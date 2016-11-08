Facebook'un hedefinde Snapchat'ten sonra bu kez LinkedIn var

Geçtiğimiz haziran ayında 26,2 milyar dolar karşılığında Microsoft çatısı altına giren profesyonel iş ağı LinkedIn, dünya çapında şüphesiz alanındaki en güçlü ve güvenilir mecraların başında geliyor. Görünüşe bakılırsa Mark Zuckerberg platformun tekeline artık bir son vermek istiyor.

Şu sıralar test aşamasındaki özellik sayesinde şirketler Facebook sayfaları üzerinden "İş Oluştur" butonu aracılığıyla ilan yayınlayabilecekler. Kullanıcılar ise sayfanın sol menüsüne eklenen "İş" sekmesi aracılığıyla açık pozisyonları görüntüleyebilecek ve anında başvuruda bulunabilecekler. LinkedIn’deki 500 milyon kullanıcı sayısına karşı 1,7 milyar gibi oldukça güçlü bir kitleye sahip olan sosyal ağın iş fırsatları konusunda daha fazla kişiye hitap edeceği aşikar.

Periscope’a rakip olan ve ardından Snapchat’in Instagram’a getiren Facebook, son olarak ana uygulamasına yine Hatırlayacağınız gibi canlı yayın ile’a rakip olan ve ardından’in Hikayeler özelliğini aynı isimle’a getiren Facebook, son olarak ana uygulamasına yine Snapchat benzeri kamera fonksiyonları kazandırmıştı. Diğer platformları kopyaladığı gerekçesiyle eleştirilere maruz kalan Mark Zuckerberg’ün LinkedIn hamlesinin ne zaman hayata geçirileceği ise şimdilik bilinmiyor.