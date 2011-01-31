Google, 2 Şubat'ta Android Honeycomb için etkinlik düzenleyecek

Teknoloji devi Google, basın kuruluşlarına "Android'in yeniliklerinden bir tat" başlığıyla gönderdiği davetiyle ile 2 Şubat'ta Mountain View'deki merkezinde Android 3.0 Honeycomb'la ilgili olarak özel etkinlik düzenleneyeceğini duyurdu. Google'ın "Honeycomb'ı daha yakından tanımak, Android ekosistemiyle ilgili haberler ve canlı demolar için lütfen katılın" dediği etkinlik Türkiye saati ile akşam 20:00'de başlayacak ve youtube.com/android adresinden de canlı olarak yayınlanacak.

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