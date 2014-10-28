Gigabyte'nin pençe tasarımındaki Raptor oyuncu faresi resmiyet kazandı





Gigabyte'nin geçen yıl başarılı çalışmalara imkan tanımak amacıyla gerçekleştirdiği Make It Real fare tasarım yarışmasının şampiyonu olan Raptor oyuncu faresi, firma tarafından hayata geçirildi.





Raptor oyuncu faresi adından da anlaşılacağı üzere Raptor dinozorunun pençesinden ilham almış ve FPS oyunlarına göre dizayn edilmiş. Fareyi gelecek vaad eden Hsieh Chen-Ta, Wu Tung ve Liang Ai-Wei adındaki üç genç tasarlamış. Yarışma esnasında prototip olan Raptor, Gigabyte'nin desteği ile ticari bir ürün haline geldi.





Farenin özellikleri ise 800 - 4000 DPI arasındaki değiştirilebilir 4 kademeli hassasiyet, 1000Hz tazeleme hızı, 6400 kare/saniye oranı, 60 inç/saniye takip hızı ve 20g maksimum hızlanma oranı şeklinde sıralanıyor.





Fare 84gr ağırlığa sahip. GHOST yazılımı ile fare butonlarına farklı fonksiyonlar atanabilirken, Omron yapımı tuşlar 1 milyon tıklama ömrü sunuyor. Raptor oyuncunun silahını hedeflerken hızlı hareket etmesine imkan tanıyan ve optimal olarak konumlanmış bir sniper kısayoluna da sahip.





Farenin kaymayı önleyici her iki yandaki kauçuk tutacağı yanında üst kısımda da daha dengeli bir kullanım için kauçuk bir yüzey mevcut. Ürün el yorgunluğunu en aza indirmek için nispeten kompakt bir profile sahip. Raptor'un ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmiyor ancak fiyatının 80$ civarında olması bekleniyor.

http://www.tomshardware.com/news/gigabyte-raptor-mouse-gaming-fps,27962.html