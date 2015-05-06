Gizemli bir grup Grooveshark'ı yeniden açtı

Geçtiğimiz günlerde müzik dinleme servisi Grooveshark'ın kapandığı haberini bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştı. Ancak gizemli bir grup servisin ölmesine izin vermeyecek gibi görünüyor.

Kendilerini köpekbalığı anlamına gelen "Shark" kelimesiyle ifade eden grup servisin yeniden hizmete başlaması ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada Grooveshark'ın kapatılacağı haberinin ardından sitedeki tüm içeriğini yedeklemeye başladıklarını anlatan grup, hizmet tamamen sona ermeden sitedeki içeriğin tamamını yedeklemeyi başarmış.

İçeriğin yedeklenmesinin ardından eski servis ile birebir aynı arayüz tasarımını da yapan grup Grooveshark.io adresi üzerinden müzik dinleme imkanı sunmaya devam ediyor. Hatırlanacağı üzere Grooveshark telif hakları ile baş edemediği için kapanmak zorunda kalmıştı. "Zombi" Grooveshark'ın da kısa süre içerisinde benzer problemlerle karşılaşması muhtemel gözüküyor.