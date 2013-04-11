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Gmail 9 yaşını doldurdu

6 yıl
1,4b
1
67
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Gmail 9 yaşını doldurdu

1 Nisan 2004 tarihinde kapalı beta sürümü olarak hizmete sunulan o zamanki adıyla Google Mail, daha basit ve hızlı bir arayüzle rakiplerinin arasından sıyrılmak amacındaydı. Ajax platformu üzerinde yazılan ilk web mail hizmeti olmasının yanında 1GB gibi o dönem ki rakiplerinden kat kat daha fazla bir depolama alanı da sunmaktaydı.

Bill Gates'in "Neden 1 GB'tan fazlasına ihtiyacınız olsun ki?" şeklindeki eleştirisi de halen hafızalarda durmaktadır. Aralık 2005 tarihinde ise Gmail, yaygın kullanıma sunulmuştu. İlk Gmail uygulaması ise 22 Ekim 2008 tarihinde HTC Dream üzerinde boy göstermişti. Ancak 5 yıl boyunca beta olarak hayatına devam eden Gmail, nihayet 7 Temmuz 2009'da final sürümü ile kullanıcıların karşısına çıktı.

Gmail projesi, çalışanların boş vakitlerinin yüzde 20'sini ayırmasıyla da Google tarihinde önemli bir yere sahip. İlk etapta kurumlara yönelik bir hizmet olarak algılanan Gmail, ilerleyen dönemlerde son kullanıcının da ilgisini çekmeyi başardı.

Aradan geçen 9 yılda Gmail en büyük eposta servisi olamasa da tahmini olarak 500 milyona yaklaşan kullanıcı sayısıyla en büyüklerden birisi haline geldi. Uygulama içerisinden sohbet ve görüntülü sohbet edebilme, hızlı mail yazma penceresi, çevrimdışı desteği, 10GB'a yükseltilen depolama alanı, Drive entegrasyonu gibi özelliklerle Gmail, diğer posta servislerinden kabarık bir kullanıcı kitlesi çalmayı başardı. Bu nedenle diğer rakipler de hizmetlerinde yeniden yapılanmaya gitmek zorunda kaldı.

http://androidheadlines.com/2013/04/gmail-turns-9-years-old-google-creates-infographic-to-celebrate.html Yorum Yaz
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Megavolt 6 yıl en beğenilen
enaz3posta
apple mail çiksada kullansak fakirler alamasin diye uyelik ucreti koysalar tadindan yenmez

Ücretli mail ezelden beri var olan birşey.Madem fakirlerle arana mesafe koymak istiyordun sende hotmail'i gmail'i kullanmasaydın bu zamana kadar.
enaz3postaapple mail çiksada kullansak fakirler alamasin diye uyelik ucreti koysalar tadindan yenmezÜcretli mail ezelden beri var ola...
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wolf silver 6 yıl enaz3posta
enaz3posta
apple mail çiksada kullansak fakirler alamasin diye uyelik ucreti koysalar tadindan yenmez

marka üzerinden kişisel öz güven eksikliğini gidermeye çalışan insanlar var...
enaz3postaapple mail çiksada kullansak fakirler alamasin diye uyelik ucreti koysalar tadindan yenmezmarka üzerinden kişisel öz...
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DraGonS 6 yıl
enaz3posta

apple mail çiksada kullansak fakirler alamasin diye uyelik ucreti koysalar tadindan yenmez


Tam bir ergen . Takma ada bak "en az 3 posta". Babasının parasıyla fakir insanlara üstünlük kurmaya çalışıyor. Madem çok paran var yolla birazda sana ücretli mail açayım.

Maddi anlamda fakir olmak daha güzel birşey, beynen fakir olmaktansa.
enaz3postaapple mail çiksada kullansak fakirler alamasin diye uyelik ucreti koysalar tadindan yenmezTam bir ergen . Tak...
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SHERQUAN 5 yıl
Harbi yaşlanıyoruz
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eskiAcik 6 yıl
gmailde cok gec kaldigim icin isimsoyisim alamadim

bu nedenle kullanmiyorum

outlook ta isimsoyisim seklinde mail aldim onun icin outlook kullaniyorum

ne oyle alt tire sayi falan ooo oo

bknz ne guzel duruyo

ferhatbayram@outlook.com
ferhatbayram@outlook.com.tr

tr uzantiliti kullanmiyorum ama diger ferhat bayramlarin kapmasini istemedigim icin onuda aldim bulunsun
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Umutcan 6 yıl eskiAcik
eskiAcik

gmailde cok gec kaldigim icin isimsoyisim alamadim

bu nedenle kullanmiyorum

outlook ta isimsoyisim seklinde mail aldim onun icin outlook kullaniyorum

ne oyle alt tire sayi falan ooo oo

bknz ne guzel duruyo

ferhatbayram@outlook.com
ferhatbayram@outlook.com.tr

tr uzantiliti kullanmiyorum ama diger ferhat bayramlarin kapmasini istemedigim icin onuda aldim bulunsun


İyi güzel de uluorta yerlere mail adresini yazdığın taktirde spam botların listelerine hemencecik girersin.
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ReCoMaX 6 yıl
ey sevdiğim mail.
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South Korea 6 yıl
menüler profil oluşturma falan biraz karışık yani bunu niye bu kadar karışık yaparlar anlamam hotmail falanda öyle adam gibi basit bi arayüz yok arkadaş.
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farego 6 yıl
Eskiden mynet liderdi. Simdi.androide bunu da yerlestirince.daha stabil hale getirip daha fazla tutulmasını sagladılar..
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farego 6 yıl
Andorid telefonlarda on numara stabil
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spaydix 6 yıl
kullanıyorum memnunum gmail güzel
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Kef14 6 yıl
Arkadaşlar, gmailda yeni posta oluşturuyorum, kime: kısmına örneğin S harfine basında s ile başlayan kişiler çıkıyor, benim burda kullanmadığım e-posta adresleri var, bunları nasıl silerim..
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V911 6 yıl
2005de aldığım üyelikten beri sadık mı sadık üyeleriyim :)
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Srcn81 6 yıl
Vay bee demek bu kadar oldu hee..
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Erreguay 6 yıl
hotmail le başlamıştım 2 mb mı ne veriyodu abd adresi gösterince 10 mb a çıkıyodu sonra bi gmail gördüm bi daha hotmail e bakmadım. güzelleştirmiş olsada benim iiçn öldün hotmail...
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DraGonS 6 yıl
enaz3posta

apple mail çiksada kullansak fakirler alamasin diye uyelik ucreti koysalar tadindan yenmez


Tam bir ergen . Takma ada bak "en az 3 posta". Babasının parasıyla fakir insanlara üstünlük kurmaya çalışıyor. Madem çok paran var yolla birazda sana ücretli mail açayım.

Maddi anlamda fakir olmak daha güzel birşey, beynen fakir olmaktansa.
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