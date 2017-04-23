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Göbeklitepe’de buzul çağını başlatan kuyruklu yıldızın resmedildiği oymalar bulundu

Bilim insanları Göbeklitepe’de yaptıkları araştırmalarla M.Ö. 11 bin yıllarında Dünya’ya çarpan bir kuyruklu yıldızın resmedildiği oymalar buldular. Çarpışma Genç Dryas’ı başlatmış olabilir.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
9,8b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Emre Karakullukçu
Yazar
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Dünya üzerindeki en eski tapınağın yer aldığı Göbeklitepe’de bulunan oymalar üzerinde yapılan araştırmalar, yaklaşık 13 bin yıl önce yaşanan kuyruklu yıldız çarpmasının resmedildiğini ortaya çıkardı. Çok büyük yıkıcı etkisi olan olayın yanı sıra o tarihteki Güneş Sistemi üyelerinin bir kısmının konumunu da gösteren oymalar, bilim insanlarının bilgisayar programları kullanarak yaptığı çalışmalara göre M.Ö 10.950 senesine (±250 sene) aitler. Bu senelerde Genç Dryas olarak bilinen küçük buzul çağının başladığı biliniyor. Genç Dryas ile bağlantılı olan olaylarla birlikte tüylü mamutların soyu tükenmişti.
Göbeklitepe’de buzul çağını başlatan kuyruklu yıldızın resmedildiği oymalar bulundu

Oymalardan elde edilen bilgiler Genç Dryas’ın nasıl başladığını çözmemiz açısından son derece önemli. Bir süredir buzul çağının kuyruklu yıldız tarafından başlatıldığı yönünde hipotezler mevcut ancak kanıtlara ihtiyaç duyuluyor. Grönland’dan elde buz tabakası örnekleri de Genç Dryas’ın yaklaşık M.Ö. 10.890 senesinde başladığını gösteriyor.

Bulunan oymalar Göbeklitepe’nin tarihini anlayabilmemiz açısından da değerli. Bölgenin ilk olarak M.Ö. 9000 yılları civarında kullanıldığı düşünülüyordu fakat sütun üzerindeki oymalar açıkça gösteriyor ki bundan 2000 sene önceden de bölgede yaşamını sürdürenler varmış.


https://www.sciencealert.com/ancient-stone-carvings-show-a-comet-hitting-earth-in-10-950-bc-and-changing-civilisation-forever Yorum Yaz
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fotifoti 2 yıl en beğenilen Atılgan oo
Atılgan oo


GreyParrot


Atılgan oo

Bu göbekli tepe galiba İslam dinine göre insanlığın yaratılmasında daha önce ki bir tarihe denk geliyor bilen birisi aydinlatsin lütfen.

İbrahimî dinler, tek tanrılı olup İbrahim'in soyundan gelen peygamberlerin yaşları, soy ağacı, aradan geçen zamanları toplandığında 6000-7500 yıl arasında bir zaman çıkıyormuş, göbekli tepe 10.000 yıllık bir geçmişi olduğu bilimsel olarak kanıtlı bir gerçek sonuçta o zaman avcı-toplayıcı toplumlar var ve tek tanrı inancı oluşmamış bu kadar zaman farkının olması normal.

Tamam işte bende onu kastediyorum bu göbekli tepe nin tarihlendigi yıl İslam'a göre ilk insan dan daha erkene denk gelmiyor mu

Müslümanlık kendinden önceki İbrahimi dinleri destekler. Müslümanlık, Hristiyanlık, Musevilik temelde aynı dini yani İslam'ı anlatır. Bugün İslam (Sıratı Müstakim yani doğru yol) Müslümanlıktır , dün Hristiyanlık önceside Musevilikti .

Kafanı karıştıran soruya gelince; Hz Adem'in ne zaman geldiğini hiç bir kitap yazmıyor, dolasıyla biz de bilmiyoruz. Göbeklitepe'de yaşayanlar maymun olmadığına göre sanıyorum Hz. Adem daha önce gelmiş olmalı :)
Atılgan ooGreyParrotAtılgan ooBu göbekli tepe galiba İslam dinine...
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4 Yanıt Yanıtla +28
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eulogy 2 yıl
Değerli yazar kardeş
Başlık çok aldatıcı. Keşke başlıkta genç dyras veya ufak çaplı buzul çağı diye bahsetseydiniz. Okuyan dumur oluyor.
1 Yanıt Yanıtla +23
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Atılgan oo 2 yıl
Bu göbekli tepe galiba İslam dinine göre insanlığın yaratılmasında daha önce ki bir tarihe denk geliyor bilen birisi aydinlatsin lütfen.
3 Yanıt Yanıtla +17
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atilgan atilgan 1 ay
KARADELİKLE GÖBEKLİTEPE'DEKİ SEMBOLÜN İNANILMAZ BENZERLİĞİ

