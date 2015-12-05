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Giyilebilir cihaz pazarında lider hala Fitbit

İnsanların artık günlük hayatlarına girmeye başlayan giyilebilir cihazlar, satış rakamlarında da patlama yapmaya başladı. Yıllık yüzde 200'ü bulan artış oranı, üretici firmalara da olumlu yansıyor.
3 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Giyilebilir cihaz pazarında lider hala Fitbit


Giyilebilir cihaz pazarı son dönemde sayısız yeni oyuncu kazandı ve yükseliş oranları üç haneli olarak rekorlara imza atıyor. Potansiyeli yüksek pazarlar arasında gösterilen giyilebilir cihaz pazarında, yılın üçüncü çeyreği itibariyle önemli değişiklikler yaşandı.

IDC rakamlarına göre yılın üçüncü çeyreğinde giyilebilir cihaz pazarının lideri 4.7 milyon sevkiyat ile Fitbit. Yıl bazında satışlarda yüzde 100 artış kaydeden Fitbit, yüzde 22 pazar payına sahip. Bununla birlikte pazarın yüzde 200 büyümesi nedeniyle pazar payında yüzde 30 gerileme yaşadı. 

Pazarın ikincisi 3.9 milyon satış ile Apple. Geçen çeyrekte 3.6 milyon satış yapan Apple, yine aynı nedenden ötürü yüzde 18.6 pazar payına geriledi. Geçen yıl aynı dönemde pazara yeni girdiği için Xiaomi'nin yıl bazında yakaladığı artış yüzde 800 ile ilginç bir rekora imza attı. 3.7 milyon Mi Band ürünü satan Xiaomi, üçüncü sıradaki pazar payını da yüzde 17.42e yükseltti. 

Pazarın diğer bir oyuncusu olan Garmin, 900 bin satışla dördüncü sırada ve yüzde 4.1 pazar payına sahip. Pazarda bir türlü istediği seviyeyi yakalayamayan Samsung, rekabete daha fazla direnemedi ve 500 bin civarında bir satış yaparak ilk 5 listesinden düştü. Yerine Oppo ve Vivo'nun ana şirketi BBK geldi. BBK yüzde 3.1 pazar payına sahip. 

Önümüzdeki dönemlerde giyilebilir cihaz pazarındaki en sıkı rekabetin Xiaomi ve Fitbit arasında yaşanması bekleniyor. Mi Band 1S fitness bilekliğini henüz satışa sunan Xiaomi, 15$ seviyesindeki fiyat etiketi ile satış rekorları kırmaya aday. Çin Bekarlar Günü'nde kapış kapış satılan cihaz sayesinde Xiaomi yılın son çeyreğinde Fitbit'i liderlikten edebilir. Yıl toplamında 13-14 milyon satış ile pazarda ikinci sırayı garantilemiş durumda.  

http://www.phonearena.com/news/IDC-Xiaomi-shows-impressive-growth-in-the-wearable-market-Samsung-drops-out-of-the-top-five_id76394 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
arel.gr 3 yıl
"one size fits all" mi beden secenegi varmi ?

ne patren yazmis ne kadirirdem, boşmu kalsin... dolduralim.
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