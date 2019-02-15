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Göklerde süzülen en büyük yolcu uçağı Airbus A380'lerin üretimi durduruluyor

Airbus, özellikle business class deneyimi ve özel kabinleriyle beğeni toplayan en büyük yolcu uçağı A380'in üretimini durdurma kararı aldı. Kararın ana sebebi Emirates'in siparişleri azaltması.
3 ay
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havacılık
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Göklerde süzülen en büyük yolcu uçağı Airbus A380'lerin üretimi durduruluyor
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Havacılık sektörünün önde gelen üreticilerinden Airbus, gökyüzünde süzülen en büyük yolcu uçağı A380 Superjumbo’nun üretimine son vereceğini açıkladı. Boeing 747 ile rekabet etmesi için üretilen ve 850 yolcu taşıma kapasitesine sahip iki katlı uçağın 2021 yılında son teslimatları yapılacak.

Havacılık sektörünün büyük uçaklar yerine küçük ve geniş gövdeli uçakları tercih etmesiyle birlikte popülerliğini yitiren A380 Superjumbo, hem işletme masraflarının yüksek olması hem de boyutu nedeniyle rekabetin gerisinde kaldı. Fakat asıl darbe, A380’lerin en büyük müşterisi olan Emirates Havayolları’nın sipariş sayısını azaltıp daha küçük uçaklara yönelmesi oldu.

Emirates’in bu kararının ardından açıklama yapan Airbus Yönetim Kurulu Başkanı Tom Enders, “Son yıllarda diğer havayollarına da satış yapma çabalarımıza karşın, üretimi sürdürmek için neden kalmadı” sözleriyle ilk ticari uçuşunu 2007 yılında yapan A380’e veda edeceklerini duyurdu. Airbus’ın bunun yerine havayolu şirketlerinin daha çok tercih ettiği A330 ve A350 modellerine odaklanması bekleniyor.


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DH Misafiri 3 ay en beğenilen
Bu uçağın büyüklüğü aşırı abartıldı aslında 747-800`den kısa ve aslında 747`nin 2. katının daha uzun halinden başka birşey değil. yani 747 boyutlarında ama daha fazla yolcu alan bir uçak.
Bu uçağı satamadıysa sorun Airbus`tadır, Airbus tamamen özel sektöre geçirilmeli.
Airbus`ta baş satış görevlisi A380 satmak için ilk önce Hindistan`a gitmişti, bu görevlinin A380 satmak için ilk başta Hindistan`ı seçmesine gerekçesi Hindistan`ın nüfusu! Airbus`ta baş satış görevlisi "bu kadar nüfus ile mutlaka potensiyel olmalı her demesinin ardından Discovery kanalı trende yolculuk eden fakir halkın görüntülerini sunuyordu.
Adam Airbus satış görevlisi ama 1.5 milyar Hindistan`lının toplam gelirinin bir batılı milyoner kadar olmadığından haberi yok, "isterseniz 2. katta kumarhane olarak kullanabilirsiniz" diye önerilerle Hindistan`daki havayolu sahiplerini etkilemeye çalışıyordu, adam 0 adet A380 satarak Hindistan`dan eli boş dönmüştü.
Havacılık sektörü her geçen gün daha fazla yolcu ağırlamaya başlıyor, öyle ki 747`yi bırak A380 bile yetersiz gelebilecek durumda, artan yolcu kapasitesini karşılayabilmek için mevcut uçaklara normalde 3 sıralı koltuklara 5 yolcu sığdırma tasarımları deneniyor hatta bu haberler yayınlanarak nabız yoklandı.
Durum vaziyet bu iken A380 üretimi sonlandırılması insanoğlunun yaptığı en büyük hatalar listesine ilk 50`den giriş yapacak kadar aptalca hata olur.
A380`in en büyük sorunu; facia uçak üretim yöntemi
uçağın parçaları ayrı ayrı birkaç fabrikada inşa ediliyor, tırla ağır ağır başka ülkeye taşınıyor.
üretim için devasa bir fabrika inşa edilmeli, A380 üretimi tek bir fabrikada toplanmalı (disiplinlerinden dolayı fabrika yeri olarak Almanya tercih edilmeli diyebilirim) eğer böyle fabrika için Avrupa`da yeterli alan yoksa komşu Rusya ile anlaşma yapılabilir, bu devasa fabrika Rusya Avrupa sınırına yakın yerde inşa edilebilir.
Boeing 747 model uçağını tek fabrika`da inşa ediliyor (fabrika öyle büyük ki; fabrikanın elektrik faturası 12 Milyon Dolar olduğunu Boeing ceo`su açıkladı)
Herkes verimli değil diye linç etmiş daha verimli mortorların üretilmesi için Rolls Royce motor firmasına talimat vermeli (teknoloji her geçen gün geliştiğinden uçak motorlarıda sık sık geliştiriliyor ve her geçen gün daha da verimli hale getiriliyor, 747`nin motorları ilk satışa sunulduğu 1970 beri defalarca kez motoru geliştirilmiştir.
