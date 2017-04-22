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NASA, gezegenimizin seneler içerisindeki değişimini gözler önüne serdi

Dünya Günü’ne özel olarak NASA’nın arşivinde bulunan uydu fotoğraflarıyla gezegenimizin birkaç sene içerisindeki değişimi gösterildi. Fotoğraflara ve galeriye haberimizden ulaşabilirsiniz.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Emre Karakullukçu
Yazar
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Bugün 22 Nisan Dünya Günü. NASA, gezegenimizin içerisinde bulunduğu kötü durumun farkına varmamız amacıyla birbirinden anlamlı uydu fotoğraflarını bir araya getirdi. Dünya Günü’nün asıl amacına hitap eden ve insanların doğa üzerindeki etkilerini gözler önüne seren fotoğraflar, yakın zamanda bir şeyler yapmadığımız takdirde olacak şeylerin habercisi.

Haber içerisindeki galeriden daha fazla örneğine ulaşabileceğiniz fotoğraflar (birkaç tanesi hariç) yalnızca 10-15 sene aralıkla çekilmişler. Bu kadar kısa bir süre içerisinde buzların yerini suların, suların yerini ise toprağın aldığını gösteren fotoğrafların yanı sıra, NASA’nın web sitesinde bazı çarpıcı istatistikler de yer alıyor. İstatistiklerden elde edilen bazı bilgiler şöyle:

  • Küresel sıcaklık yaklaşık 100 senede 1.5 derece yükseldi
  • 1980’de 7.83 milyon kilometre kare alan kaplayan Arktik Okyanusu buz tabakası, 2016 senesinde 4.72 milyon kilometre kareye kadar küçüldü.
  • Grönland’daki buz kütlesi her sene 281 gigaton (1 gigaton = 1 milyar ton), Antarktika’daki buz kütlesi ise her sene 118 gigaton azalıyor.
  • Atmosferdeki karbondioksit miktarı 2005’ten bu yana yaklaşık 30 ppm (milyonda bir) yükselerek 405.6 ppm seviyesine ulaştı.

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Fearless_tr 2 yıl en beğenilen
Yapilan atom testleri kullanilan ölcümsüz silahlar fabrikalarin saldigi gazlar dunyanin anasini aglattik yine iyi dayandi kendi ellerimizle hem insanligin hemde dünyanin sonunu getiriyoruz
Yapilan atom testleri kullanilan ölcümsüz silahlar fabrikalarin saldigi gazlar dunyanin anasini aglattik yine iyi dayandi kendi ellerimizle hem insanligin hemde...
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1 Yanıt Yanıtla +26
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michael01 2 yıl
Amerika,Çin,Hindistan yaptıkları salınımı sıfırlasa %50 kirlenme azalır.
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viper17 2 yıl Antikaruh
TurtleTut

Bulun şu ölümsüzlüğü bitsin şu tartışmalar arkadaş. Elin balinası 200 yıl yaşıyor, elin kaplumbağası 200-250 yıl yaşayabiliyor, 11.000 yaşında olan süngerler var. 500 yıl yaşamış midyelerimiz var. Koca insanlarınız, her şeyi ben mi söyleyeyim ...

asıl ölümsüzlüğü bulurlarsa sıkıntı o zaman çıkar
TurtleTutBulun şu ölümsüzlüğü bitsin şu tartışmalar arkadaş. Elin balinası 200 yıl yaşıyor, elin kaplumbağası 200-250 yıl yaşayabiliyor,...
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Omisis046 2 yıl
Çok güzel bir konu.
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merveyanar 2 yıl
tasarrufu öğrenmeli ve öğretmeliyiz tasarruflu olana da cimri damgası takmamayı öğrenmeli öğretmeliyiz
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DH Misafiri 2 yıl
Az zaman sonra o buzullar buharlaşarak araçlardan salınan faprikalardan çıkan gaz oranları evreni yaşanmaz hale getirir gelecegi düşünmek va maddiyat anlayanlayamiyorum asitler -40 dacozulmeye başlarlar.
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gangstarap34 2 yıl
Fotoğraflara göre yeşil alan azalıyor,kuraklık artıyor.
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axaxa 2 yıl
Git gide kaynaklar bitiyor
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SEO-Uzmanı 2 yıl
yaşı 40 ve üzeri olan herkes neredeyse şunu söylüyor !
ulan bu yaşa gelene kadar ne acılar çektik be !
bundan sonraki nesiller bizden daha iyi yaşamasın diye
ellerinden geleni yapıyorlar !
1 Yanıt Yanıtla
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DigitalWorld 2 yıl SEO-Uzmanı
SEO-Uzmanı

yaşı 40 ve üzeri olan herkes neredeyse şunu söylüyor !
ulan bu yaşa gelene kadar ne acılar çektik be !
bundan sonraki nesiller bizden daha iyi yaşamasın diye
ellerinden geleni yapıyorlar !


