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Gionee yeni bir incelik rekortmeni akıllı telefon hazırlığında

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Gionee yeni bir incelik rekortmeni akıllı telefon hazırlığında

Dünyanın en ince akıllı telefonu rekorunu geçen yıl art arda iki modeli ile kırarak dikkatleri üzerine çeken Çinli Gionee, MWC 2015 etkinliğinde de incelik konusunda ses getirecek yeni bir telefon tanıtacağını açıkladı. 

Ancak Gionee bu incelik yarışında kendisine bazı dersler çıkarmış. İncelik yarışının artık rayından çıktığını belirten firma, tüketiciye iyi bir performans sunmadığı sürece çok ince olmanın bir faydasının olmadığını düşünüyor. 

Çok ince akıllı telefonlarda bazı kısıtlamalar olduğunu kabul etmek gerek. Örneğin bataryadan biraz taviz veriliyor. Bazen kulaklık çıkışı feda edilirken, arka kamera çıkıntılı bir tasarıma sahip oluyor. Veya LCD yerine daha ince AMOLED ekran kullanılıyor. Ayrıca zaman zaman fazla yük altında aşırı ısınıyor veya sinyal kalitesinde düşüşler yaşanıyor. 

Gionee bu dezavantajları gözönünde bulundurarak yeni akıllı telefonuna şekil vermek istiyor. Yani üst seviye akıllı telefonlarla yarışabilecek ancak incelik konusunda da adından söz ettirecek bir tasarım ortaya konacak. Şimdilik detay paylaşılmıyor ancak 2 Mart itibariyle MWC 2015 fuarında cihaz boy gösterecek.  

http://androidheadlines.com/2015/02/gionee-announce-extremely-thin-smartphone-march-2nd.html Yorum Yaz
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doctor_bey 4 yıl
Bükülmesin bu .s.s
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Umutcan 4 yıl
Sanki tüketici ince telefon istiyor gibi incelik yarışına giriyorlar. Batarya yarışına giremediler bir türlü, çünkü bu şekilde kolaylarına geliyor...
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bestofMd 4 yıl
Nereye kadar bu incelik kapışması
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umut_baris 4 yıl
Sözümona yerli üretim.

Servisleri hele çok başarılı!
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UltimateEchelon 4 yıl
Yeni general mobile modeli geliyor demek
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DaRKFoRCeS 4 yıl
incelikte bir yere kadar. donanım dan kısmak zorunda kalıyorlar bu da performansı etkiliyor.
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Piyanist81 4 yıl
Bende yeni bir telefon aldım 10-15 gündür memnunum. oda ince 6.5 mm 125 gram ağırlıkta ama işte bu kadar incel olması batarya süresini kısıyor.
6.5 bile ince. 8-9 mm olsa batarya daha iyi gider. Yada ince alıp 1 gün sonra şarja koymak lazım.
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Pascha_72 4 yıl
SEBEP ???
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Victorious78 4 yıl
Cins ya bunlar. Yahu kasa ile ekranın arasındaki boşluğu azaltarak hava at. 5 inclik ekrana 6 inclik ekmek tahtası kullanıyoz.

İnceltince nolacak, salatamı doğrıycaz !
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sercandk 4 yıl
Gionee bunları bıraksın da elinde ki en donanımlı cihaza adam gibi güncelleme desteği versin.
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yokbeolumbe 4 yıl
En fazla kaç mm olabilirki zaten ?
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Fenomenon 4 yıl
Bu incelik olayının da cılkını çıkardılar.
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Grkwnxs 4 yıl
Önümüzdeki 5 sene içerisinde 3mm ye kadar iner bence
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erhanciliz 4 yıl Grkwnxs
Grkwnxs
Önümüzdeki 5 sene içerisinde 3mm ye kadar iner bence

Kulaklik girisi 3,5 mm... Once Buna care bulmalari lazim..
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