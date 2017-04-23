Göbeklitepe’de buzul çağını başlatan kuyruklu yıldızın resmedildiği oymalar bulundu

Dünya üzerindeki en eski tapınağın yer aldığı Göbeklitepe’de bulunan oymalar üzerinde yapılan araştırmalar, yaklaşık 13 bin yıl önce yaşanan kuyruklu yıldız çarpmasının resmedildiğini ortaya çıkardı. Çok büyük yıkıcı etkisi olan olayın yanı sıra o tarihteki Güneş Sistemi üyelerinin bir kısmının konumunu da gösteren oymalar, bilim insanlarının bilgisayar programları kullanarak yaptığı çalışmalara göre M.Ö 10.950 senesine (±250 sene) aitler. Bu senelerde Genç Dryas olarak bilinen küçük buzul çağının başladığı biliniyor. Genç Dryas ile bağlantılı olan olaylarla birlikte tüylü mamutların soyu tükenmişti.

Oymalardan elde edilen bilgiler Genç Dryas’ın nasıl başladığını çözmemiz açısından son derece önemli. Bir süredir buzul çağının kuyruklu yıldız tarafından başlatıldığı yönünde hipotezler mevcut ancak kanıtlara ihtiyaç duyuluyor. Grönland’dan elde buz tabakası örnekleri de Genç Dryas’ın yaklaşık M.Ö. 10.890 senesinde başladığını gösteriyor.

Bulunan oymalar Göbeklitepe’nin tarihini anlayabilmemiz açısından da değerli. Bölgenin ilk olarak M.Ö. 9000 yılları civarında kullanıldığı düşünülüyordu fakat sütun üzerindeki oymalar açıkça gösteriyor ki bundan 2000 sene önceden de bölgede yaşamını sürdürenler varmış.

https://www.sciencealert.com/ancient-stone-carvings-show-a-comet-hitting-earth-in-10-950-bc-and-changing-civilisation-forever