Neyi kastediyorsunuz. Ben 40 yaş üzeri değilim ama genelde "elinizdekinin değerini bilin" "israf etmeyin, müsrif olmayın" "ihtiyaçlarınızı ve önceliklerinizi iyi belirleyin" "başkaları ne yapıyor ona bakmayın, siz ne yapabiliyorsunuz ona bakın" "Sorgulayın, basit bir facebook mesajı ya da bir gazete başlığı ile gaza gelmeyin. İçeriğini araştırın. Şu bilgi çöplüğünde bilginin doğruluğunu araştırın" "Okuyun, çok okuyun" "İzleyin, film izlemek te bir kültürdür, her şeyi kitaplardan öğrenemezsiniz" "Küfür etme, diline sahip çık ve düzgün kullan. Şimdiye kadarki pek çok çatışma ve savaş iletişim bozukluğundan çıkmıştır." "Kibar ol. Sınıf ayrımlarına takılma. Selam ver. Güler yüz takın"

Derim ben genelde. Ama dinleyen yok o ayrı mesele tabii.
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SigSauer6 2 yıl
Bizden ötürü mü? SİZDEN ötürü.
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bluemersini 2 yıl
bu atmosfer kirlilik salınımı böyle devam ederse ohoo
yani biliyoruz ki bu iş bizim istemediğimiz şekilde sonuçlanacak
o zaman oyun bozancılık yapalım
hile hurda yapalım
(kapalı bir gönderme)
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michael01 2 yıl
Amerika,Çin,Hindistan yaptıkları salınımı sıfırlasa %50 kirlenme azalır.
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Antikaruh 2 yıl
Bulun şu ölümsüzlüğü bitsin şu tartışmalar arkadaş. Elin balinası 200 yıl yaşıyor, elin kaplumbağası 200-250 yıl yaşayabiliyor, 11.000 yaşında olan süngerler var. 500 yıl yaşamış midyelerimiz var. Koca insanlarınız, her şeyi ben mi söyleyeyim ...
3 Yanıt Yanıtla
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viper17 2 yıl Antikaruh
TurtleTut

Bulun şu ölümsüzlüğü bitsin şu tartışmalar arkadaş. Elin balinası 200 yıl yaşıyor, elin kaplumbağası 200-250 yıl yaşayabiliyor, 11.000 yaşında olan süngerler var. 500 yıl yaşamış midyelerimiz var. Koca insanlarınız, her şeyi ben mi söyleyeyim ...

asıl ölümsüzlüğü bulurlarsa sıkıntı o zaman çıkar
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seker1adam 2 yıl Antikaruh
TurtleTut
Bulun şu ölümsüzlüğü bitsin şu tartışmalar arkadaş. Elin balinası 200 yıl yaşıyor, elin kaplumbağası 200-250 yıl yaşayabiliyor, 11.000 yaşında olan süngerler var. 500 yıl yaşamış midyelerimiz var. Koca insanlarınız, her şeyi ben mi söyleyeyim ...

Kardeşim GTA konusu ile karıştırdın galiba
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DigitalWorld 2 yıl Antikaruh
TurtleTut
Bulun şu ölümsüzlüğü bitsin şu tartışmalar arkadaş. Elin balinası 200 yıl yaşıyor, elin kaplumbağası 200-250 yıl yaşayabiliyor, 11.000 yaşında olan süngerler var. 500 yıl yaşamış midyelerimiz var. Koca insanlarınız, her şeyi ben mi söyleyeyim ...

Aslında hemen hemen tüm memelilerin ortalama eşit sayıda kalp atışı olması hep şairane gelmiştir. Uzun yaşayan bir canlının nabzı ve metabolizması yavaştır. Az yaşayan bir canlı ise hızlı yaşar ve nabzı da çok yüksektir. Yani dakikada atan kalp atış sayısını ömre göre hesap ettiğimizde yaklaşık benzer sonuçlar ortaya çıkıyor.
Yani az yiyip. Vücut ısımızı 35.6 derecede tutar. Bakımımızı düzenli yapar ve filtrelenmiş hava kullanır. Düzenli minimum egzersizi yaparsak ve nabzımızı olabildiğince düşük tutarsak. Teknik olarak 200 yıl yaşayabiliyoruz zaten. Heh ona yaşamak denirse tabi.

Şu an ölümsüzlük önündeki en büyük engel insan beynidir. Zira beyin hücreleri sürekli ölür ama yenilenmezler. Şu anki ortalama hücre ölüm hızları ile bedenin 250 yıl yaşasa bile açıkçası beynin fındık kadar kalabilir.
Hafıza kaybını bir kenara bırakırsak işlev kaybı çok daha önemli bir faktör. İleride hücrelerin yenilenmesini ve çoğalmasını belki sağlayabiliriz ama bu da bize şu soruyu getirir. Ölen hücrelerde kaybolan veri ne olacak ve yeni hücrelerin işleyişi eski beninki gibi olacak mı? Yani sonuçta karakterini oluşturan şeyde bir yenileme olmasından bahsediyoruz. Düşünce şeklin kökten bile değişebilir. Zamanla o kadar çok yenileme olur ki artık orijinal senden geriye bir şey kalmaz.
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