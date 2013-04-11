Gmail 9 yaşını doldurdu





1 Nisan 2004 tarihinde kapalı beta sürümü olarak hizmete sunulan o zamanki adıyla Google Mail, daha basit ve hızlı bir arayüzle rakiplerinin arasından sıyrılmak amacındaydı. Ajax platformu üzerinde yazılan ilk web mail hizmeti olmasının yanında 1GB gibi o dönem ki rakiplerinden kat kat daha fazla bir depolama alanı da sunmaktaydı.





Bill Gates'in "Neden 1 GB'tan fazlasına ihtiyacınız olsun ki?" şeklindeki eleştirisi de halen hafızalarda durmaktadır. Aralık 2005 tarihinde ise Gmail, yaygın kullanıma sunulmuştu. İlk Gmail uygulaması ise 22 Ekim 2008 tarihinde HTC Dream üzerinde boy göstermişti. Ancak 5 yıl boyunca beta olarak hayatına devam eden Gmail, nihayet 7 Temmuz 2009'da final sürümü ile kullanıcıların karşısına çıktı.





Gmail projesi, çalışanların boş vakitlerinin yüzde 20'sini ayırmasıyla da Google tarihinde önemli bir yere sahip. İlk etapta kurumlara yönelik bir hizmet olarak algılanan Gmail, ilerleyen dönemlerde son kullanıcının da ilgisini çekmeyi başardı.





Aradan geçen 9 yılda Gmail en büyük eposta servisi olamasa da tahmini olarak 500 milyona yaklaşan kullanıcı sayısıyla en büyüklerden birisi haline geldi. Uygulama içerisinden sohbet ve görüntülü sohbet edebilme, hızlı mail yazma penceresi, çevrimdışı desteği, 10GB'a yükseltilen depolama alanı, Drive entegrasyonu gibi özelliklerle Gmail, diğer posta servislerinden kabarık bir kullanıcı kitlesi çalmayı başardı. Bu nedenle diğer rakipler de hizmetlerinde yeniden yapılanmaya gitmek zorunda kaldı.

http://androidheadlines.com/2013/04/gmail-turns-9-years-old-google-creates-infographic-to-celebrate.html