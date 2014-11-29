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Gionee'den çift Full HD ekranlı akıllı telefon

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Gionee'den çift Full HD ekranlı akıllı telefon

LG ve Samsung'un katkıları ile Asya pazarında yeniden hayat bulan çift ekranlı akıllı telefon trendine Gionee fazla uzak kalamadı ve bu sınıfa iddialı bir giriş yaptı. Gionee W900 ilk çift Full HD ekranlı akıllı telefon olma iddiasında. 

Çin pazarına yönelik olarak hazırlanan Gionee W900, 4 inçlik iki adet Full HD ekrana sahip ve 550ppi gibi yüksek bir piksel yoğunluğu taşıyor. Ayrıca şimdiye kadar ki en küçük Full HD ekranın bu akıllı telefonda olduğunu  belirtmek gerek. 

Modelde 1.5GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli bir işlemciye yer verilirken, 2GB RAM, 16GB artırılabilir bellek, 13MP çözünürlükte arka kamera, 2050mAh gücünde batarya Android 4.4 işletim sistemi şeklinde diğer özellikler mevcut. 

172gr ağırlığa sahip olan modelin kapağı kapalı iken 14.8mm gibi oldukça kalın bir kasa profili mevcut. Gionee W900 modelinin kısa süre sonra Çin pazarına sunulması bekleniyor.  

http://www.phonearena.com/news/Meet-the-worlds-first-smartphone-with-two-1080p-displays-Gionee-W900_id63311 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
clopin 5 yıl
Çöp
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Melkone 5 yıl
Ne iğrenç bir telefondur direk ÇÖP
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akifs44 5 yıl
General mobile bunu begendi :)
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asdasdqwertyveyaalxyvance 5 yıl
büyük ihtimal şöyle olacak

kapak kapalı iken iç ekran pasif durumda kalacak öndeki ekran aktif olacak
kapağı açtığımızda öndeki ekran pasif konuma geçip içteki ekran aktif olacak
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Batuist 5 yıl
teknoloji israfı resmen..
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simbolmina 5 yıl
Demek 4" fhd ekran yapılabiliyormuş. Bu da böyle garip bir telefona nasip oldu.
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Umutcan 5 yıl
Tasarım çok çin-arap stili olmuş.
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Aaron Paul 5 yıl
Fazladan batarya yiyeceği kesin... bizlik ürün değil bu.
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ecs_elite_group 5 yıl
pek çok kapaklı telefon kullandım. motorola vip ve siemens ef81 en çok keyif aldığım modellerdi.
kullandığım siemens ef81 de de çift ekran vardı ama 2. ekran küçüktü ve oldukça kullanışlıydı.
konuda bahsi geçen telefonda bence müsriflik yapmışlar dönen ekran yapsalar daha mantıklı olurdu bence
örnek:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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begacce 5 yıl
çift ekranlı telefonda ruslarınki daha kullanışlı sanki arka taraf e kitap ön taraf telefon
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thestell 5 yıl
İç kısımda klavye olsa belki işe yarardı.
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damn2u 5 yıl
E bu Samsung? dedirtiyor ilk bakışta.
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emrebdt 5 yıl
fazladan batarya yemez mi?Ayrıca içteki ekranın hatta kullananların kapağını bile açtığını zannetmiyorum.
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