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NASA’nın küp uydu adayları açıklandı

dokuzuncu yılına giren NASA'nın küp uydu fırlatma faaliyeti adayları bu yıl da açıklandı. Toplam 16 aday belirleyen NASA, 2020-2022 yılları arası bu uyduları uzaya göndermeyi planlıyor.
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Uzay
Gökhan G.
Editör
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NASA’nın küp uydu adayları açıklandı
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NASA’nın küp uydu fırlatma girişimi dokuzuncu yılında da halen popülerliğini korumaya devam ediyor. Bu kapsamda kurum, 2020 ila 2022 yılları arasında gerçekleştireceği uzay uçuşlarına eşlik edecek 16 küp uydu projesinin duyurusunu yaptı. ABD’nin 10 farklı eyaletinde bulunan eğitim kurumlarından seçilen projeler arasında; şişirilebilir anteni olan küp uydudan, güneş yelkenlerini test edecek uydulara kadar birçok alternatif bulunuyor. Gelin seçilen projelere hep birlikte bakalım:
  • Yıldız-Gezegen Araştırması küp uydusu (SPARCS), Arizona State Üniversitesi. Kızıl cüce olarak adlandırlan yıldızlardaki güneş patlamaları ile hareketliliğin, yörüngelerinde bulunan gezegenlerdeki yaşanabilirlik olasılıklarına olan tesirlerini incelemek.
  • KunduzKüp, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü. Lise öğrencilerinin küp uydu tasarlamalarına yardımcı olmak, bulut özelliklerini ölçmek suretiyle Dünya’nın iklimini incelemek ve okyanus rengi ile sıcaklığını ölçmek maksadıyla geliştirildi.
  • Fırsat Sinyalleri sayesinde P-dalgası Araştırması (SNoNPI), Purdue Üniversitesi. Yiyecek emniyeti ve su kaynakları yönetimi maksadıyla kar ve toprak nemini ölçmek.
  • Günlük Atmosferik İyonosferik Kenar Görüntüleme Görevi (DAILI), Aerospace Şirketi. Alt ısı küredeki dalga yayılımı eylemlerini incelemek.
  • CatSat, Arizona Üniversitesi. Gerçek zamanlı HD video yayını yapmak maksadıyla bir metrelik şişirilebilir anten açmak.
  • Kompakt Toplam Işıma Gözlemi için Uçuş Gösterimi (CTIM FD), Colorado Üniversitesi. Güneş ışımasının iklimimiz üzerindeki etkileri ölçmek.
  • İç Radyasyon Kuşağı Deneyi küp uydusu (CIRBE), Colorado Üniversitesi. Van Allen radyasyon kuşaklarının iç bölgesinde kalan elektronların; kaynağını, yoğunluğunu ve diğer detaylarını belirlemek.
  • Sürükleme yoluyla Yörüngeden Çıkarma Cihazı, Florida Üniversitesi. Yeni nesil uzay araçlarında kullanılmak üzere onaylanacak Alçak Yörünge sürüklenmesini ayarlama cihazı için.
  • Hiper görüngel Termal Görüntüleyici (HyTI), Hawaii Üniversitesi. Farklı çözünürlükteki görüntülerin su kaynaklarını gözlemlerken ne şekilde kullanılabileceğini tespit etmek.
  • Uzak Kızılötesi Radyasyon içindeki Kutup Radyan Enerjisi Deneyi (PREFIRE), Wisconsin-Madison Üniversitesi. İki uyduyu kapsayan bu görev, Uzak kızılötesi radyasyonun Arktik ısınmaya, deniz buzu kaybına, buz tabakasındaki erimeye ve deniz seviyesinin yükselmesine olan tesirlerini inceleyecek.
  • CapSat-1, Weiss School. Kurum içindeki STEM programı kapsamında veri toplamak.
  • Bouchet Alçak Yörünge Alfa/Beta Uzay Teleskobu (BLAST) Yale Üniversitesi. Evrenin kaynağı hakkında daha fazla bilgi verme ihtimali bulunan galaktik kozmik radyasyonun gece göğünde yayılım haritasını çıkarmak.
  • Gelişmiş Kompozit Güneş Yelkeni Sistemi (ACS3), NASA Ames Araştırma Merkezi. Gelecekte icra edilmesi planlanan derin uzay uçuşları için açılabilir güneş yelkeni teknolojisini test etmek.
  • BurstCube, NASA Goddard Uzay Uçuş Merkezi. Yıldız gelişiminin son evreleri hakkında bilgi toplamak.
  • Radyaston Kuşağı Dinamiklerini inceleyecek Sabit konum Transfer Yörüngesi Uydusu (GTOSat), NASA Goddard Uzay Uçuş Merkezi. Dünya’nın dış radyasyon kuşağında bulunan bağıl elektronların hızlanması ve kaybolması olgularını daha iyi anlamamızı sağlamak.
  • İyonosfer-Termosfer’de gerçekleşen Plazma Artışı Uydusu (petitSat), NASA Ames Araştırma Merkezi. Navigasyon ve iletişim maksatlı kullanılan radyo dalgalarını bozma ihtimali bulunan plazma artışlarını gözlemlemek.


https://www.nasa.gov/feature/nasa-announces-tenth-round-of-candidates-for-cubesat-space-missions Yorum Yaz
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Mutlak.Sıfır 2 ay
50 sene önce Ay'a gidip gelen ülkenin sekizgen yerine küp uydu fırlatıp, daha henüz Murat131 gibi arabalarla uzaya çıkamaması, hadi onu geçtik daha uçan araba yapamaması, Mars'a insan gönderememesi, gönderdikleri robotu bile plastikten yapamıyor. Ondan sonra gel de Ay'a gidildiğine inan!!!!
forum.donanimhaber.com/...
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terimer 1 ay Mutlak.Sıfır
Bunlarin sebebi teknolojileri gizli olarak kapali kapilar arkasinda gelistirmeleri ve gelistirilen bu ustun teknolojileri Dunya kamuoyundan cok uzun sure (60-70 senedir!) saklamayi basardilar. Ancak, son yillarda durumlar degismeye basladi. Bu projeler icinde bizzat gorev almis pekcok kisi one cikip bildiklerini anlatmaya basladi.
Konu aslinda cok uzun. Bu yuzden cok fazla detayina girmeyecegim. Ancak, sunu soyleyebilirim. Sadece Ay degil gunes sistemi icinde ve otesindeki pekcok noktalara gidildi! Pekcok boyut ve ebatlarda uzay gemileri gelistirilip uretildi. Ornek olarak Lockheed Martin tarafindan gelistirilen TR-3B :
youtube.com/...
patents.google.com/...
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smart1978 2 ay
Yerli rampa isteruk :)
Turkiye'de ITU buna benzer bir projesi vardi galiba ...
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