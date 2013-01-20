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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Giorttos, Silk Road YTL isimli üçayak serisini duyurdu

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Ürettiği başarılı üçayaklar ve profesyonel fotoğraf ekipmanları ile tanınan Giottos, yeni geliştirdiği Silk Road YLT isimli üç ayak serisini duyurdu. Yeni seride 12 yeni üçayak yer alıyor.

Giottos Silk Road YLT isimli serinin en büyük özelliği yeni geliştirilen "Y-Tube" isimli teknolojiye sahip olmaları. Bu teknoloji sayesinde üçayaklar kapalı olduğu zamanlarda çok daha kompakt bir yapıya bürünüyor. Yeni geliştirilen tasarım sayesinde eskiye oranla %30 daha fazla yer tasarrufu elde edilmiş oluyor.
Giottos Silk Road YLT serisinin teknik özelliklerine bakacak olursak;
- Yeni geliştirilen Y-Tube teknolojisi ile daha kompakt yapı
- Seride yer alan 12 model, alüminyum ve karbon fiber malzemeden üretilmiş
- 3 yada 4 bacaklı üçayaklar
- Yeni geliştirilen hızlı kilitler
-  Giottos'un diğer üçayak ürünleri ile tam uyum
- Yükseklik ayarı
Ürünlerin bütün ayrıntıları 3-6 Mart arasında yapılacak olan "Focus on Imaging" etkinliğinde duyurulacak. Üçayakların fiyatlarının alüminyum modellerde $160'dan, karbon fiber modellerde ise $350'den başlayacağı belirtiliyor. 


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Rubisco 6 yıl
Midnight Resistance 'da 3way vardı bi de :///
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agules 6 yıl
Basit ama güzel bir çözüm gerçekten
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peters 6 yıl
Tüftüf borularının modifiyeli hali gibi görünüyor.
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Koduja 6 yıl
YTL mi YLT mi ? başlıkta YTL yazıyorda
1 Yanıt Yanıtla +1
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CanTnçr 6 yıl Koduja
Koduja

YTL mi YLT mi ? başlıkta YTL yazıyorda

Banada garip gelsede "YTL"

giottos-tripods.co.uk/...
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