Gionee yeni bir incelik rekortmeni akıllı telefon hazırlığında





Dünyanın en ince akıllı telefonu rekorunu geçen yıl art arda iki modeli ile kırarak dikkatleri üzerine çeken Çinli Gionee, MWC 2015 etkinliğinde de incelik konusunda ses getirecek yeni bir telefon tanıtacağını açıkladı.





Ancak Gionee bu incelik yarışında kendisine bazı dersler çıkarmış. İncelik yarışının artık rayından çıktığını belirten firma, tüketiciye iyi bir performans sunmadığı sürece çok ince olmanın bir faydasının olmadığını düşünüyor.





Çok ince akıllı telefonlarda bazı kısıtlamalar olduğunu kabul etmek gerek. Örneğin bataryadan biraz taviz veriliyor. Bazen kulaklık çıkışı feda edilirken, arka kamera çıkıntılı bir tasarıma sahip oluyor. Veya LCD yerine daha ince AMOLED ekran kullanılıyor. Ayrıca zaman zaman fazla yük altında aşırı ısınıyor veya sinyal kalitesinde düşüşler yaşanıyor.





Gionee bu dezavantajları gözönünde bulundurarak yeni akıllı telefonuna şekil vermek istiyor. Yani üst seviye akıllı telefonlarla yarışabilecek ancak incelik konusunda da adından söz ettirecek bir tasarım ortaya konacak. Şimdilik detay paylaşılmıyor ancak 2 Mart itibariyle MWC 2015 fuarında cihaz boy gösterecek.

http://androidheadlines.com/2015/02/gionee-announce-extremely-thin-smartphone-march-2nd.html