Google, 2 Şubat'ta Android Honeycomb için etkinlik düzenleyecek

Haber Editörü
Teknoloji devi Google, basın kuruluşlarına "Android'in yeniliklerinden bir tat" başlığıyla gönderdiği davetiyle ile 2 Şubat'ta Mountain View'deki merkezinde Android 3.0 Honeycomb'la ilgili olarak özel etkinlik düzenleneyeceğini duyurdu. Google'ın "Honeycomb'ı daha yakından tanımak, Android ekosistemiyle ilgili haberler ve canlı demolar için lütfen katılın" dediği etkinlik Türkiye saati ile akşam 20:00'de başlayacak ve youtube.com/android adresinden de canlı olarak yayınlanacak.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Açıkçası Froyo devrim gibi gelmişti ama 2.3 gingerbread romları kullanınca bu sefer de froyo yavaş geliyor. Şu OTA update işini çözmeliler ilk olarak. Büyük ihtimal aynı sıkıntıyı Tabletlerde de yaşayacağız. PC kıvamında işletim sistemi update edemiyoruz. AGerçi burdaki sorun Google ın bu konuda bir kültür yaratmamasından mı ? yoksa cep telefonu üreten firmaların telefonlara verdikleri destek kültürü mü sorun. Cihazlar için driverlar hızlıca çıksa kendileri UI lerle vakit harcamasalar. Yok touchwiz yok sense- direkt driver yayınlayın biz zaten launcher pro adw zeem falan kullanıyoruz.