GlacialTech yeni işlemci soğutucusu Igloo 5751 PWM'yi tanıttı

Komponent üreticisi GlacialTech, yeni işlemci soğutucusunu duyurdu. Igloo 5751 PWM adını taşıyan 100 x 135 x 130 mm boyutlarında ve 550 gram ağırlığındaki yeni işlemci soğutucusu, her biri 6mm kalınlığında olan, dört adet Bakır ısı borusuna sahip. Çok sayıda Alüminyum yaprakla donatılan ve Bakır işlemci yüzeyine sahip olan Igloo 5751 PWM, her ikisi de 92mm çapında olan iki adet fanla (üst kısımda 1400 devir/dakika, alttaki ise 800-1800 devir/dakika) geliyor.

Yüksek performans segmenti için hazırlanan Igloo 5751 PWM, geniş işlemci desteğiyle de dikkat çekiyor. Intel'in LGA775, LGA1156 ve LGA1366, AMD'nin ise Soket 754, Soket 939, Soket 940, Soket AM2, AM2+ ve AM3 işlemcileriyle kullanılabiliyor.

IceTherm II termal pasta ile sunulan GlacialTech Igloo 5751 PWM'nin önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.