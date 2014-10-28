Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gigabyte'nin pençe tasarımındaki Raptor oyuncu faresi resmiyet kazandı

4 yıl
1,3b
1
15
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Gigabyte'nin pençe tasarımındaki Raptor oyuncu faresi resmiyet kazandı

Gigabyte'nin geçen yıl başarılı çalışmalara imkan tanımak amacıyla gerçekleştirdiği Make It Real fare tasarım yarışmasının şampiyonu olan Raptor oyuncu faresi, firma tarafından hayata geçirildi.

Raptor oyuncu faresi adından da anlaşılacağı üzere Raptor dinozorunun pençesinden ilham almış ve FPS oyunlarına göre dizayn edilmiş. Fareyi gelecek vaad eden Hsieh Chen-Ta, Wu Tung ve Liang Ai-Wei adındaki üç genç tasarlamış. Yarışma esnasında prototip olan Raptor, Gigabyte'nin desteği ile ticari bir ürün haline geldi.

Farenin özellikleri ise 800 - 4000 DPI arasındaki değiştirilebilir 4 kademeli hassasiyet, 1000Hz tazeleme hızı, 6400 kare/saniye oranı, 60 inç/saniye takip hızı ve 20g maksimum hızlanma oranı şeklinde sıralanıyor. 

Fare 84gr ağırlığa sahip. GHOST yazılımı ile fare butonlarına farklı fonksiyonlar atanabilirken, Omron yapımı tuşlar 1 milyon tıklama ömrü sunuyor. Raptor oyuncunun silahını hedeflerken hızlı hareket etmesine imkan tanıyan ve optimal olarak konumlanmış bir sniper kısayoluna da sahip. 

Farenin kaymayı önleyici her iki yandaki kauçuk tutacağı yanında üst kısımda da daha dengeli bir kullanım için kauçuk bir yüzey mevcut. Ürün el yorgunluğunu en aza indirmek için nispeten kompakt bir profile sahip. Raptor'un ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmiyor ancak fiyatının 80$ civarında olması bekleniyor. 


Kaynak:http://www.tomshardware.com/news/gigabyte-raptor-mouse-gaming-fps,27962.html
http://www.tomshardware.com/news/gigabyte-raptor-mouse-gaming-fps,27962.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ALBAY 4 yıl
Dostum pençe demişsin ama bu cameltoe
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fear of the Dark 4 yıl
Leş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onizuka_sensei 4 yıl
Tasarım rezalet fiyat uçuk! Sonra vay efendim biz niye satış yapamıyoruz. At ayağı gibi fareyi millete 80 dolardan itelemeye çalışılması çok kötü.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ø 4 yıl
Bu daha çok toynağa benzemiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ardabeyim 4 yıl
muhahaha +1 rebit hb 2 gb
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gopgop 4 yıl
Tasarımcı körmüş sanırım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XeNoPHoBiaTiC 4 yıl
Pençe mi ? Toynak Lan bu Kimi yiyiyonuz siz hayırdır ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gece772 4 yıl
Güzel ürün....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
waltran 4 yıl
neremizle tutacağız sorması ayıp? nasıl bir tasarım bu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
profecco 4 yıl
50 liraya çok güzel oyun mouseları var bu kadar para vermek gereksiz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1280 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Çevre Birimleri, gigabyte
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Casper VIA V8C video inceleme 4 yıl WD Green 6TB Sabit Disk Video İnceleme 4 yıl DH Özel Röportaj: Philips ve AOC yeni nesil monitörlerini tanıttı 4 yıl Mobilite: Apple'ın yeni mağazasında başımıza gelenler ve dahası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Yeni Passat 2.0 TDI 240bg 500Nm Test
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim