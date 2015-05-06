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Gizemli bir grup Grooveshark'ı yeniden açtı

4 yıl
2,9b
1
6
Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
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Gizemli bir grup Grooveshark'ı yeniden açtı
 
Geçtiğimiz günlerde müzik dinleme servisi Grooveshark'ın kapandığı haberini bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştı. Ancak gizemli bir grup servisin ölmesine izin vermeyecek gibi görünüyor.
Kendilerini köpekbalığı anlamına gelen "Shark" kelimesiyle ifade eden grup servisin yeniden hizmete başlaması ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada Grooveshark'ın kapatılacağı haberinin ardından sitedeki tüm içeriğini yedeklemeye başladıklarını anlatan grup, hizmet tamamen sona ermeden sitedeki içeriğin tamamını yedeklemeyi başarmış. 
İçeriğin yedeklenmesinin ardından eski servis ile birebir aynı arayüz tasarımını da yapan grup  Grooveshark.io adresi üzerinden müzik dinleme imkanı sunmaya devam ediyor. Hatırlanacağı üzere Grooveshark telif hakları ile baş edemediği için kapanmak zorunda kalmıştı. "Zombi" Grooveshark'ın da kısa süre içerisinde benzer problemlerle karşılaşması muhtemel gözüküyor.

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Şeker Hapı 4 yıl en beğenilen
Yeni çıkanın telif hakkına maruz kalacağını sanmıyorum muhakkak düşünmüşlerdir orasını pek yasal yürütmeyecekleri de belli zaten
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darkaura 4 yıl
muzik ve film sirketleri hala yeni cagi anliyamadirlar. interneti matbaa ile bagdastirirsak muzik sirketleri hala el yazmasi satarak para kazanma cabasinda. bunuda matbaanin onunu keserek yapmaya calisiyorlar. el yazmasi pahali, uretebilcegin satabilcegin miktar belli. boyle oluncada baskaleri eserlerinin matbaa kopyasini cikartip korsan dagitiyor. halbuki kendileri matbaa ile urun sayilarini artirip daha ucuza satsalar pek cok insan korsanla ugrasmak istemez. bunu apple itunes ile yapti cok basarilida oldu. ama simdi trend tekrar degisiyor, kullanici egilimleri degisiyor, itunes satislari dustu, insanlar stream muzige yoneliyor lakin muzik sirketlerinin eski aliskanliklari degismiyor. hala yasaklarla bir yere varmaya calisiyorlar. aksine lisans anlasmalarini kolaylastirip, fiyatlari dusurseler surumden daha cok kazanabilirler, insanlarda korsana alismamis olur. film dizi sektorude ayni. game of thronesu korsan kopya izleyenlerin sayisi parali kanalda izleyenleri yuze, bine katliyordur herhalde.
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MURATSPLAT 4 yıl
V4LKyR
Telif hakları gereksizdir.

Telif hakkı alın teridir. Sevin ya da seveyin, birileri emek harcıyor bir şeyler üretiyor. Bunu da para karşılığı satıyor. Bunun neresi gereksiz?
Zorla satmıyorlar ayrıca.
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V4LKyR 4 yıl
Telif hakları gereksizdir.
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Şeker Hapı 4 yıl en beğenilen
Yeni çıkanın telif hakkına maruz kalacağını sanmıyorum muhakkak düşünmüşlerdir orasını pek yasal yürütmeyecekleri de belli zaten
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doctor_bey 4 yıl
Bence bunu planlamışlardı zaten, sitenin kendisi yaptı büyük ihtimalle bunu
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津波 4 yıl
Korsan olarak ne kadar faaliyet gösterecekler ki
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