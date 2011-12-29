Google+ 62 milyon kullanıcıyı geçti, günde 625 000 yeni kullanıcı katılıyor

Google'ın yeni sosyal ağı Google+ yaygın kullanıma geçtiği yaz aylarında kullanıcı sayısı bakımından sıçrama yaparak bir anda dikkatleri üzerinde toplamıştı. Google'ın ara vermeden sürekli yenilikler yapması neticesinde elde edilen başarı son dönemlerde oldukça yavaşlamış durumda. Facebook'un Timeline ve çevrimiçi müzik/video hizmeti gibi büyük adımları da bunda etken oldu.





Buna rağmen Google, yavaş da olsa büyümesine devam ediyor. Google yöneticilerinden Paul Allen bugün Google+ hesabından gönderdiği yazıda sosyal ağın bugüne kadar ki hareketleri ve gelecekteki tahminleri açıkladı.





Allen'a göre Google+'ın günde kazandığı üye sayısı 625 000 oldu. Toplam üye sayısı da 62 milyonu geçti. Günlük üye sayısını yayına başladığı ay sayısıyla oranlayarak bulan Allen, gelecekle ilgili de iddialı rakamlar veriyor.





Google+'ın bugüne kadar elde ettiği önemli kullanıcı sayısı başarılarını Allen şu şekilde açıklıyor:





13 Temmuz - 10 milyon

1 Ağustos - 20.5 milyon

1 Eylül - 24.7 milyon

1 Ekim - 38 milyon

1 Kasım - 43 milyon

1 Aralık - 50 milyon

27 Aralık - 62 milyon





Tahminlere göre Google+ bu artış oranını korursa Ocak ayında 65 milyon, Şubat başında 85 milyon, 25 Şubat'ta 100 milyon, 3 Ağustos'ta 200 milyon, 31 Aralık'ta ise 293 milyon sınırına dayanacak. Allen 2012 yılını 400 milyon kullanıcı sayısı ile kapatacaklarına emin. 2012 yılı Google+ için önemli bir yıl olacak.





Allen'ın tahminleri doğru çıkarsa bu hızla Google+'ın 2013 yılında Facebook'u yakalaması bile muhtemel. Ancak yine de her iki firmanın bu süreçte atacağı adımlar ve sunacağı yenilikler üye kazanımında büyük rol oynayacak.