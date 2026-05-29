    Bataryada sınırları aşan Honor Win Turbo tanıtıldı

    Honor Win Turbo, iPhone 17 Pro'dan önemli ölçüde daha ince olmasına rağmen 2.5 kat daha büyük (10.000 mAh) kapasiteli bataryasıyla dikkat çekiyor. İşte oyun canavarı Honor WIN Turbo hakkında her şey:

    10.000 mah bataryalı telefon Honor Win Turbo modeli tanıtıldı
    Honor'ın Win serisine üçüncü bir üye daha katıldı. Geçen yıl Honor Win ve Win RT'yi piyasaya sürdükten sonra şirket, Çin'de yeni Honor Win Turbo'yu tanıttı ve yeni modelde de en önemli özellik batarya.

    Honor Win Turbo modeli neler sunuyor?

    Honor Win Turbo batarya, kamera, işlemci, ekran özellikleri
    Honor Win Turbo, diğer kardeşleri gibi devasa 10.000 mAh'lik bataryayla geliyor. Honor, telefonun tek şarjla 14 saatten fazla oyun oynama, 22 saatten fazla kısa video oynatma süresi sunabileceğini söylüyor. Batarya, 80W kablolu hızlı şarj, 27W ters şarjı destekliyor.

    Büyük bataryaya rağmen, telefon 7.98 mm kalınlığı ve 216 gram ağırlığıyla nispeten ince kalıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse; Apple iPhone 17 Pro, 8.75 milimetre kalınlığında ve 204 gram ağırlığında ancak Apple'ın amiral gemisi modelinde daha küçük 3998 mAh batarya bulunuyor.

    Honor WIN Turbo, 6.79 inç 1,5K LTPS OLED düz ekrana sahip. Ekran paneli, 8000 nit ultra yüksek tepe parlaklığı ve 3.840 Hz yüksek frekanslı PWM karartma sistemini destekleyecek şekilde tasarlanmış.

    Çevresel ve fiziksel dayanıklılık noktasında akıllı telefon, IP68, IP69 ve IP69K derecelendirme standartlarını karşılayan üçlü toz ve su geçirmezlik sertifikasına sahip. IP69K sertifikalı ve dolayısıyla suya dayanıklı gövdenin tasarımı, Honor'un düz metal çerçeveye ve özellikle büyük, dikdörtgen kamera modülüne dayanması nedeniyle iPhone 17 Pro'yu da bir nebze anımsatıyor. Bu modül yalnızca 50 MP f/1.9 ana kamera ve 5 MP ultra geniş açılı kamerayı barındırırken, 16 MP f/2.45 selfie kamerası ise ekranın üst kısmındaki delik çentikte yer alıyor.

    Cihazın kalbinde sürekli performans ve oyun verimliliği için tasarlanmış bir yonga seti olan MediaTek Dimensity 8500 Racing Edition işlemci bulunuyor. En üst model, 16 GB RAM 512 GB dahili depolama alanı sunuyor.

    Honor Win Turbo fiyatı ne kadar?

    Honor Win Turbo ilk olarak Çin'de piyasaya sürülecek. Telefonun başlangıç fiyatı 3299 yuan (486 dolar). Bu fiyatlandırma 12 GB RAM 256 GB depolama alanlı model için geçerli. Bellek ve depolamaya göre fiyatlandırma şu şekilde:

    • 12GB RAM + 256GB: 3299 yuan (486 dolar)
    • 12GB RAM + 512GB: 3599 yuan (530 dolar)
    • 16GB RAM + 512GB: 4199 yuan (619 dolar)

    HONOR WIN Turbo özellikleri

    HONOR WIN Turbo teknik özellikleri

    • Ekran: 6.79 inç, 1.5K, 120Hz, HDR10+, 8000 nit, AMOLED
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 8500-Racing Edition
    • Bellek: 12GB / 16GB LPDDR5X Ultra 9600 Mbps
    • Depolama: 256GB / 512GB UFS 4.1
    • Yazılım: Magic UI 10.0, Android 16
    • Arka kamera: 50MP f/1.88 (birincil) + 5MP (ultra geniş)
    • Ön kamera: 16MP f/2.45
    • Toz ve suya dayanıklılık: IP68 + IP69 + IP69K
    • Diğer: Ekran içi parmak izi sensörü, Kızılötesi sensör, Çift 1115 Stereo Hoparlör
    • Bağlanabilirlik: 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, USB Type-C 2.0, NFC
    • Batarya: 10.000 mAh, 80W kablolu SuperCharge hızlı şarj
    • Boyut ve ağırlık: 162.1 x 76.3 x 7.98 mm, 216 g
