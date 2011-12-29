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Google+ 62 milyon kullanıcıyı geçti, günde 625 000 yeni kullanıcı katılıyor

7 yıl
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Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın yeni sosyal ağı Google+ yaygın kullanıma geçtiği yaz aylarında kullanıcı sayısı bakımından sıçrama yaparak bir anda dikkatleri üzerinde toplamıştı. Google'ın ara vermeden sürekli yenilikler yapması neticesinde elde edilen başarı son dönemlerde oldukça yavaşlamış durumda. Facebook'un Timeline ve çevrimiçi müzik/video hizmeti gibi büyük adımları da bunda etken oldu.

Buna rağmen Google, yavaş da olsa büyümesine devam ediyor. Google yöneticilerinden Paul Allen bugün Google+ hesabından gönderdiği yazıda sosyal ağın bugüne kadar ki hareketleri ve gelecekteki tahminleri açıkladı.

Allen'a göre Google+'ın günde kazandığı üye sayısı 625 000 oldu. Toplam üye sayısı da 62 milyonu geçti. Günlük üye sayısını yayına başladığı ay sayısıyla oranlayarak bulan Allen, gelecekle ilgili de iddialı rakamlar veriyor.

Google+'ın bugüne kadar elde ettiği önemli kullanıcı sayısı başarılarını Allen şu şekilde açıklıyor:

13 Temmuz - 10 milyon
1 Ağustos - 20.5 milyon
1 Eylül - 24.7 milyon
1 Ekim - 38 milyon
1 Kasım - 43 milyon
1 Aralık - 50 milyon
27 Aralık - 62 milyon

Tahminlere göre Google+ bu artış oranını korursa Ocak ayında 65 milyon, Şubat başında 85 milyon, 25 Şubat'ta 100 milyon, 3 Ağustos'ta 200 milyon, 31 Aralık'ta ise 293 milyon sınırına dayanacak. Allen 2012 yılını 400 milyon kullanıcı sayısı ile kapatacaklarına emin. 2012 yılı Google+ için önemli bir yıl olacak.

Allen'ın tahminleri doğru çıkarsa bu hızla Google+'ın 2013 yılında Facebook'u yakalaması bile muhtemel. Ancak yine de her iki firmanın bu süreçte atacağı adımlar ve sunacağı yenilikler üye kazanımında büyük rol oynayacak.

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DeVaST@ToR 7 yıl
herşeyi indexliyorlar kim ne zaman ne aramış hangi uygulamayı indirmiş , google yakında I robot'daki ana server gibi herşeyi kontrol etmek isteyecek..
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troypilsner 7 yıl
Hatta donanımhaberde şöyle bir başlık: "İddaa: Google Plus aktif üye sayısı azlığı nedeniyle kapatılabilir." :)
Be Happy
İlk sıradan yerimizi kapalım hesabı :) Seneye bu gün yapılan bir haber ; Google+ , aktif üye sayısı azlığı nedeniyle kapatıldı :)

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caneray32 7 yıl
Üye sayısı artışından ziyade aktif üye sayısına bakılmalı. Herhangi bir yorum ya da değerlendirme yapmak için çok erken olduğunu düşünüyorum.
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jibe 7 yıl
Düzenli kullanıldığını düşünmüyorum çoğu kişi meraktan hesap açmıştır bulunsun diye.
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adnan96 7 yıl jibe
jibe

Düzenli kullanıldığını düşünmüyorum çoğu kişi meraktan hesap açmıştır bulunsun diye.

facebookta hesap bile silemedini düşünürsek vede herkein neredeyse 2-3 hesabı bunun yanında fake hesaplarda bir hayli fazla facebookuda düzenli kullanmayanlar var google+ biraz daha iyi özellikler kazandığında facebooktaki aktif kullanıcı sayısını rahatça aşacaktır.
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