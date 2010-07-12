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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

GlacialTech yeni işlemci soğutucusu Igloo 5751 PWM'yi tanıttı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
7,6b
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Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Komponent üreticisi GlacialTech, yeni işlemci soğutucusunu duyurdu. Igloo 5751 PWM adını taşıyan  100 x 135 x 130 mm boyutlarında ve 550 gram ağırlığındaki yeni işlemci soğutucusu, her biri 6mm kalınlığında olan, dört adet Bakır ısı borusuna sahip. Çok sayıda Alüminyum yaprakla donatılan ve Bakır işlemci yüzeyine sahip olan Igloo 5751 PWM, her ikisi de 92mm çapında olan iki adet fanla (üst kısımda 1400 devir/dakika, alttaki ise 800-1800 devir/dakika) geliyor.

Yüksek performans segmenti için hazırlanan Igloo 5751 PWM, geniş işlemci desteğiyle de dikkat çekiyor. Intel'in LGA775, LGA1156 ve LGA1366, AMD'nin ise Soket 754, Soket 939, Soket 940, Soket AM2, AM2+ ve AM3 işlemcileriyle kullanılabiliyor.

IceTherm II termal pasta ile sunulan GlacialTech Igloo 5751 PWM'nin önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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djpisagor 9 yıl
@Iron Mask; Söylediğiniz teknolojiye ters. Teknoloji her zaman küçülmeyi gerektirir. Daha küçük, daha ucuz ve daha az güç harcayan.
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El Mukteda 9 yıl
tower tiplerin ntersine heatsink lerin birbiri üstüne gelmesi dezavantaj oluşturur. heatsinkten en iyi iletim tower tipi soğutucuların fanı yukarı doğru üflerken olur. yani yapraklar arası dikey boşluk taban normali ile paralel olduğu durumda.
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Iron Mask 9 yıl
92 mm fan koymuşlar.Yüksek performans segmenti demişler.O fanlar 6 ay sonra yaygaraya başlar.12 cmden küçük fan bundan sonra kullanılmaz.
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sakiri 9 yıl
Standart islemci hizlarinda faydali olabilir ama is overclock yapmaya gelince o kadarda iyi olacagini sanmiyorum.
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Batuist 9 yıl
perfomansı ortalamanın biraz üstünde olacaktır.. o kadar da fena değil..
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NeloAngelo 9 yıl
550 gr ben görünce resmi en az 900 gr vardır demiştim ama fan çok yüksek gibi artık kasalar sadece uzun degil genişte olması gerekecek
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white_predator 9 yıl
Fanlarla birlikte ağırlığı 550gr olmalı, bu haliyle hiçte yüksek performan vercekmiş gibi görünmüyor.
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