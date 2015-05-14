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Gionee Elife E8 ile 100MP çözünürlüğünde fotoğraflara hazır olun

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
6,1b
1
35
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Gionee Elife E8 ile 100MP çözünürlüğünde fotoğraflara hazır olun
Yazılımsal müdahaleler ile fotoğrafların mevcut kamera çözünürlüğünün çok üzerinde çözünürlüğe sahip olması bir trend halini aldı. Oppo, Vivo derken şimdi de Gionee bu trende katılıyor. 

Bir dönem dünyanın en ince akıllı telefonlarını üreten Gionee, bilindiği gibi 4.6 inçlik 2K ekrana sahip olacağı tahmin edilen Elife E8 adında bir amiral gemi modeli hazırlıyor. Ancak bu amiral gemi modelinin fotoğraf tarafında bir sürprizi var. 

Modelin 23.8MP çözünürlüğündeki arka kamerası yazılımsal optimizasyonlar ile 100MP çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor. Kamera muhtemelen birden fazla fotoğrafı biraraya getirerek daha yüksek çözünürlük elde edebiliyor. 

Tahminler OmniVision tarafından geliştirilen 23.8MP çözünürlüğündeki sensörün bu cihazda kullanıldığı yönünde. OV23850 adındaki sensörde faz agılamaları otomatik odaklama, videolar için gerçek zamanlı HDR ve 30 kare/saniye hızında 4K video kaydı şeklinde özellikler yer alıyor. 

Modelin yongaseti ise 8 adet Cortex-A53 çekirdekli 1.9GHz saat hızında çalışan MT6795. Grafik birimi tarafında da Power VR G6200 bulunuyor. Gionee üst seviye Snapdragon çözümleri veya Helio X10 yongaseti yerine biraz daha düşük performansta çalışan MT6795'i tercih etmiş.

Modelde bunun haricinde 3GB RAM, 32GB artırılabilir kapasite, 3520mAh gücüdne batarya, Android 5.0 işletim sistemi şeklinde özellikler mevcut. Gionee'nin resmi paylaşımlar yapmaya başlaması nedeniyle modelin yakın zamanda tanıtılacağı düşünülüyor. 
Gionee Elife E8 ile 100MP çözünürlüğünde fotoğraflara hazır olun
 

http://www.phonearena.com/news/Gionee-Elife-E8-certified-in-China-by-TENAA-revealing-23MP-rear-camera-that-can-take-100MP-photos_id69233 Yorum Yaz
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Mr. Jingles 4 yıl en beğenilen
100 MP yapacağına adam gibi sensör koysun. Bu nedir insanları aptal yerine koyuyorlar. Böyle sensöre sahip telefon yapsınlar canımı yesinler.



[image]i-cdn.phonearena.com/images/reviews/114653-image/Nokia-808-PureView-Review-13.jpg[/image]
100 MP yapacağına adam gibi sensör koysun. Bu nedir insanları aptal yerine koyuyorlar. Böyle sensöre sahip telefon yapsınlar canımı yesinler....
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1 Yanıt Yanıtla +9
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Nehalem 4 yıl
Marka ismini yanlış yazmış Editör arkadaşımız. Bu Modeli General Mobile Mühendisleri tasarladı ve Türk tüketicilerini dinleyip bizim için ürettiriyor. Lütfen dikkat edelim. Bilinçsiz tüketici çok fazla var. Yoksa Gionee firmasından bilinir bütün bu özellikleri.
Marka ismini yanlış yazmış Editör arkadaşımız. Bu Modeli General Mobile Mühendisleri tasarladı ve Türk tüketicilerini dinleyip bizim için ürettiriyor. Lütfen di...
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1BilimAdamı 4 yıl
Ooo 100 cigopiksel alırım bi dal
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mmg02 4 yıl
Bu çözünürlüğü destekleyen işlemci var mı ki?
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Glorfindel1907 4 yıl
O küçücük kamera 100 MP çekse ne olur insanları kandırmak için daha neler göreceğiz bakalım.
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TeufeL-07 4 yıl
Düşünen Biri
Umutcan Sensörün boyutuna, çözünürlüğüne ve yarattığı noise oranına bakarım gerisi sayılarla bilinçsiz tüketiciyi kandırmaca.
Ayni şu tv lerdeki hz olayina dönecek gibi duruyor. Bir ara bir firmanın televizyonları 1600 hz civarındaydi fakat gerçek panel yenileme hızına bakıyorsun 200 hz civarı.