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Ulfast 2 yıl
Bu editörlerde iyici sıvamaya başladı. Biri saçma sapan çeviri yapar, yaptığı iş te çeviri ha, haber yaptım diye kasılması cabası. Sanki gidip ropörtaj yapıyor, haber kovalıyor. Onu da beceremiyor. Erdi Özüağ 'ı örnek alın biraz boş herifler sizi.
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1ses1 2 yıl
Habere bakıyorumda resimde tavuk var akrep va birde en üste araba kapısı var çıkma :D.
Göktaşı nerde.
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merveyanar 2 yıl
bu göbekli tepede var bi şeyler
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Bluflame 2 yıl
yaw arkadaşlar ortada fosil kayıtları var, afrikada 300bin yıllık modern insan kemikleri bulundu, bunun tartışılacak bi tarafı yok.
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entropy_tr 2 yıl
Diğer pek çok dalda işlenebilir bilgiye ulaşıltırılabilir bir güzel bulgu.
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aycibin 2 yıl
keşke bu bilgiler geniş kitlelerce duyulsa da göbeklitepe'ye tüm dünyadan milyonlarca ziyaretçi gitse
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dostum kertenkele 2 yıl
Konu din konusuna dönecek ama benim bildiğim kuranı kerim de bildirilen 120,000 peygamber olduğu her peygamberlerin arasında da 1000 yıllık bir zaman dilimi olduğu buda 120,000 sene eder yani hazreti adem çoook daha önce gelmiş. Zaten ilk insan olduğuna göre ve buda İslamın inançlarından olduğuna göre müslüman buna sorgulamadan inanır bilim adamları yanılır ama din kaynakları yanılmaz mutlaka bilim adamları yanlış hesaplanmıştır.
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Torlak Kemal 2 yıl dostum kertenkele
Hocam matematik biraz zayıf galiba. 120.000 peygamber x 1.000 sene 120.000.000 yani 120 milyon sene yapar. 120 milyon sene önce insanlığın esamisi okunmuyordu yeryüzünde. Bırak esamisini, insana benzeyen bir yaratık bile yoktu o çağlarda.
Konuyu dönüp dolaştırıp dine bulaştırınca maalesef böyle bilimsel bulgulara aykırı sonuçlarla da yüzleşmek zorunda kalıyorsunuz.
Halbuki konu zengin, arkeolojik bulgular üzerine konuşabilir, ülke turizme yapacağı veya yapması gereken katkıyı, insanların o dönemde nasıl yaşadığını, yerleşik hayata geçip geçmediklerini, tarım yapıp yapmadıklarını, o dönemde hangi hayvanların evcilleşmiş olduğunu, aile yapısını vb. konuşabilirdik. Ama forum adabı bilmeyen ya da bilip umursamayan 3-5 kişi yüzünden böyle konular hep dine ya da siyasete kilitleniyor. Oysa konu dışı var, kültür-felsefe var, gidin oralarda bıkana kadar din konuşun, değil mi?
Lütfen konuyu ve bilim-teknoloji forumunu sadece bilim ve teknoloji sohbetleri ile sınırlayalım mümkün olduğunca..
Yanlış anlama lütfen, mesajım sana gibi ama aslında senin nezdinde diğer forum üyelerinedir de..
1 Yanıt Yanıtla +2
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Atılgan oo 2 yıl dostum kertenkele
dostum kertenkele
Konu din konusuna dönecek ama benim bildiğim kuranı kerim de bildirilen 120,000 peygamber olduğu her peygamberlerin arasında da 1000 yıllık bir zaman dilimi olduğu buda 120,000 sene eder yani hazreti adem çoook daha önce gelmiş. Zaten ilk insan olduğuna göre ve buda İslamın inançlarından olduğuna göre müslüman buna sorgulamadan inanır bilim adamları yanılır ama din kaynakları yanılmaz mutlaka bilim adamları yanlış hesaplanmıştır.


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fthkn 2 yıl
1400 yıl önce kimse bir bok bilmiyordu o yüzden Allah var diyen Hüsnü kuruntular tarihi iyi öğrenmeli. :)
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Hasegawa 2 yıl
Din kitaplarina da konu olan buyuk afetler ( depremler, tufan v.b. ) bu goktasi baglantili olmali. Oradan kalan atalardan toruna aktarilan efsaneler din kitaplarinda da yer bulmus. Sonucta hepsinin temeli burasi olsa gerek.
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