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Glifosat davasında jüri, “Kanser yapıyor.” kararı verdi

ABD'de devam eden bir davada jüri Alman Bayer şirketi tarafından satın alınan Monsanto'nun ürettiği glifosatın kansere yol açtığına karar verdi. Dava ile ilgili detaylar haberimizde.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Glifosat davasında jüri, “Kanser yapıyor.” kararı verdi
 

ABD Kaliforniya eyaletinin San Francisco Yüksek Mahkemesi’nde görülen glifosat içeren zirai ilaç davasında jüri, ilacın kanser yaptığı kararına vardı. Söz konusu ilaç, Alman devi Bayer'in geçen sene satın aldığı ABD merkezli Monsanto tarafından üretiliyordu.

Firmayı dava eden 70 yaşındaki Edwin Hardeman isimli şahıs, Roundup isimli glifosat içeren zirai ilacı 25 yıl boyunca bahçesinde kullandığını ifade etmiş ve ilaç yüzünden kansere yakalandığını belirterek mahkemeye başvurmuştu.

İkinci aşaması görülecek davada, Monsanto'nun ilacın riskleri hakkında bilgi sahibi olup olmadığı ve olası tazminat miktarı hakkında karar verilecek.

Karar sonrası açıklama yapan Bayer ise "Şirket, glifosatın kansere yol açmadığı yönündeki mevcut bilimsel verilere kanidir" sözleriyle kendini savundu. Davanın ikinci aşamasında şirketten, Hardeman’ın kansere yakalanmasından sorumlu tutulamayacağı savunmasını yapması bekleniyor.

Karar emsal olabilir

Emsal oluşturabileceği gerekçesiyle ABD’de yakından takip edilen davada jürinin aldığı karar ise büyük yankı uyandırdı. Alman Bayer firmasının 63 milyar dolara satın aldığı Monsanto'ya karşı geçen yıl da glisofat kapsamında dava açılmıştı. Bahse konu davada şirket, kanser riski hakkında tüketicilere uyarıda bulunmamak gerekçesiyle sorumlu tutulmuş ve 289 milyon dolar tazminat ödemeye mahkûm edilmişti. Tazminat bedeli daha sonra ise 76 milyon dolara düşürülmüştü.

Glifosatın kansere yol açtığı yönündeki iddiaları reddeden Bayer, savunmasında tüm dünyada yaygın olarak kullanılan ilacın makul miktarlı kullanımın sağlık açısından zararlı olmadığına ilişkin denetim makamlarının kararlarına işaret ediyor. Monsanto şirketi ise glifosat ve kanser ilişkisi ile alakalı 11 bin 200 dava ile karşı karşıya kalmış durumda.


https://www.dw.com/tr/glifosat-davas%C4%B1nda-bayere-ilk-darbe/a-47985465 Yorum Yaz
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viper 2 ay en beğenilen
Glifosfat ile ilgili daha önemli olan konu GDO ürünlerdir. Dünya çapında yetiştirilen genetiği değiştirilmiş bitkilerin % 80'inden fazlası, glifosat kullanmaya tolerans gösterecek şekilde tasarlanmıştır. Glifosat tarladaki GDO mahsül dışındaki tüm bitki yaşamını öldürür.
Fakat evdeki hesap carsiya uymadi ve bu zehire tolere eden yabani otlar zamanla dirençli hale geldi. Bu dirençli yabani otların artışı çoğu çiftçinin gittikçe daha fazla glifosat kullanmasina neden oldu. Bunun yaninda yabani ot kontrolünde glifosat gittikçe etkisiz hale geldiğinden, çok daha toksik olan herbisitlerin kullanımı da yayginlastı.
Sonucta GDO ürünler tabiri caizse glifosat ve diger zehirlerle ile yıkanarak yetistiriliyor. Bunu insan da yese hayvan da yese yavas yavas zehirleniyor.
Glifosfat ile ilgili daha önemli olan konu GDO ürünlerdir. Dünya çapında yetiştirilen genetiği değiştirilmiş bitkilerin % 80'inden fazlası, glifosat kullanmaya ...
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Yanıtla +13
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mokinto 2 ay
Şu ülkeye başkan olsam önce sağlıklı ve sürdürülebilir beslenmeye yatırım yapardık. Biz değilsek bile çocuklarımız için bir şans olurdu. Öyle böyle değil, kanser sayısı artarken görülme yaşı ciddi düştü.
Şu ülkeye başkan olsam önce sağlıklı ve sürdürülebilir beslenmeye yatırım yapardık. Biz değilsek bile çocuklarımız için bir şans olurdu. Öyle böyle değil, kanse...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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Ceqa 2 ay
Nerdeyse herşeyde olan glikoz-fruktoz şuruplarına da böyle yasaklanmıyor
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serafon 2 ay
Sağlık için çalışan kuruluşlar zararlı şeyleri zararlı değil diye savunuyor. Bunlara nasıl güvenecek insanlar?
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mokinto 2 ay
Şu ülkeye başkan olsam önce sağlıklı ve sürdürülebilir beslenmeye yatırım yapardık. Biz değilsek bile çocuklarımız için bir şans olurdu. Öyle böyle değil, kanser sayısı artarken görülme yaşı ciddi düştü.
1 Yanıt Yanıtla +11
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serafon 2 ay mokinto
aynen bir yanlış yapılıyor ayak üstü jetonun düşmesi minimum 5 sene ortalama 10 sene, ondan sonra yanıldık kusura kalmayın ama o arada atı alan üsküdarı geçiyor, zararı gören görüyor!
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viper 2 ay en beğenilen
Glifosfat ile ilgili daha önemli olan konu GDO ürünlerdir. Dünya çapında yetiştirilen genetiği değiştirilmiş bitkilerin % 80'inden fazlası, glifosat kullanmaya tolerans gösterecek şekilde tasarlanmıştır. Glifosat tarladaki GDO mahsül dışındaki tüm bitki yaşamını öldürür.
Fakat evdeki hesap carsiya uymadi ve bu zehire tolere eden yabani otlar zamanla dirençli hale geldi. Bu dirençli yabani otların artışı çoğu çiftçinin gittikçe daha fazla glifosat kullanmasina neden oldu. Bunun yaninda yabani ot kontrolünde glifosat gittikçe etkisiz hale geldiğinden, çok daha toksik olan herbisitlerin kullanımı da yayginlastı.
Sonucta GDO ürünler tabiri caizse glifosat ve diger zehirlerle ile yıkanarak yetistiriliyor. Bunu insan da yese hayvan da yese yavas yavas zehirleniyor.
Yanıtla +13
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Ceqa 2 ay
Nerdeyse herşeyde olan glikoz-fruktoz şuruplarına da böyle yasaklanmıyor
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