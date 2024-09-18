Google cezadan yırttı: AB Mahkemesi 1,5 milyar euroluk cezayı iptal etti

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Tam Boyutta Gör Avrupa Birliği Genel Mahkemesi, Avrupa Komisyonunun Google'a reklam hizmeti AdSense'de piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle kestiği 1,49 milyar euroluk para cezasını iptal etti.

Ceza neden iptal edildi?

Avrupa Komisyonu, 2019 yılındaki kararında Google'ın AdSense platformu dışındaki aracıları kullanmasını engellemek için hakimiyetini kötüye kullandığını söylemişti. Komisyonun yasadışı olduğunu söylediği uygulamalar 2006'dan 2016'ya kadar gerçekleştmişti. Lüksemburg merkezli Genel Mahkeme, Avrupa Birliği rekabet uygulayıcısının davaya ilişkin değerlendirmelerine büyük ölçüde katıldı, ancak Komisyonun tüm ilgili koşulları hesaba katmadığını söyleyerek cezayı iptal etti.

Hakimler, "Komisyon ayrıca, söz konusu maddelerin muhtemelen yeniliği engellediğini ve Google'ın söz konusu çevrimiçi arama reklamcılığı için ulusal pazarlardaki baskın konumunu korumasına ve güçlendirmesine yardımcı olduğunu ve tüketicilere muhtemelen zarar verdiğini göstermedi" dedi.



AB Adalet Divanı'na (ABAD) hukuki konularda itiraz edebilen Komisyon, kararı inceleyeceğini ve olası sonraki adımları değerlendireceğini söyledi.

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Qualcomm cezadan kaçamadı

Bir diğer ceza alan şirket Qualcomm ise cezadan kaçamadı. ABD'li çip üreticisi, Genel Mahkeme'yi AB'nin anti tekel cezasını 242 milyon avrodan 238,7 milyon avroya düşürmeye ikna edebildi.

Komisyon, Qualcomm'un 2009 ile 2011 yılları arasında yonga setlerini maliyetinin altında sattığı ve şu anda Nvidia'nın bir parçası olan İngiliz telefon yazılımı üreticisi Icera'yı engellemek için agresif fiyatlandırma yaptığı gerekçesiyle para cezasına çarptırmıştı.



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