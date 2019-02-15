Göklerde süzülen en büyük yolcu uçağı Airbus A380'lerin üretimi durduruluyor

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Havacılık sektörünün önde gelen üreticilerinden Airbus, gökyüzünde süzülen en büyük yolcu uçağı A380 Superjumbo’nun üretimine son vereceğini açıkladı. Boeing 747 ile rekabet etmesi için üretilen ve 850 yolcu taşıma kapasitesine sahip iki katlı uçağın 2021 yılında son teslimatları yapılacak.

Havacılık sektörünün büyük uçaklar yerine küçük ve geniş gövdeli uçakları tercih etmesiyle birlikte popülerliğini yitiren A380 Superjumbo, hem işletme masraflarının yüksek olması hem de boyutu nedeniyle rekabetin gerisinde kaldı. Fakat asıl darbe, A380’lerin en büyük müşterisi olan Emirates Havayolları’nın sipariş sayısını azaltıp daha küçük uçaklara yönelmesi oldu.

Emirates’in bu kararının ardından açıklama yapan Airbus Yönetim Kurulu Başkanı Tom Enders, “Son yıllarda diğer havayollarına da satış yapma çabalarımıza karşın, üretimi sürdürmek için neden kalmadı” sözleriyle ilk ticari uçuşunu 2007 yılında yapan A380’e veda edeceklerini duyurdu. Airbus’ın bunun yerine havayolu şirketlerinin daha çok tercih ettiği A330 ve A350 modellerine odaklanması bekleniyor.