Açıkçası bu habere çok şaşırdım çünkü daha geçende tasarım geliştirmesi sayesinde alınan yüksek sipariş ile A380 modeli en az 10 yıl garanti altına alınmıştı.
Airbus`ın A380 satmaması için hiçbir sebep yok:
1. A380 kağıt üzerinde çizimlere başlamadan önce havayolu şirketlerine danışılıp onay alındıktan sonra tasarıma başlanmıştır.
2. A380 zaten satışta tutmuş olan 747`nin 2 katlı haline getirilmiş hali.
Ancak Airbus öyle hatalar yapıyor ki; bu kafayla çölde su kutuplarda battaniye bile satamaz.
A.. A380 üretimi için yeterli bir fabrika inşa edilmemiş, bunun yerine uçağına parçaları ayrı fabrikalarda inşa ediliyor, misal A380`in kanatı bir fabrikada üretiliyor ondan sonra tırla başka ülkeye taşınıyor, bu maliyeti yükselten bir etken.
B. Hava yolu firmalarının Airbus`a A380 modelini çok beğenildiğini ancak A380`in tek sorununun motorunun daha verimli hale getirilmesi gerektiğini açıklıyor hatta bunun için Airbus`a yalvarıyor. Airbus bu isteğe yanıt dahi vermedi.
Asıl sorun Airbus`ın sahiplerinin Almanya İngiltere Fransa olması, boğazına kadar bürokrasiye batmış olan devlet anlayışıyla şirket yönetilemez.
Büyük boyutta uçakları satmak her zaman sorun olmuştur; Boeing firması 747 modelini ilk çıkardığında, hava yolu firmalarına satışlarda uçağın boyutlarından dolayı çok büyük sorunlar yaşamıştır, ancak Boeing özel sektör olduğundan 747`de yaşanan sorunları nasıl aşacağı hakkında çözüm üretebilmiştir.
A380 747`ye göre çok daha az sorun yaşamıştır. A380 modeli tutmuş bir uçak modelidir, uçağın motorunu daha verimli hale getirerek geliştirilmesi ve A380`e özel fabrika inşa edilerek sorunlar yüksek oranda aşılacaktır.
Umarım Airbus bu hatadan döner yoksa bir pire için yorgan yakmak gibi saçma hataya imza atmış olur.
İngiltere Fransa ortaklığında üretilen Concorde uçağında da aynı hata yapılmıştı, Concorede uçağında asıl sorun 40 yıl boyunca hiçbir teknolojik geliştirme yapılmamıştır.
Bu uçağın büyüklüğü aşırı abartıldı aslında 747-800`den kısa ve aslında 747`nin 2. katının daha uzun halinden başka birşey değil. yani 747 boyutlarında ama daha...
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Rolnes 3 ay
Arapların iyi ya da kötü bir şeye yön vermesi beni deli ediyor.
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koçari 3 ay
747 ve a380 gibi jumbolar artık istenmiyorlar havayolu şirketleri tarafından. 787 ve a350 gibi geniş gövdeli ama ekonomik uçaklar tercih ediliyor ki THY de bu ikisinden satın aldı.Sesten hızlı yolcu uçakları da aynı sebepten ötürü tutulmadı. Ekonomik sebepler.
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quxall 3 ay
Üzülüdüm, 747 nin gökyüzündeki genç balık etli sevgilisiydi, lakin bu bahaneyle sürekli her mecrada THY neden a380 almii diyen tiplerden de kurtulmuş olduk. Zor iş bir jumbojeti uçurmak; her piste inememesi, kalan boş saatlerinde kısa mesafe uçuşlarda değerlendirilememesi gibi önemli hususlar sonunu getirdi mağlesef bu uçağın.
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stalker(1979) 3 ay
A380 çok geç çıktı piyasaya 747 70'li yıllardan beri bu piyasada vardı. A380 yanılmıyorsam 2005'te piyasaya çıktı. Çok daha önce çıksaydı daha çok satardı. Daha verimli motorlarla yeniden üretime geçebilir. Olmadı Antonov gibi kargo uçağı olabilir. Sonuçta bu kadar büyük bir uçağı çöpe atmazlar diye düşünüyorum?
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DH Misafiri 3 ay en beğenilen
Bu uçağın büyüklüğü aşırı abartıldı aslında 747-800`den kısa ve aslında 747`nin 2. katının daha uzun halinden başka birşey değil. yani 747 boyutlarında ama daha fazla yolcu alan bir uçak.
Bu uçağı satamadıysa sorun Airbus`tadır, Airbus tamamen özel sektöre geçirilmeli.
Airbus`ta baş satış görevlisi A380 satmak için ilk önce Hindistan`a gitmişti, bu görevlinin A380 satmak için ilk başta Hindistan`ı seçmesine gerekçesi Hindistan`ın nüfusu! Airbus`ta baş satış görevlisi "bu kadar nüfus ile mutlaka potensiyel olmalı her demesinin ardından Discovery kanalı trende yolculuk eden fakir halkın görüntülerini sunuyordu.
