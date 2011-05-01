Gigabyte'dan yenilikçi BIOS uygulaması; Touch BIOS

Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden Gigabyte, resmi lansmanının 11 Mayıs'ta yapılması beklenen Z68 yonga setiyle birlikte kullanıcılara yeni bir araç sunmaya hazırlanıyor. Touch BIOS adı verilen Windows uygulamasıyla Gigabyte, BIOS ayarlarının yeni geliştirilen grafik arabirimi üzerinden klavye, fare veya parmaklarla değiştirilmesine olanak tanıyor. Bu sayede geleneksel BIOS tasarımının sıkıcı arayüzünden sıkılanlar, daha renkli bir ortamda daha kolay kullanıma olanak tanıyan navigasyon özelliği ile sistemlerinin temel değerleri üzerinde değişiklik yapabilecek hatta genel performansı yükseltmek için hız aşırtma menüsü altından merkezi işlem biriminin çalışma frekansını arttırabilecekler.

Touch BIOS uygulaması, UEFI BIOS ile kıyaslandığında devrimsel bir yenilik olmasa da, BIOS'dan korkan kullanıcılar için yeni bir seçenek olacak gibi görünüyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi klavye ve fare ile yönetilen uygulamayı her dokunmatik panel kullanan bir monitörünüz varsa, parmak hareketleriyle de kontrol edebiliyorsunuz. Yüksek satış rakamlarına ulaşacağı düşünülen Z68 çipsetli anakartlar için pazarda kıran kırana bir rekabet yaşanması beklenirken, öne geçmek isteyen iddialı üreticilerin yeni özelliklerle fark yaratma çabasına da tanık olacağız. Bu noktada Touch BIOS özelliği ile dikkat çeken Gigabyte'a karşı Asus ve MSI'ın neler sunacağını ise önümüzdeki günlerde göreceğiz.