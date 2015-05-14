Gionee Elife E8 ile 100MP çözünürlüğünde fotoğraflara hazır olun

Yazılımsal müdahaleler ile fotoğrafların mevcut kamera çözünürlüğünün çok üzerinde çözünürlüğe sahip olması bir trend halini aldı. Oppo, Vivo derken şimdi de Gionee bu trende katılıyor.





Bir dönem dünyanın en ince akıllı telefonlarını üreten Gionee, bilindiği gibi 4.6 inçlik 2K ekrana sahip olacağı tahmin edilen Elife E8 adında bir amiral gemi modeli hazırlıyor. Ancak bu amiral gemi modelinin fotoğraf tarafında bir sürprizi var.





Modelin 23.8MP çözünürlüğündeki arka kamerası yazılımsal optimizasyonlar ile 100MP çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor. Kamera muhtemelen birden fazla fotoğrafı biraraya getirerek daha yüksek çözünürlük elde edebiliyor.





Tahminler OmniVision tarafından geliştirilen 23.8MP çözünürlüğündeki sensörün bu cihazda kullanıldığı yönünde. OV23850 adındaki sensörde faz agılamaları otomatik odaklama, videolar için gerçek zamanlı HDR ve 30 kare/saniye hızında 4K video kaydı şeklinde özellikler yer alıyor.





Modelin yongaseti ise 8 adet Cortex-A53 çekirdekli 1.9GHz saat hızında çalışan MT6795. Grafik birimi tarafında da Power VR G6200 bulunuyor. Gionee üst seviye Snapdragon çözümleri veya Helio X10 yongaseti yerine biraz daha düşük performansta çalışan MT6795'i tercih etmiş.





Modelde bunun haricinde 3GB RAM, 32GB artırılabilir kapasite, 3520mAh gücüdne batarya, Android 5.0 işletim sistemi şeklinde özellikler mevcut. Gionee'nin resmi paylaşımlar yapmaya başlaması nedeniyle modelin yakın zamanda tanıtılacağı düşünülüyor.