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Gmail için hazırlanan Dropbox eklentisi güncellendi

4 yıl
1,3b
1
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Gmail için hazırlanan Dropbox eklentisi güncellendi
 
Popüler bulut depolama servisi Dropbox, Gmail için hazırladığı "Dropbox for Gmail (Beta)" Chrome eklentisini geçtiğimiz aylarda kullanıma sunmuştu. Bu eklenti faydalı özelliklerle güncellendi.
Chrome internet tarayıcısına ücretsiz olarak eklenti şeklinde kurulan "Dropbox for Gmail (Beta)", Gmail'in yeni e-posta oluşturma penceresine ufak bir simge ile geliyor ve direkt olarak buradan Dropbox depolama alanına bağlantı kurularak e-posta içerisine belirlenen içerikler / bağlantılar eklenebiliyor. Basit bir arayüzle hazırlanan eklenti, hızlı çalışmasıyla da verimliliği arttırıyor.
Eklenti yayınlanan yeni sürümüyle ise büyük dosyaların gönderilmesini Dropbox bağlantıları ile kolaylaştırıyor, birden fazla dosyayı tek seferde ekleyebiliyor, Dropbox hesabı olmayanlara da içerik gönderebiliyor ve her zaman erişim için gelen dosyaları kayıt altına alabiliyor.
Dropbox'un faydalı yeni Chrome eklentisine buradan ulaşabilirsiniz

https://blogs.dropbox.com/dropbox/2015/05/dropbox-gmail-extension/ Yorum Yaz
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