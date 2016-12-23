Google 2017'de iki premium akıllı saat çıkaracak

Aralık ayı Android Wear cephesi için hayli yoğun geçmeye devam ediyor. Google geçen hafta, Android Wear 2.0'ın 4. geliştirici önizleme sürümünü yayınladı ve bu platformun gelişimine yardımcı olmak için Cronologics'i satın aldı. Ayrıca Android Wear 2.0 güncellemesini alacak mevcut akıllı saatlerin bir listesi yayınlandı. Şimdi ise Google, diğer marka ve modellere dağıtılmadan önce kendi akıllı saatlerinin Android Wear 2.0 ile piyasaya sürüleceğini söylüyor.

Google'ın Android Wear ürün yöneticisi Jeff Chang bugün verdiği röportajda, şirketin iki akıllı saat piyasaya süreceğini ve bunların Android Wear 2.0 kullanan ilk cihazlar olacağını doğruladı. Google akıllı saat söylentileri ilk olarak geçtiğimiz yaz ortaya çıkmıştı. Öte yandan Chang, sürpriz bir şekilde cihazların Pixel veya Google markası taşımayacaklarını ancak bunun yerine isimsiz bir üreticinin markasına sahip olacaklarını açıkladı. Yani şirket bu saatleri artık sonlandırılan Nexus serisine benzer şekilde sunacak.

Ayrıca Bkz.

"Tek gerçek 15 inç MacBook Pro alternatifi daha donanımlı hale geliyor"

Android Wear 2.0'ın geliştirilmesine gelecek olursak, Ocak ayında 5. geliştirici önizleme sürümünün yayınlanması planlanıyor. Bunu resmi sürüm izleyecek ve yeni Google akıllı saatlerle de final sürümü kullanıma sunulacak. Bir başka gecikme yaşanmadığı sürece muhtemelen Şubat veya Mart aylarında yeni sürüm yayınlanacak. Bu aşamadan sonra güncellemenin piyasadaki mevcut ürünlere yansıması bekleniyor.

Şu anda akıllı saat pazarında deyim yerindeyse büyük bir hengame var. Birçok şirket, giyilebilir ürünleri ve özellikle akıllı saatleri yeni büyük pazar olarak gördü ve ilk bir ya da iki yıl için kesinlikle bu yönde ilerliyordu. Bununla birlikte, işler hızla azaldı ve üreticiler artık bir sonraki seviyeye atlamaya çalışıyorlar. Chang, akıllı saatler için hala derin bir potansiyel pazar olduğunu düşünüyor. Bu nedenle Google premium modellerle bu piyasayı tekrar hareketlendirecek gibi görünüyor.

http://www.theverge.com/2016/12/22/14057656/google-smartwatch-android-wear-2-0-launch