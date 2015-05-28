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Google 3D tarama yapabilen deneysel tabletini satışa çıkarıyor

3 yıl
3,2b
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7
Taşınabilir Bilgisayarlar
Oğuz Avcı
Editör
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Google 3D tarama yapabilen deneysel tabletini satışa çıkarıyor
 
Google geçen yıl Project Tango adındaki tabletinin duyurusunu yapmıştı.Bu tableti diğerlerinden ayıran en büyük özellik ise hareket algılayıcı mekanizmaları ve özel kodlanmış kameraları (120 derece görüş açısına sahip 2 mikrometre piksel ön kamera). Project Tango bu özel kameralar ile bulunduğu ortamı tarayarak 3 boyutlu haritasını çıkarabiliyor.
Google ise geliştirilmesi devam eden bu tableti ABD marketinde satışa sundu. "Deneysel" tableti satın almak için herhangi bir davetiye gerekmiyor. İlk çıktığı dönemde 1024$ fiyat etiketine sahip ve sınırlı sayıda bulunan cihaza bugün sahip olmak isteyen kullanıcıların 512$'lık bir ödeme yapması gerekiyor.
Şirketin 2015 I/O etkinliğinde Project Tango 2 versiyonunu tanıtacağı da iddialar arasında. Yine de bu tarz geliştirmelerin bir şekilde son kullanıcıya ulaştığını görmek sevindirici. Ürünün satış linkine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ancak mağazanın ülkemizde kullanılamadığını, bu nedenle içeriği görüntülemek için ABD üzerinden bağlanmanız gerektiğini hatırlatalım.

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darkest earth 3 yıl
İşsizler de 100$'a düşerse alırım falan diyor işte... Alıp napacaksa?
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zeusex06 3 yıl
türkler objektife dokunurlar bozarlar. :-D
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huseyincarnege 3 yıl
düşünce alırız 100dolar iyidir :)
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some_times 3 yıl
burak23358
Sırf 3d tarama yapıyor diye 1024 dolar verilir mi? Verilmez...

Teknoloji ihtiyaçlara göre satın alınır doğru. 3d ile ilgili bir mesleğin varsa muhteşem olabilir ama yoksa bi halta yaramaz.
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smart1978 3 yıl
Fiyatını 2^10 dan 2^9 a düşürmüşler
2^8 yani 256$ eder bu cihaz ...
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halitozbasli 3 yıl
Desenize teknoloji casuslarına gündoğdu. Foto çeker gibi çek ürünün x.y,z kordinatlarını raw dökümünü al 3dden printini al. İyi iş valla.
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burak23358 3 yıl
Sırf 3d tarama yapıyor diye 1024 dolar verilir mi?

Verilmez...
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