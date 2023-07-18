Intel’in yeni soketi detaylandı: Karşınızda LGA 1851

15.Nesil Intel işlemcilerde LGA 1851 soketi olacak
Yeni soket ek pinlere sahip olsa da fiziksel boyutu LGA-1700 soketlerle aynı kaldığından mevcut soğutucuların LGA-1851 soketle uyumlu kalması bekleniyor. Bununla birlikte, montaj basıncı 489,5 N'den 923 N'ye neredeyse iki katına çıkıyor ve bu da farklı bir montaj kitine ihtiyaç duyulabileceğini gösteriyor.
Intel Arrow Lake-S işlemcilerinin yeni bir platform ve soket gerektirmesinin nedeni, AMD'nin I/O yeteneklerini yakalamak olarak açıklanabilir. Intel'in 600 ve 700 serisi platformları çok çeşitli I/O işlevselliği sunarken, SSD departmanında hala eksikler var. AMD'nin AM5 platformu, en yeni depolama cihazları için özel olarak ayrılmış CPU şeritleri ile Gen 5 SSD'lerle tamamen uyumlu. Bu arada Intel iş ortakları, mevcut anakartlarda Gen 5 desteği sunmak istiyorlarsa Gen 5 şeritlerini PCIe x16'dan ayırmak zorunda. Bu, Intel'in yaklaşan 800 serisi anakart neslinde değiştirmek istediği bir şey.
Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)