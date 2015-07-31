Giriş yapmayan kişiler için Twitter'ın ana sayfası yenilendi

Son dönemde kullanıcı deneyimini arttırmak adına önemli değişiklikler planlayan popüler mikroblog platformu Twitter, giriş yapmayan kullanıcılar için yeni ana sayfa tasarımına geçiş yaptı.

İlk olarak ABD merkezli kullanıcılar için hayata geçirilen ve kısa zaman içerisinde tüm dünyaya yayılması beklenen yeni tasarım, daha önce sadece güzel fotoğrafların yer aldığı arayüzü çok daha interaktif hale getiriyor. Yukarıda yer alan görselden de görebileceğiniz üzere arayüz, artık belirli kategoriler (Haber, müzik, spor vb) doğrultusunda atılmış popüler tweetleri gözler önüne seriyor.

Yeni tasarımıyla görsel ve GIF animasyonlar odağında üye olmayan kişilerin dikkatini çeken Twitter, bu sayede aylık 316 milyon seviyesinde kalan (Facebook tam 1.5 milyar) aktif kullanıcı sayısını da geliştirmeyi hedefliyor.

http://www.engadget.com/2015/07/31/twitters-new-homepage/?ncid=rss_truncated