Intel’in yeni soketi detaylandı: Karşınızda LGA 1851

Tam Boyutta Gör Intel, yeni nesil Arrow Lake-S serisi işlemcileriyle bir kez daha soket değiştirecek. Halihazırda bulunan sokete kıyasla büyük değişiklik içermeyeceği belirtilen yeni LGA 1851 soketi, özellikle AMD ile rekabette Intel’in elini güçlendirecek. Bilmeyenler için Arrow Lake-S serisi, 2024 yılında çıkacak 15 nesil Intel işlemci ailesi olacak. Önümüzdeki aylarda çıkacak olan Raptor Lake Refresh için soket değişikliği olmayacak.

15.Nesil Intel işlemcilerde LGA 1851 soketi olacak

Tam Boyutta Gör Intel LGA 1851 "V1" soketini ilk olarak Benchlife adlı teknoloji kuruluşunun yayınladığı resmi belgelerden öğrenmiştik. Şimdi ise Igor's Lab sayesinde yeni nesil soket hakkında daha fazla veriye sahibiz. Ancak temel bilgilerle başlayacak olursak, Intel LGA 1851 soketi bazı küçük değişikliklerle mevcut LGA 1700 soketine çoğunlukla benzeyecek. En büyük değişiklik, 1700'den 1851'e çıkacak olan temas pedlerinin sayısındaki artış olacak ki, bu da ekstra 151 temas pini anlamına geliyor. Buna ek olarak, soketin kendisi de 37,5 mm x 45 mm olarak aynı ölçülerde olacak.

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Yeni soket ek pinlere sahip olsa da fiziksel boyutu LGA-1700 soketlerle aynı kaldığından mevcut soğutucuların LGA-1851 soketle uyumlu kalması bekleniyor. Bununla birlikte, montaj basıncı 489,5 N'den 923 N'ye neredeyse iki katına çıkıyor ve bu da farklı bir montaj kitine ihtiyaç duyulabileceğini gösteriyor.

Intel Arrow Lake-S işlemcilerinin yeni bir platform ve soket gerektirmesinin nedeni, AMD'nin I/O yeteneklerini yakalamak olarak açıklanabilir. Intel'in 600 ve 700 serisi platformları çok çeşitli I/O işlevselliği sunarken, SSD departmanında hala eksikler var. AMD'nin AM5 platformu, en yeni depolama cihazları için özel olarak ayrılmış CPU şeritleri ile Gen 5 SSD'lerle tamamen uyumlu. Bu arada Intel iş ortakları, mevcut anakartlarda Gen 5 desteği sunmak istiyorlarsa Gen 5 şeritlerini PCIe x16'dan ayırmak zorunda. Bu, Intel'in yaklaşan 800 serisi anakart neslinde değiştirmek istediği bir şey.

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