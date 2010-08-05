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Gigabyte'dan Intel Atom işlemcili yeni bir Mini-ITX anakart daha: GA-D425TUD

8 yıl
12,7b
1
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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H55N-USB3 modeliyle endüstride ilk defa USB 3.0 destekli Mini-ITX anakart sunan Gigabyte, kompakt sınıftaki modellerine yenilerini eklemeyi sürdürüyor. Elimize ulaşan bilgilere göre Gigabyte, Intel Atom işlemcili GA-D425TUD modelini pazara sunmayı planlıyor. Mini-ITX formunda olan ve 1.8GHz'de çalışan Atom D425 işlemcisinden güç alan anakart üzerinde iki adet DIMM slotu bulunuyor ve çift kanal DDR3 desteği sunuluyor.

Ultra Durable III konsepti altında Bakır yoğunluğu (57 gram, 2oz) arttırılmış özel baskılı devre üzerine inşa edilen anakart, ekran kartı olarak işlemciye entegre GMA 3150 IGP'sini kullanıyor. Genişleme slotu olarak bir adet PCI slotuna yer verilen GA-D425TUD, Japon üretimi katı kapasitörleri ve DualBIOS teknolojisi gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor.

Diğer özellikleri arasında dört adet SATA-II portu, Gigabit Ethernet, 7.1 kanal yüksek tanımlı ses, dört adet USB 2.0 portu ve görüntü aktarımı için D-Sub portu gibi detaylara yer verilen anakart aynı zamanda görece eski sayılabilecek depolama sürücüleri için bir adet IDE kanalına da sahip. Gigabyte tarafından yakın zamanda satışa sunulması beklenen GA-D425TUD'nin fiyatı açıklanmadı ancak listelere 79 Avro seviyesinden girdiği belirtildi.


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