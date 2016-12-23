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Google 2017'de iki premium akıllı saat çıkaracak

Google'ın Android Wear ürün yöneticisi Jeff Chang, şirketin iki akıllı saat piyasaya süreceğini ve bunların Android Wear 2.0 kullanan ilk cihazlar olacağını açıkladı.
2 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Onur Seven
Haber Editörü
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Aralık ayı Android Wear cephesi için hayli yoğun geçmeye devam ediyor. Google geçen hafta, Android Wear 2.0'ın 4. geliştirici önizleme sürümünü yayınladı ve bu platformun gelişimine yardımcı olmak için Cronologics'i satın aldı. Ayrıca Android Wear 2.0 güncellemesini alacak mevcut akıllı saatlerin bir listesi yayınlandı. Şimdi ise Google, diğer marka ve modellere dağıtılmadan önce kendi akıllı saatlerinin Android Wear 2.0 ile piyasaya sürüleceğini söylüyor.
Google'ın Android Wear ürün yöneticisi Jeff Chang bugün verdiği röportajda, şirketin iki akıllı saat piyasaya süreceğini ve bunların Android Wear 2.0 kullanan ilk cihazlar olacağını doğruladı. Google akıllı saat söylentileri ilk olarak geçtiğimiz yaz ortaya çıkmıştı. Öte yandan Chang, sürpriz bir şekilde cihazların Pixel veya Google markası taşımayacaklarını ancak bunun yerine isimsiz bir üreticinin markasına sahip olacaklarını açıkladı. Yani şirket bu saatleri artık sonlandırılan Nexus serisine benzer şekilde sunacak.
Ayrıca Bkz. "Tek gerçek 15 inç MacBook Pro alternatifi daha donanımlı hale geliyor"
Android Wear 2.0'ın geliştirilmesine gelecek olursak, Ocak ayında 5. geliştirici önizleme sürümünün yayınlanması planlanıyor. Bunu resmi sürüm izleyecek ve yeni Google akıllı saatlerle de final sürümü kullanıma sunulacak. Bir başka gecikme yaşanmadığı sürece muhtemelen Şubat veya Mart aylarında yeni sürüm yayınlanacak. Bu aşamadan sonra güncellemenin piyasadaki mevcut ürünlere yansıması bekleniyor.
Şu anda akıllı saat pazarında deyim yerindeyse büyük bir hengame var. Birçok şirket, giyilebilir ürünleri ve özellikle akıllı saatleri yeni büyük pazar olarak gördü ve ilk bir ya da iki yıl için kesinlikle bu yönde ilerliyordu. Bununla birlikte, işler hızla azaldı ve üreticiler artık bir sonraki seviyeye atlamaya çalışıyorlar. Chang, akıllı saatler için hala derin bir potansiyel pazar olduğunu düşünüyor. Bu nedenle Google premium modellerle bu piyasayı tekrar hareketlendirecek gibi görünüyor.

http://www.theverge.com/2016/12/22/14057656/google-smartwatch-android-wear-2-0-launch Yorum Yaz
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alimmm78 2 yıl
Gelsin artık
Piyasada yeni alınabilecek saat yok bence
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d4hi 2 yıl
akıllı saatler de şarj olayını çözmedikleri sürece uzun soluklu kullanım hayal. Bir ara swacth mı ne akıllı saat üretip kol hareketi ile şarj olacağını açıklamışlardı öyle kaldı. bu akıllı saatlere öyle bir teknoloji lazım.
mi band 2 kullanıyorum arayının ismini de gösteriyor artık, şarjıda kullanıma bağlı 20/30 gün gidiyor gayet menmunum.
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Physicist_Emre 2 yıl
motolara çok benziyor değil mi?
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exterminant 2 yıl
akıllı saatlerin alması gereken yol çok uzun 5-6 sene sonra belki adam olurlar
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Xloud 2 yıl
Bakalım Apple Watch ve Gear S3 kadar çirkin mi olacak yoksa Huawei Watch gibi şık ve rijit mi?
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DigitalWorld 2 yıl Xloud
Xloud

Bakalım Apple Watch ve Gear S3 kadar çirkin mi olacak yoksa Huawei Watch gibi şık ve rijit mi?

Zenwatch 3 için ne düşünüyorsun?

Bunun dışında kişisel olarak Gear S3 tüm arkadaşları ingiliz ya da amerikan olmayan biri için hiç de akıllı bir saat değil. Ki internette incelemelerde gördüğüm kadarı ile SVoice denen rezalet ana dili ingilizce olanlar için bile rezaletmiş.

Arkadaş öyle lanet bir şey ki sadece İngilizce destekliyor. Ulan hadi ingilizden daha iyi ingilizce konuşuyorum diyelim. Call Uncle Hüsamettin dediğimde ne yapacak bu cihaz!

Yapacağı altı üstü Ok Google a link koymak ya.
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WB 2 yıl
Bakalim watch 2 kadar iddiaa'li olacak mi?...


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kadirirdem 2 yıl
bakalım gear s3 kadar iddaa'lı olacak mı ?...
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smart1978 2 yıl
Dunku haber ...
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