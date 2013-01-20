Giorttos, Silk Road YTL isimli üçayak serisini duyurdu









Ürettiği başarılı üçayaklar ve profesyonel fotoğraf ekipmanları ile tanınan Giottos, yeni geliştirdiği Silk Road YLT isimli üç ayak serisini duyurdu. Yeni seride 12 yeni üçayak yer alıyor.





Giottos Silk Road YLT isimli serinin en büyük özelliği yeni geliştirilen "Y-Tube" isimli teknolojiye sahip olmaları. Bu teknoloji sayesinde üçayaklar kapalı olduğu zamanlarda çok daha kompakt bir yapıya bürünüyor. Yeni geliştirilen tasarım sayesinde eskiye oranla %30 daha fazla yer tasarrufu elde edilmiş oluyor.

Giottos Silk Road YLT serisinin teknik özelliklerine bakacak olursak;

- Yeni geliştirilen Y-Tube teknolojisi ile daha kompakt yapı

- Seride yer alan 12 model, alüminyum ve karbon fiber malzemeden üretilmiş

- 3 yada 4 bacaklı üçayaklar

- Yeni geliştirilen hızlı kilitler

- Giottos'un diğer üçayak ürünleri ile tam uyum

- Yükseklik ayarı

Ürünlerin bütün ayrıntıları 3-6 Mart arasında yapılacak olan "Focus on Imaging" etkinliğinde duyurulacak. Üçayakların fiyatlarının alüminyum modellerde $160'dan, karbon fiber modellerde ise $350'den başlayacağı belirtiliyor.