Adam Airbus satış görevlisi ama 1.5 milyar Hindistan`lının toplam gelirinin bir batılı milyoner kadar olmadığından haberi yok, "isterseniz 2. katta kumarhane olarak kullanabilirsiniz" diye önerilerle Hindistan`daki havayolu sahiplerini etkilemeye çalışıyordu, adam 0 adet A380 satarak Hindistan`dan eli boş dönmüştü.
Havacılık sektörü her geçen gün daha fazla yolcu ağırlamaya başlıyor, öyle ki 747`yi bırak A380 bile yetersiz gelebilecek durumda, artan yolcu kapasitesini karşılayabilmek için mevcut uçaklara normalde 3 sıralı koltuklara 5 yolcu sığdırma tasarımları deneniyor hatta bu haberler yayınlanarak nabız yoklandı.
Durum vaziyet bu iken A380 üretimi sonlandırılması insanoğlunun yaptığı en büyük hatalar listesine ilk 50`den giriş yapacak kadar aptalca hata olur.
A380`in en büyük sorunu; facia uçak üretim yöntemi
uçağın parçaları ayrı ayrı birkaç fabrikada inşa ediliyor, tırla ağır ağır başka ülkeye taşınıyor.
üretim için devasa bir fabrika inşa edilmeli, A380 üretimi tek bir fabrikada toplanmalı (disiplinlerinden dolayı fabrika yeri olarak Almanya tercih edilmeli diyebilirim) eğer böyle fabrika için Avrupa`da yeterli alan yoksa komşu Rusya ile anlaşma yapılabilir, bu devasa fabrika Rusya Avrupa sınırına yakın yerde inşa edilebilir.
Boeing 747 model uçağını tek fabrika`da inşa ediliyor (fabrika öyle büyük ki; fabrikanın elektrik faturası 12 Milyon Dolar olduğunu Boeing ceo`su açıkladı)
Herkes verimli değil diye linç etmiş daha verimli mortorların üretilmesi için Rolls Royce motor firmasına talimat vermeli (teknoloji her geçen gün geliştiğinden uçak motorlarıda sık sık geliştiriliyor ve her geçen gün daha da verimli hale getiriliyor, 747`nin motorları ilk satışa sunulduğu 1970 beri defalarca kez motoru geliştirilmiştir.
Açıkçası bu habere çok şaşırdım çünkü daha geçende tasarım geliştirmesi sayesinde alınan yüksek sipariş ile A380 modeli en az 10 yıl garanti altına alınmıştı.
Airbus`ın A380 satmaması için hiçbir sebep yok:
1. A380 kağıt üzerinde çizimlere başlamadan önce havayolu şirketlerine danışılıp onay alındıktan sonra tasarıma başlanmıştır.
2. A380 zaten satışta tutmuş olan 747`nin 2 katlı haline getirilmiş hali.
Ancak Airbus öyle hatalar yapıyor ki; bu kafayla çölde su kutuplarda battaniye bile satamaz.
A.. A380 üretimi için yeterli bir fabrika inşa edilmemiş, bunun yerine uçağına parçaları ayrı fabrikalarda inşa ediliyor, misal A380`in kanatı bir fabrikada üretiliyor ondan sonra tırla başka ülkeye taşınıyor, bu maliyeti yükselten bir etken.
B. Hava yolu firmalarının Airbus`a A380 modelini çok beğenildiğini ancak A380`in tek sorununun motorunun daha verimli hale getirilmesi gerektiğini açıklıyor hatta bunun için Airbus`a yalvarıyor. Airbus bu isteğe yanıt dahi vermedi.
Asıl sorun Airbus`ın sahiplerinin Almanya İngiltere Fransa olması, boğazına kadar bürokrasiye batmış olan devlet anlayışıyla şirket yönetilemez.
Büyük boyutta uçakları satmak her zaman sorun olmuştur; Boeing firması 747 modelini ilk çıkardığında, hava yolu firmalarına satışlarda uçağın boyutlarından dolayı çok büyük sorunlar yaşamıştır, ancak Boeing özel sektör olduğundan 747`de yaşanan sorunları nasıl aşacağı hakkında çözüm üretebilmiştir.
A380 747`ye göre çok daha az sorun yaşamıştır. A380 modeli tutmuş bir uçak modelidir, uçağın motorunu daha verimli hale getirerek geliştirilmesi ve A380`e özel fabrika inşa edilerek sorunlar yüksek oranda aşılacaktır.
Umarım Airbus bu hatadan döner yoksa bir pire için yorgan yakmak gibi saçma hataya imza atmış olur.
İngiltere Fransa ortaklığında üretilen Concorde uçağında da aynı hata yapılmıştı, Concorede uçağında asıl sorun 40 yıl boyunca hiçbir teknolojik geliştirme yapılmamıştır.
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Like a Sir 3 ay
Bunun araplarla alakası yok. Daha çok uçuş +daha küçük uçak = yakıt ekonomisi + müşteri memnuniyeti.
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Rolnes 3 ay
Arapların iyi ya da kötü bir şeye yön vermesi beni deli ediyor.
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pspoor 3 ay Rolnes
Iyi bir seye yon verdikleri de yok zaten...
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East998 3 ay Rolnes
Adamlar algoritmayı geliştirmiş neden bahsediyorsun.
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