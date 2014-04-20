Goccie aktivite sensörü mobil cihazlara LED üzerinden veri aktarıyor





Genelde aktivite takip cihazları ve akıllı saatler Bluetooth üzerinden mobil cihazlara bağlantı sağlarken, ANT+ veya Zigbee gibi kısıtlı bir kullanım alanı olan bağlantıları kullananlara da rastlanıyor. Goccia ise konuya farklı bir bakış açısı getiriyor.





Goccia diğer ürünler gibi bir aktivite takip sensörü. Kickstarter üzerinde destek aramaya başlayan Goccia dünyanın en küçük ve basit aktivite sensörü olarak lanse ediliyor. Ancak onu rakiplerinden ayıran bir teknoloji var ki o da LED üzerinden verileri gönderebilmesi.





Ürünün LED bildirim ışığı farklı tempolarda yanıp sönerek aynı telgraf sisteminde olduğu gibi bir takım veriler yolluyor. Uygulama da mobil cihazın ön kamerası yoluyla bu verileri okuyor ve istatistiki bilgiler hazırlıyor. Bu sayede G-Wearables girişimi sensörünü çok küçük boyutlarda tutmayı başarmış. Oldukça yenilikçi olan bu bağlantı sisteminin bir benzeri Shine adlı farklı bir sensör cihazında da mevcuttu.





Enerji tüketimini önemli ölçüde azaltan Goccia, dahili bataryası ile 10-14 gün kullanım süresi sunuyor ve kablosuz şarj istasyonu ile ürün şarj edilebiliyor. Ürün el bileğine, pazuya, ayak bileğine takılabilecek şekilde aksesuarlar da sunacak.





Goccia kullanıcının attığı adımı, yaktığı kaloriyi, uyku düzenini, bisiklet, yüzme, dağcılık gibi pek çok aktivitesini takip edebiliyor. Goccia ilk başta iOS ile uyumlu olacak. Sonrasında ise Windows Phone ve Android desteği de gelecek. Ancak projenin 5 gün içerisinde 5000$ toplaması gerekiyor.

https://www.kickstarter.com/projects/1269010520/goccia-the-worlds-smallest-and-simplest-activity-t