Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google, 2 Şubat'ta Android Honeycomb için etkinlik düzenleyecek

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
6,6b
1
4
Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Teknoloji devi Google, basın kuruluşlarına "Android'in yeniliklerinden bir tat" başlığıyla gönderdiği davetiyle ile 2 Şubat'ta Mountain View'deki merkezinde Android 3.0 Honeycomb'la ilgili olarak özel etkinlik düzenleneyeceğini duyurdu. Google'ın "Honeycomb'ı daha yakından tanımak, Android ekosistemiyle ilgili haberler ve canlı demolar için lütfen katılın" dediği etkinlik Türkiye saati ile akşam 20:00'de başlayacak ve youtube.com/android adresinden de canlı olarak yayınlanacak.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
aboxzux 8 yıl
izleyelim bakalım napmışlar:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rouvax 8 yıl
Şirketten arkadaş almış galaxy tab , düşündüğüm gibi çok yavaş.

Açıkçası Froyo devrim gibi gelmişti ama 2.3 gingerbread romları kullanınca bu sefer de froyo yavaş geliyor. Şu OTA update işini çözmeliler ilk olarak. Büyük ihtimal aynı sıkıntıyı Tabletlerde de yaşayacağız. PC kıvamında işletim sistemi update edemiyoruz. AGerçi burdaki sorun Google ın bu konuda bir kültür yaratmamasından mı ? yoksa cep telefonu üreten firmaların telefonlara verdikleri destek kültürü mü sorun. Cihazlar için driverlar hızlıca çıksa kendileri UI lerle vakit harcamasalar. Yok touchwiz yok sense- direkt driver yayınlayın biz zaten launcher pro adw zeem falan kullanıyoruz.


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
android 3 ile google umarım bekleneni verir.. çünkü tablet piyasasında ciddi bir yazılım boşluğu var-işletim sistemi anlamında. (ios platformu hariç) froyo 2.2lerle olmuyor tablet..!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bl00dyHell 8 yıl
İzleriz artık youtube'dan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl ODTÜ'de Nvidia Destekli CUDA Eğitim Merkezi Açıldı! [video röportaj] Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim