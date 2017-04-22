NASA, gezegenimizin seneler içerisindeki değişimini gözler önüne serdi

Bugün 22 Nisan Dünya Günü. NASA, gezegenimizin içerisinde bulunduğu kötü durumun farkına varmamız amacıyla birbirinden anlamlı uydu fotoğraflarını bir araya getirdi. Dünya Günü’nün asıl amacına hitap eden ve insanların doğa üzerindeki etkilerini gözler önüne seren fotoğraflar, yakın zamanda bir şeyler yapmadığımız takdirde olacak şeylerin habercisi.

Haber içerisindeki galeriden daha fazla örneğine ulaşabileceğiniz fotoğraflar (birkaç tanesi hariç) yalnızca 10-15 sene aralıkla çekilmişler. Bu kadar kısa bir süre içerisinde buzların yerini suların, suların yerini ise toprağın aldığını gösteren fotoğrafların yanı sıra, NASA’nın web sitesinde bazı çarpıcı istatistikler de yer alıyor. İstatistiklerden elde edilen bazı bilgiler şöyle:

Küresel sıcaklık yaklaşık 100 senede 1.5 derece yükseldi

1980’de 7.83 milyon kilometre kare alan kaplayan Arktik Okyanusu buz tabakası, 2016 senesinde 4.72 milyon kilometre kareye kadar küçüldü.

Grönland’daki buz kütlesi her sene 281 gigaton (1 gigaton = 1 milyar ton), Antarktika’daki buz kütlesi ise her sene 118 gigaton azalıyor.

Atmosferdeki karbondioksit miktarı 2005’ten bu yana yaklaşık 30 ppm (milyonda bir) yükselerek 405.6 ppm seviyesine ulaştı.