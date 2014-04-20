Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Goccie aktivite sensörü mobil cihazlara LED üzerinden veri aktarıyor

5 yıl
192
1
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Goccie aktivite sensörü mobil cihazlara LED üzerinden veri aktarıyor

Genelde aktivite takip cihazları ve akıllı saatler Bluetooth üzerinden mobil cihazlara bağlantı sağlarken, ANT+ veya Zigbee gibi kısıtlı bir kullanım alanı olan bağlantıları kullananlara da rastlanıyor. Goccia ise konuya farklı bir bakış açısı getiriyor.

Goccia diğer ürünler gibi bir aktivite takip sensörü. Kickstarter üzerinde destek aramaya başlayan Goccia dünyanın en küçük ve basit aktivite sensörü olarak lanse ediliyor. Ancak onu rakiplerinden ayıran bir teknoloji var ki o da LED üzerinden verileri gönderebilmesi.

Ürünün LED bildirim ışığı farklı tempolarda yanıp sönerek aynı telgraf sisteminde olduğu gibi bir takım veriler yolluyor. Uygulama da mobil cihazın ön kamerası yoluyla bu verileri okuyor ve istatistiki bilgiler hazırlıyor. Bu sayede G-Wearables girişimi sensörünü çok küçük boyutlarda tutmayı başarmış. Oldukça yenilikçi olan bu bağlantı sisteminin bir benzeri Shine adlı farklı bir sensör cihazında da mevcuttu.

Enerji tüketimini önemli ölçüde azaltan Goccia, dahili bataryası ile 10-14 gün kullanım süresi sunuyor ve kablosuz şarj istasyonu ile ürün şarj edilebiliyor. Ürün el bileğine, pazuya, ayak bileğine takılabilecek şekilde aksesuarlar da sunacak. 

Goccia kullanıcının attığı adımı, yaktığı kaloriyi, uyku düzenini, bisiklet, yüzme, dağcılık gibi pek çok aktivitesini takip edebiliyor. Goccia ilk başta iOS ile uyumlu olacak. Sonrasında ise Windows Phone ve Android desteği de gelecek. Ancak projenin 5 gün içerisinde 5000$ toplaması gerekiyor. 

https://www.kickstarter.com/projects/1269010520/goccia-the-worlds-smallest-and-simplest-activity-t Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Mobilite: LG G3, OnePlus One, Google'ın ucuz Nexus planları ve dahası... 5 yıl DH Steam Machine Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim