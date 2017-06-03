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Google 9 milyar dolar para cezasına çarptırılabilir

Avrupa Komisyonu, aramaları kendi lehine değiştirdiği ve hem müşterilerine, hem de rakiplerine zarar verdiği gerekçesiyle Google’ı 9 milyar dolar para cezasına çarptırabilir.
1 yıl
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Diğer
Emre Karakullukçu
Yazar
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Dünyanın en popüler arama motoru Google’ın başı Avrupa Komisyonu ile derde girdi. Avrupa Komisyonu, alışverişle ilgili aramaları kendi ve sahip olduğu servisler lehine değiştirmesiyle ilgili, Google’ın Amerika’da ve Avrupa’da bulunan rakiplerinden gelen şikayetler üzerinde arama motorunun faaliyetlerini incelemeye başladı. Yaklaşık 7 sene süren incelemelerin ardından Google suçlu bulundu.

Önceki senelerde suçlamaları kabul etmeyen ve Komisyon’un Amazon, eBay gibi sitelerin rekabetini göz ardı ettiğini iddia eden Google, 2016 senesinde elde ettiği gelirin yüzde 10’una eş değer ceza ödeyebilir. Avrupa Komisyonu’nun bu gibi durumlarda şirketlere gelirlerine göre para cezası uyguladığı ve Google’ın da bundan etkilenebileceği biliniyor.

Google, para cezasının yanı sıra bazı kurallara uymak için zorlanabilir. Komisyon, Google’ın rakiplerine tarafsız bir şekilde yaklaşması adına arama motorunun çalışma şeklini değiştirebilir ve hatta bir gözlemcinin söylediğine göre Google’a takip etmesi gereken belirli bir rota çizebilir.

Android’den de ceza alabilir

Avrupa Komisyonu Android işletim sisteminin de çalışma şeklinden memnun değil. İddia edilene göre Google, işletim sistemini kullanarak rakiplerini saf dışı bırakıyor ve AdSense for Search platformu üzerinden rakiplerinin reklamlarını engelliyor. Komisyon’un Google’a bu konuda da büyük bir para cezası verebileceği düşünülüyor.


https://tech.slashdot.org/story/17/06/02/1955259/google-could-face-a-9-billion-eu-fine-for-rigging-search-results-in-its-favor?utm_source=feedly1.0mainlinkanon&utm_medium=feed Yorum Yaz
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Kerim5100 1 yıl en beğenilen
Dieselgate'in acısını çıkarmaya çalışıyorlar :D
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armageddon55 1 yıl
Çerez parası bile değil.
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erdemkuru 1 yıl
yandex olmasın o. ne zaman microsoft edge de tarayıcıyı google yapsam bikaçgüne yandex devralıyo. microsoft da google ı engelliyor.
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Kerim5100 1 yıl en beğenilen
Dieselgate'in acısını çıkarmaya çalışıyorlar :D
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IceRulez 1 yıl
ulen cezaya bak ülke kurulur o parayla
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sniper23 1 yıl IceRulez
IceRulez

ulen cezaya bak ülke kurulur o parayla


9 milyar Dolar ile bizim ülkenin dış borcunun %4'ü anca ödenebilir.
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