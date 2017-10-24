Gigabyte’dan dünyanın en ince 17.3 inç dizüstü bilgisayarı

Aorus oyuncu donanımları markası ile pazarda önemli işlere imza atan Gigabyte, şimdi incelik konusunda çok iddialı yeni bir oyuncu dizüstü modeli duyurdu. Gigabyte Aorus X9 modeli en ince 17.3 inçlik dizüstü bilgisayarı oldu.

Grafik canavarı

Dünyanın en incesi olmasına rağmen en güçlüleri arasına girmeyi başaran Aorus X9 ayrıca soğutma tarafında da ilklere imza atıyor. 3 cm kalınlığında kasaya sahip olan cihazın içerisine 2 adet GTX 1070 ekran kartı SLI modunda sığdırılmış.

Alüminyum kasada 4 fandan oluşan bir soğutma sistemi kullanılmış. 17.3 inçlik dizüstüler için bir ilk olan bu sistemde 8 adet ısı borusu; işlemci, ekran kartı ve çipsette oluşan sıcak havayı şahin görünümlü havalandırmalardan dışarı atıyor.

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Gigabyte yeni modelinde süper arabalardan ve savaş uçaklarından esinlenmiş. Orta ön kısımda LED aydınlatmalı bir Aorus logosu yer alıyor. Arka kısımda ise Aorus LED aydınlatması sıcaklık değerlerini, batarya seviyesini, ses seviyesini gösteriyor. Ayrıca ön ve arka kısımlardaki RGB LED aydınlatmalara uyum sağlayabiliyor.

Hız aşırtılabilir Intel i7-7820HK işlemcisini tercih eden dizüstü iki ekran seçeneği sunuyor. İlki 4K UHD çözünürlüğünde IPS ve diğeri de 2560x1440 piksel çözünürlüğünde 120Hz WVA ekran seçenekleri.

64GB’a kadar RAM ve 1TB’a kadar HDD ile 1TB’a kadar SSD depolama seçenekleri sunulan modelde ayrıca ESS Sabre HiFi dönüştürücü de yer alıyor. Modelin fiyatı 1749$’dan başlıyor ve 3800$ seviyesine kadar çıkıyor.