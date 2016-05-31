Giyilebilir cihazlara yönelik Snapdragon Wear 1100 duyuruldu

Giyilebilir cihaz pazarı, sürekli büyüyen ve geleceğe dair önemli potansiyele sahip bir sektör. Durum böyle olunca sektöre yönelik olarak yapılan yatırımlar da artıyor. Geçtiğimiz aylarda Snapdragon Wear platformunu duyuran Qualcomm, platformu genişletmeye başladı.

Snapdragon Wear platformunun ilk üyesi SW 2100 yongası olmuştu. WiFi, Bluetooth, 4G, işlemci, kontrolcü, sensörler gibi pek çok bileşeni üzerinde barındıran SW 2100, akıllı saatler için geliştirilmişti. Computex 2016 fuarında tanıtılan SW 110 ise çocuk akıllı saatlerini ve fitness takip cihazlarını hedefliyor.

Ayrıca Bkz.

"Filistin dramına bir de bu açıdan bakın"

Çok daha küçük bir zar alanı kullanan SW 1100, bu bakımdan daha az enerji tüketiyor. WiFi, Bluetooth, 3G ve LTE bağlantılarını barındıran yonga, sensörden gelen verileri de tek bir Cortex-A7 çekirdeği üzerinde işliyor. Ayrıca yongada iZat teknolojisi de mevcut. Teknoloji; hücresel ağ, WiFi ve uydulardan gelen verileri harmanlayarak iç veya dış mekanda daha doğru konumlama yapabiliyor.

İşletim sistemi tarafında Linux tabanlı uygulamalar çalışabiliyor. Yine donanım bazlı çeşitli güvenlik çözümleri sunan yonga, harici sensörlerden de veri alabiliyor. Farklı kullanım senaryolarında, yonga 1 haftaya kadar kullanım süresi sunabiliyor.

Ses komutlarına da destek veren SW 1100, ticari olarak erişime açıldı. Huawei, ZTE, Anda Technologies, inWatch ve WeBandz gibi pek çok firma, çocuklara yönelik akıllı saatlerinde SW 110 yongasını kullanacağını duyurdu.