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Global akıllı telefon satışları düştü, Nokia sıçrama yaptı

HMD Global küllerinden doğurduğu Nokia markasını yeniden ilk 10 listesine soktu. Çinli markalar ise ülkelerinde zora girerken global çapta yükselmeye devam ediyor.
6 ay
16,7b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Her yıl 1.5 milyar civarında satış yapan akıllı telefon pazarı yavaş yavaş doyum noktasına ulaşıyor. Geçtiğimiz yıl başlayan durgunluk artarak devam ediyor. Çinli üreticiler ise önemli yükselişlere imza atıyor.

Çin faktörü

Üçüncü çeyrek dönemde yapılan analizlere göre toplam akıllı telefon satışı 387 milyon civarında gerçekleşti ve yıl bazında yüzde 3 civarında bir düşüş yaşandı. Geçen yıla kadar pazar yıllık yüzde 16 büyüme yaşıyordu. Hem yaşanan doygunluk hem de yükselen fiyat ortalamaları bunda etkili oldu.

Pazarın lideri Samsung yüzde 13 düşüş yaşayarak 72 milyon civarında akıllı telefon satabildi. Bu rakamın içerisinde ağırlık orta seviye telefonlarda. Bir dönem Galaxy S amiral gemileri satışlarda lokomotif oluyordu.

Ayrıca Bkz. "Apple üçüncü çeyrek rakamlarını açıkladı: İşte detaylar!"

Huawei ise iki çeyrek üst üste Apple’ı geride bırakmayı başardı. Firma yüzde 33 artışla 52 milyon akıllı telefon sattı. Apple ise düz bir çizgi izleyerek 46.9 milyonda kaldı. Eğer son çeyrekte Huawei rakibi Apple’a 5 milyon satış fark atarsa yıl genelinde ikinci sıraya yerleşmiş olacak. Bununla birlikte Apple genelde son çeyrekte satış rekorları kırdığı için bu biraz zor görünüyor.

Xiaomi bu dönemde yüzde 25 artış yaşayarak 35.7 milyon adet satış yapmış. Oppo ise 33.9 milyon ile onu takip ediyor. Vivo 30.5 milyon, Lenovo 11.3 milyon, LG ise 10.4 milyon satış yapmış. LG ve Lenovo yüzde 25 civarında kayıp yaşıyor.

 

Global akıllı telefon satışları düştü, Nokia sıçrama yaptı
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Tabloda en iyi performansı Nokia göstermiş. HMD Global eliyle yeniden doğan Nokia yüzde 73 artışla 4.8 milyon satış rakamına ulaştı ve yeniden pazarda ilk 10 sıraya girmiş oldu. Diğer bir Çinli Tecno firması ise 4.2 milyon satışla onuncu sıraya yerleşmiş.

Araştırmada Çinli üreticilerin global pazarda daha fazla büyüdükleri vurgulanmış. Huawei, Xiaomi, Oppo ve Vivo en çok global pazarda satış yapıyor. 1.5 milyar nüfusa rağmen Çin’de telefon değiştirme döngüsünün artması ve yerel rakiplerin artması dev oyuncuları zorluyor.

 

https://www.gizmochina.com/2018/11/02/report-global-smartphone-sales-fell-by-3-xiaomi-and-huawei-still-on-ascent-in-q3-2018/ Yorum Yaz
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orientem 6 ay en beğenilen
Huawei'nin durumu tamamen pazarlama harikası. Büyük ihtimalle şuan kar da etmiyorlar. İnanılmaz bir reklam harcaması yaptılar.
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napolyon94 6 ay
En güncel android deneyimini en geç android'e geçen firma Nova Nokia oldu. Umarim Samsung ve Huawei'yi 1-2 yil icerisinde salladigini gorebiliriz.
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DH Misafiri 6 ay
palavra... palavra... palavra...
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DH Misafiri 6 ay
palavra... palavra... palavra...
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Y-ZiyA 6 ay
Kaldıracak bir 3.5 mm kulaklık girişi vardı onu da yaptılar. Daha ne yapsınlar
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kloveangel 6 ay
her mazağaya koyarsan huawei, samsung personeli onlar da pirim için ve ekmek parası için saldırırsa normal burda bu durum. xiaomi ve apple promotörsüz ilk sıradalar bana kalırsa.
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Emin KOÇ 6 ay
2 yıldır beklenen oluyor ve her geçen gün pazar payları değişiyor. Seneye de aynı tabloyu görürüz artık insanlar çok daha rahat şekilde tüm dünyadaki telefonları kıyaslayıp alabiliyor .
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darkhair 6 ay
Adamların sattığı telefonlar, Türkiye piyasasındaki f/p açısından en iyi telefonlar. Huawei 3000tl ye Mate 20 "Lite" satmaya çalışırken Nokia 2000tl ye geçen senenin amiral gemisini satıyor.
Tamam tasarımları kütük gibi ama 1000 tl ucuza her türlü daha iyi cihaz alabiliyorsunuz...
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Y-ZiyA 6 ay darkhair
darkhair
Adamların sattığı telefonlar, Türkiye piyasasındaki f/p açısından en iyi telefonlar. Huawei 3000tl ye Mate 20 "Lite" satmaya çalışırken Nokia 2000tl ye geçen senenin amiral gemisini satıyor.
Tamam tasarımları kütük gibi ama 1000 tl ucuza her türlü daha iyi cihaz alabiliyorsunuz...

Katılmakla beraber Nokia 8 kutuk diyen insanlar nedense iPhone 8 olunca tasarım harikası diyor.

iPhone x çıkana kadar yüzde 70-75 ekran kasa orani endüstri standardı gibi bir şeydi.

iPhone 8 ile Nokia 8 in oranlarının aynı olduğunu da hatırlatayım
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baltalı-katil 6 ay
palavraya bak be... Apple %0 yazmış ne demek o?
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crazywinner3 6 ay baltalı-katil
Bu yorumda apple fanlarının okumaktan bile aciz olduğunu görüyoruz :d
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Y-ZiyA 6 ay
İlk %1'lik dilimdeymişim ne güzel (Nokia 8), istediğim bölümü yazayım bari.
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K_Spartakus 6 ay
Samsung'un işlemci bölümünün kar'ının artmasıyla ilgili haberde yazdıklarıma gülenler ya da anlamayanlar bu haberi iyi okusun.
Çok uzak değil, Samsung liderlik koltuğunu yakında Çinlilere devredecek.
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koyunsavar 6 ay K_Spartakus
Milletin sana gülmesini yeterli bulmadın galiba biraz da burda devam edelim.














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orientem 6 ay en beğenilen
Huawei'nin durumu tamamen pazarlama harikası. Büyük ihtimalle şuan kar da etmiyorlar. İnanılmaz bir reklam harcaması yaptılar.
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TsG 6 ay orientem
Nasıl oldu da bu kadar parayı pazarlama için kullandılar derseniz amerikadan ban yeyince abd için ayırdıkları tüm bütçeyi küresel pazarlama faaliyetlerine aktardılar. Ancak para suyunu çekti. Bundan sonra büyüme göremeyiz.
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