200hz bile değil. Hdmı üzerinden pc ye bağlayıp çözünürlüğü 1920x1080p yaptığında gerçekte 24 hz olduğunu görürsün. 1280x720p de 60hz. Digital yayında 59hz. Gerçek hzler bu.
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Be All My Sins Remembered 4 yıl TeufeL-07
TeufeL-07
Düşünen Biri
Orijinalden alıntı: Umutcan Sensörün boyutuna, çözünürlüğüne ve yarattığı noise oranına bakarım gerisi sayılarla bilinçsiz tüketiciyi kandırmaca.
Ayni şu tv lerdeki hz olayina dönecek gibi duruyor. Bir ara bir firmanın televizyonları 1600 hz civarındaydi fakat gerçek panel yenileme hızına bakıyorsun 200 hz civarı.

200hz bile değil. Hdmı üzerinden pc ye bağlayıp çözünürlüğü 1920x1080p yaptığında gerçekte 24 hz olduğunu görürsün. 1280x720p de 60hz. Digital yayında 59hz. Gerçek hzler bu.

Panelden bahsettim yayından ya da aktarımdan değil
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umut_baris 4 yıl TeufeL-07
TeufeL-07

Düşünen Biri

Umutcan Sensörün boyutuna, çözünürlüğüne ve yarattığı noise oranına bakarım gerisi sayılarla bilinçsiz tüketiciyi kandırmaca.
Ayni şu tv lerdeki hz olayina dönecek gibi duruyor. Bir ara bir firmanın televizyonları 1600 hz civarındaydi fakat gerçek panel yenileme hızına bakıyorsun 200 hz civarı.


200hz bile değil. Hdmı üzerinden pc ye bağlayıp çözünürlüğü 1920x1080p yaptığında gerçekte 24 hz olduğunu görürsün. 1280x720p de 60hz. Digital yayında 59hz. Gerçek hzler bu.

O sizin yaptığınız ayarla ilgili.

1080P 24 Hz, filmler için özel bir seçenektir.

Ben de 1080P den bağlıyorum 1080P 60Hz alıyorum.
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okan_cehapelioglu 4 yıl
arkadaşın dediği gibi ilincsiz tüketiciyi kandırma
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huseyincarnege 4 yıl
bekleyin genaral mobil getirir :)
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Longm4n 4 yıl
Gm bunu da satar
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Mr xXx 4 yıl
Yav he he
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-1907fb- 4 yıl
Bu tür modeller "bizde yapabiliriz" modelleri. O yüzden saçmasapan konfigürasyonlar ile piyasaya telefon sürüyorlar.

4.6"e full HD bile çok. 4k video çeken 100mp kamera çok komik ama... İmx135 bile 13mp ile 4k video çekiyor.

Sen bana optik zoomdan bahset. 23mp kameraya koy 3x optik zoom kap "helal olsun"ları. Dijital zoomla nereye kadar?
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Guaire 4 yıl
Helio X10, MT6795'in diğer adı. 1.9GHz hızında da değil. 2GHz ve 2.2GHz hızında iki versiyonu var.

6 inç ekranı var. Dilimde tüy bitti GFXBench ekran boyutunu sıklıkla yanlış okuyor diye. Akıl var mantık var, 4.6 inç 2K bir ekran var mı piyasada? 4.6 inç ekrana sahip bir telefonun 3520 mAh bataryayı hangi hacme sıkıştıracağını da mı merak etmiyorsunuz?

Boyutları 164.0×82.3×9.6 da mm. Ağırlığı 207 gr.

Metal çerçevesi, arka yüzünde de parmak izi okuyucusu var. Arka yüz plastik.

3GB RAM'i, 32GB depolama alanı var. 128GB'a kadar da Micro SD desteği var.

Cihazın fotoğrafları da ortaya çıktı, ama S5.1'in fotoğrafları iliştirilmiş habere.
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zaferaa 4 yıl
su ekranlardaki S*dik yarisinin sonunu bir firma cikarak 4 inc 4k ekran diyerek bitirse, yoksa benimki daha net diye diye gereksiz bir cozunurluge geldiler.
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GoldPunch 4 yıl
4.6 inche 2k iyiymiş.
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doctor_bey 4 yıl
Gönül isterki bu rekabet başka konularda olsun, mesela kaliteli bir sensör koysunlar, ya da ne bileyim batarya alanında müthiş geliştirmeler yapsınlar; ama nerdeee, 'bakın yüz mögöpöksöl komorom vor ohohohoho' diyecek tipler çok olduğundan adamlarda bu taraflara yöneliyor, yapacak bir şey yok.
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