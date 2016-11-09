GoPro büyük umutlarla piyasaya sürdüğü Karma drone'u geri çağırıyor

Geride bıraktığımız eylül ayında görücüye çıkarılan Karma ile drone pazarına adım atan dünyaca ünlü aksiyon kameraları üreticisi GoPro, cihazın güç ünitesinde tespit edilen bir sorun neticesinde derhal ürünlerini toplatma kararı aldı.

Yayınlanan açıklamaya göre Karma’nın uçuş sırasında aniden güç kesintileri yaşadığı ve irtifa kaybederek hızla yere düştüğü belirtiliyor. Konuyla ilgili detayları paylaşan GoPro CEO’su Nicholas Woodman, çok az sayıdaki cihazda karşılaşılan bu sorunun şu an için herhangi bir yaralanmaya neden olmadığının altını çiziyor.

Piyasaya çıktığı 23 Ekim tarihinden itibaren bu yana satılan 2.500 adet drone’u kapsayan geri çağırma neticesinde müşterilere 799 dolar olan bedelin iade edileceği ve işlemler için büyük kolaylıklar sağlanacağı ifade ediliyor. DJI’a rakip olarak çıkarılan Karma’nın geri çağrılması muhtemelen satışları negatif yönde etkileyecektir. Şimdilik sevkiyatları durdurulan drone’un tekrar ne zaman satışa çıkacağı ise şimdilik bilinmiyor.

http://www.prnewswire.com/news-releases/gopro-announces-karma-recall-and-refund-program-300359478.html