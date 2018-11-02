Global akıllı telefon satışları düştü, Nokia sıçrama yaptı

Her yıl 1.5 milyar civarında satış yapan akıllı telefon pazarı yavaş yavaş doyum noktasına ulaşıyor. Geçtiğimiz yıl başlayan durgunluk artarak devam ediyor. Çinli üreticiler ise önemli yükselişlere imza atıyor.

Çin faktörü

Üçüncü çeyrek dönemde yapılan analizlere göre toplam akıllı telefon satışı 387 milyon civarında gerçekleşti ve yıl bazında yüzde 3 civarında bir düşüş yaşandı. Geçen yıla kadar pazar yıllık yüzde 16 büyüme yaşıyordu. Hem yaşanan doygunluk hem de yükselen fiyat ortalamaları bunda etkili oldu.

Pazarın lideri Samsung yüzde 13 düşüş yaşayarak 72 milyon civarında akıllı telefon satabildi. Bu rakamın içerisinde ağırlık orta seviye telefonlarda. Bir dönem Galaxy S amiral gemileri satışlarda lokomotif oluyordu.

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Huawei ise iki çeyrek üst üste Apple’ı geride bırakmayı başardı. Firma yüzde 33 artışla 52 milyon akıllı telefon sattı. Apple ise düz bir çizgi izleyerek 46.9 milyonda kaldı. Eğer son çeyrekte Huawei rakibi Apple’a 5 milyon satış fark atarsa yıl genelinde ikinci sıraya yerleşmiş olacak. Bununla birlikte Apple genelde son çeyrekte satış rekorları kırdığı için bu biraz zor görünüyor.

Xiaomi bu dönemde yüzde 25 artış yaşayarak 35.7 milyon adet satış yapmış. Oppo ise 33.9 milyon ile onu takip ediyor. Vivo 30.5 milyon, Lenovo 11.3 milyon, LG ise 10.4 milyon satış yapmış. LG ve Lenovo yüzde 25 civarında kayıp yaşıyor.

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Tabloda en iyi performansı Nokia göstermiş. HMD Global eliyle yeniden doğan Nokia yüzde 73 artışla 4.8 milyon satış rakamına ulaştı ve yeniden pazarda ilk 10 sıraya girmiş oldu. Diğer bir Çinli Tecno firması ise 4.2 milyon satışla onuncu sıraya yerleşmiş.

Araştırmada Çinli üreticilerin global pazarda daha fazla büyüdükleri vurgulanmış. Huawei, Xiaomi, Oppo ve Vivo en çok global pazarda satış yapıyor. 1.5 milyar nüfusa rağmen Çin’de telefon değiştirme döngüsünün artması ve yerel rakiplerin artması dev oyuncuları zorluyor.