Glifosat davasında jüri, “Kanser yapıyor.” kararı verdi

ABD Kaliforniya eyaletinin San Francisco Yüksek Mahkemesi’nde görülen glifosat içeren zirai ilaç davasında jüri, ilacın kanser yaptığı kararına vardı. Söz konusu ilaç, Alman devi Bayer'in geçen sene satın aldığı ABD merkezli Monsanto tarafından üretiliyordu.

Firmayı dava eden 70 yaşındaki Edwin Hardeman isimli şahıs, Roundup isimli glifosat içeren zirai ilacı 25 yıl boyunca bahçesinde kullandığını ifade etmiş ve ilaç yüzünden kansere yakalandığını belirterek mahkemeye başvurmuştu.

İkinci aşaması görülecek davada, Monsanto'nun ilacın riskleri hakkında bilgi sahibi olup olmadığı ve olası tazminat miktarı hakkında karar verilecek.

Karar sonrası açıklama yapan Bayer ise "Şirket, glifosatın kansere yol açmadığı yönündeki mevcut bilimsel verilere kanidir" sözleriyle kendini savundu. Davanın ikinci aşamasında şirketten, Hardeman’ın kansere yakalanmasından sorumlu tutulamayacağı savunmasını yapması bekleniyor.

Karar emsal olabilir

Emsal oluşturabileceği gerekçesiyle ABD’de yakından takip edilen davada jürinin aldığı karar ise büyük yankı uyandırdı. Alman Bayer firmasının 63 milyar dolara satın aldığı Monsanto'ya karşı geçen yıl da glisofat kapsamında dava açılmıştı. Bahse konu davada şirket, kanser riski hakkında tüketicilere uyarıda bulunmamak gerekçesiyle sorumlu tutulmuş ve 289 milyon dolar tazminat ödemeye mahkûm edilmişti. Tazminat bedeli daha sonra ise 76 milyon dolara düşürülmüştü.

Glifosatın kansere yol açtığı yönündeki iddiaları reddeden Bayer, savunmasında tüm dünyada yaygın olarak kullanılan ilacın makul miktarlı kullanımın sağlık açısından zararlı olmadığına ilişkin denetim makamlarının kararlarına işaret ediyor. Monsanto şirketi ise glifosat ve kanser ilişkisi ile alakalı 11 bin 200 dava ile karşı karşıya kalmış durumda.

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