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Facebook'un hedefinde Snapchat'ten sonra bu kez LinkedIn var

Son günlerde Snapchat’ten "esinlenerek" hayata geçirdiği yenilikleriyle adından söz ettiren Facebook, şimdi de aynı LinkedIn’de olduğu gibi sosyal ağ üzerinden iş ilanları yayınlamaya başlayacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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sosyal medya
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Geçtiğimiz haziran ayında 26,2 milyar dolar karşılığında Microsoft çatısı altına giren profesyonel iş ağı LinkedIn, dünya çapında şüphesiz alanındaki en güçlü ve güvenilir mecraların başında geliyor. Görünüşe bakılırsa Mark Zuckerberg platformun tekeline artık bir son vermek istiyor.
Şu sıralar test aşamasındaki özellik sayesinde şirketler Facebook sayfaları üzerinden "İş Oluştur" butonu aracılığıyla ilan yayınlayabilecekler. Kullanıcılar ise sayfanın sol menüsüne eklenen "İş" sekmesi aracılığıyla açık pozisyonları görüntüleyebilecek ve anında başvuruda bulunabilecekler. LinkedIn’deki 500 milyon kullanıcı sayısına karşı 1,7 milyar gibi oldukça güçlü bir kitleye sahip olan sosyal ağın iş fırsatları konusunda daha fazla kişiye hitap edeceği aşikar.
Hatırlayacağınız gibi canlı yayın ile Periscope’a rakip olan ve ardından Snapchat’in Hikayeler özelliğini aynı isimle Instagram’a getiren Facebook, son olarak ana uygulamasına yine Snapchat benzeri kamera fonksiyonları kazandırmıştı. Diğer platformları kopyaladığı gerekçesiyle eleştirilere maruz kalan Mark Zuckerberg’ün LinkedIn hamlesinin ne zaman hayata geçirileceği ise şimdilik bilinmiyor.

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Mr. Jingles 3 yıl en beğenilen
Kokoşların habecilerin bile üye olduğu Facebook var bir de sadece yöneticilerin işadamlarının/işkadınlarının kullandığı LinkedIn var. Hiçbir yönetici de kalkıp LinkedIn'de hesabı varken Facebook ile uğraşmaz. Hem de arkasında ofis yazılımları ve hür türlü yazılımsal kaynağı sunabilecek Microsoft varken. Mark iyice esnafa bağladı. Yakında don lastiği işine de el atmasını bekliyorum.
Kokoşların habecilerin bile üye olduğu Facebook var bir de sadece yöneticilerin işadamlarının/işkadınlarının kullandığı LinkedIn var. Hiçbir yönetici de kalkıp ...
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Stand Alone 3 yıl
Birisi Madrid öteki Mardin.
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BekirTemel 3 yıl
Aç gibi oraya buraya saldırmayı bırakmalı Facebook
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MegaWolt38 3 yıl
LinkedIn çok kasıntı ve karmaşık yapıda. Paralı olması da ayrı bir saçmalık zaten.
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Mr. Jingles 3 yıl en beğenilen
Kokoşların habecilerin bile üye olduğu Facebook var bir de sadece yöneticilerin işadamlarının/işkadınlarının kullandığı LinkedIn var. Hiçbir yönetici de kalkıp LinkedIn'de hesabı varken Facebook ile uğraşmaz. Hem de arkasında ofis yazılımları ve hür türlü yazılımsal kaynağı sunabilecek Microsoft varken. Mark iyice esnafa bağladı. Yakında don lastiği işine de el atmasını bekliyorum.
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alemburda34 3 yıl
Rahmetli Türkiye'de pek aktif olmasada eyeydi be
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Virinom 3 yıl
R.I.P LinkedIn
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