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GoPro büyük umutlarla piyasaya sürdüğü Karma drone'u geri çağırıyor

Yılın en dikkat çeken ürünlerinden birisi olan GoPro’nun insansız hava aracı Karma, cihazda tespit edilen güç sorunu ve buna bağlı meydana gelen problemler nedeniyle firma tarafından geri çağrıldı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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GoPro büyük umutlarla piyasaya sürdüğü Karma drone'u geri çağırıyor
 
Geride bıraktığımız eylül ayında görücüye çıkarılan Karma ile drone pazarına adım atan dünyaca ünlü aksiyon kameraları üreticisi GoPro, cihazın güç ünitesinde tespit edilen bir sorun neticesinde derhal ürünlerini toplatma kararı aldı.
Yayınlanan açıklamaya göre Karma’nın uçuş sırasında aniden güç kesintileri yaşadığı ve irtifa kaybederek hızla yere düştüğü belirtiliyor. Konuyla ilgili detayları paylaşan GoPro CEO’su Nicholas Woodman, çok az sayıdaki cihazda karşılaşılan bu sorunun şu an için herhangi bir yaralanmaya neden olmadığının altını çiziyor.
Piyasaya çıktığı 23 Ekim tarihinden itibaren bu yana satılan 2.500 adet drone’u kapsayan geri çağırma neticesinde müşterilere 799 dolar olan bedelin iade edileceği ve işlemler için büyük kolaylıklar sağlanacağı ifade ediliyor. DJI’a rakip olarak çıkarılan Karma’nın geri çağrılması muhtemelen satışları negatif yönde etkileyecektir. Şimdilik sevkiyatları durdurulan drone’un tekrar ne zaman satışa çıkacağı ise şimdilik bilinmiyor.

http://www.prnewswire.com/news-releases/gopro-announces-karma-recall-and-refund-program-300359478.html Yorum Yaz
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merveyanar 2 yıl
bu olmamış diyip geri getiriliyorsa kesin birileri de geri gönderiliyordur..
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Musty3535123 3 yıl
sen kalk 800 dolar ver, sonra pat diye yere çakılsın. neyseki burda satmadılar, bide kullanıcı hatası diye ödemede yapmazlardı...
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Mianfei 3 yıl Musty3535123
AVCI_31
sen kalk 800 dolar ver, sonra pat diye yere çakılsın. neyseki burda satmadılar, bide kullanıcı hatası diye ödemede yapmazlardı...

Aynen öyle turkiye her tuketim markası için musteri memnuniyetinin en geride oldugu ulke. Ulan adam diyor bizim orda lg şunu yapti soyle değişti etti. Bizim burda ... :d ornek lg dedim hepsi oyle anlayana.. zayif insana baska insani etkileme gucu vermeyeceksin.
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