yıl
2,1b
1
9
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Aorus oyuncu donanımları markası ile pazarda önemli işlere imza atan Gigabyte, şimdi incelik konusunda çok iddialı yeni bir oyuncu dizüstü modeli duyurdu. Gigabyte Aorus X9 modeli en ince 17.3 inçlik dizüstü bilgisayarı oldu.

Grafik canavarı

Dünyanın en incesi olmasına rağmen en güçlüleri arasına girmeyi başaran Aorus X9 ayrıca soğutma tarafında da ilklere imza atıyor. 3 cm kalınlığında kasaya sahip olan cihazın içerisine 2 adet GTX 1070 ekran kartı SLI modunda sığdırılmış.

Alüminyum kasada 4 fandan oluşan bir soğutma sistemi kullanılmış. 17.3 inçlik dizüstüler için bir ilk olan bu sistemde 8 adet ısı borusu; işlemci, ekran kartı ve çipsette oluşan sıcak havayı şahin görünümlü havalandırmalardan dışarı atıyor.

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Gigabyte yeni modelinde süper arabalardan ve savaş uçaklarından esinlenmiş. Orta ön kısımda LED aydınlatmalı bir Aorus logosu yer alıyor. Arka kısımda ise Aorus LED aydınlatması sıcaklık değerlerini, batarya seviyesini, ses seviyesini gösteriyor. Ayrıca ön ve arka kısımlardaki RGB LED aydınlatmalara uyum sağlayabiliyor.

Hız aşırtılabilir Intel i7-7820HK işlemcisini tercih eden dizüstü iki ekran seçeneği sunuyor. İlki 4K UHD çözünürlüğünde IPS ve diğeri de 2560x1440 piksel çözünürlüğünde 120Hz WVA ekran seçenekleri.

64GB’a kadar RAM ve 1TB’a kadar HDD ile 1TB’a kadar SSD depolama seçenekleri sunulan modelde ayrıca ESS Sabre HiFi dönüştürücü de yer alıyor. Modelin fiyatı 1749$’dan başlıyor ve 3800$ seviyesine kadar çıkıyor. 

 
Gigabyte’dan dünyanın en ince 17.3 inç dizüstü bilgisayarı
 

https://www.tweaktown.com/news/59609/gigabyte-reveal-aorus-x9-gaming-laptop/index.html Yorum Yaz
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semiozbas 1 yıl en beğenilen
3 cm kalınlığında kasaya sahip olan... maşallah çok inceymiş
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semiozbas 1 yıl en beğenilen
3 cm kalınlığında kasaya sahip olan... maşallah çok inceymiş
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burakk, 1 yıl
17" için en ince derken?
En ince 17" GTX 1070 SLI dizüstü modeli deseniz anlarım da;
msi.com/...
2 cm kalınlığında olanlar da var ki aramadım da ilk aklıma gelen modeli koydum buraya.
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sis651 1 yıl
Gigabyte'ın bu ince dizüstülerinin incelemelerini okuyorum arada, içlerine bakmak hoşuma gidiyor. Genel olarak hepsi sıcaktan yanıyor ve belli anlarda frekans düşümü sorunu oluyor...
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ozas 1 yıl
Ekran süper. Sırf ekranı icin alinir bence. Alınacaklar listesine ekledim.
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KalemKolik 1 yıl
Notebook almak için kötü bir dönem. Volta mimarili tek gpulu 2070 notebook hem daha ince hemde daha güçlü olacaktır.
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Kerim5100 1 yıl
Asus Zephyrus varken buna 3800 dolar vermek mantıklı gelmiyor açıkçası :/
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çokrenkli 1 yıl
1070 SLI yerine tek bir 1080 olamaz mıydı? Yerden,ısıdan,voltajdan,fiyattan tasarruf edip daha makul fiyat uygulanamaz mıydı? Bence kafayı SLI a takmış olanlar için, ne 1070 tatmin edicidir, ne de incelik umurlarındadır.
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frostburn 1 yıl
Ekranın G-sync desteği olmaması önemli bir eksiklik.
ayrıca gtx 1070 sli'a destek veren oyun sayısı az.Çoğunlukla tek gtx1070 kullanıyor gibi olacağınızdan , piyasadaki daha ince ve ergonomik gtx 1070 yada gtx 1080 max q laptoplara bakmakta fayda var , üstelik en az 1000 dolar daha ucuzlar.
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