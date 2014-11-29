Gionee'den çift Full HD ekranlı akıllı telefon





LG ve Samsung'un katkıları ile Asya pazarında yeniden hayat bulan çift ekranlı akıllı telefon trendine Gionee fazla uzak kalamadı ve bu sınıfa iddialı bir giriş yaptı. Gionee W900 ilk çift Full HD ekranlı akıllı telefon olma iddiasında.





Çin pazarına yönelik olarak hazırlanan Gionee W900, 4 inçlik iki adet Full HD ekrana sahip ve 550ppi gibi yüksek bir piksel yoğunluğu taşıyor. Ayrıca şimdiye kadar ki en küçük Full HD ekranın bu akıllı telefonda olduğunu belirtmek gerek.





Modelde 1.5GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli bir işlemciye yer verilirken, 2GB RAM, 16GB artırılabilir bellek, 13MP çözünürlükte arka kamera, 2050mAh gücünde batarya Android 4.4 işletim sistemi şeklinde diğer özellikler mevcut.





172gr ağırlığa sahip olan modelin kapağı kapalı iken 14.8mm gibi oldukça kalın bir kasa profili mevcut. Gionee W900 modelinin kısa süre sonra Çin pazarına sunulması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Meet-the-worlds-first-smartphone-with-two-1080p-displays-Gionee-W900_id63311