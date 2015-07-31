Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Giriş yapmayan kişiler için Twitter'ın ana sayfası yenilendi

3 yıl
2b
1
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Giriş yapmayan kişiler için Twitter'ın ana sayfası yenilendi
Son dönemde kullanıcı deneyimini arttırmak adına önemli değişiklikler planlayan popüler mikroblog platformu Twitter, giriş yapmayan kullanıcılar için yeni ana sayfa tasarımına geçiş yaptı.
İlk olarak ABD merkezli kullanıcılar için hayata geçirilen ve kısa zaman içerisinde tüm dünyaya yayılması beklenen yeni tasarım, daha önce sadece güzel fotoğrafların yer aldığı arayüzü çok daha interaktif hale getiriyor. Yukarıda yer alan görselden de görebileceğiniz üzere arayüz, artık belirli kategoriler (Haber, müzik, spor vb) doğrultusunda atılmış popüler tweetleri gözler önüne seriyor.
Yeni tasarımıyla görsel ve GIF animasyonlar odağında üye olmayan kişilerin dikkatini çeken Twitter, bu sayede aylık 316 milyon seviyesinde kalan (Facebook tam 1.5 milyar) aktif kullanıcı sayısını da geliştirmeyi hedefliyor.

http://www.engadget.com/2015/07/31/twitters-new-homepage/?ncid=rss_truncated Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Motorola'nın yeni telefonlarını değerlendirdik: Yeni nesil Moto G, Moto X Play ve amiral gemi Moto X Style 3 yıl Bilişim Hukuku - Korsan Yazılım Kullanımı ve Telif hakkı İhlalleri Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim