Google cezadan yırttı: AB Mahkemesi 1,5 milyar euroluk cezayı iptal etti

Ceza neden iptal edildi?
Avrupa Komisyonu, 2019 yılındaki kararında Google'ın AdSense platformu dışındaki aracıları kullanmasını engellemek için hakimiyetini kötüye kullandığını söylemişti. Komisyonun yasadışı olduğunu söylediği uygulamalar 2006'dan 2016'ya kadar gerçekleştmişti. Lüksemburg merkezli Genel Mahkeme, Avrupa Birliği rekabet uygulayıcısının davaya ilişkin değerlendirmelerine büyük ölçüde katıldı, ancak Komisyonun tüm ilgili koşulları hesaba katmadığını söyleyerek cezayı iptal etti.
Hakimler, "Komisyon ayrıca, söz konusu maddelerin muhtemelen yeniliği engellediğini ve Google'ın söz konusu çevrimiçi arama reklamcılığı için ulusal pazarlardaki baskın konumunu korumasına ve güçlendirmesine yardımcı olduğunu ve tüketicilere muhtemelen zarar verdiğini göstermedi" dedi.
AB Adalet Divanı'na (ABAD) hukuki konularda itiraz edebilen Komisyon, kararı inceleyeceğini ve olası sonraki adımları değerlendireceğini söyledi.
Qualcomm cezadan kaçamadı
Bir diğer ceza alan şirket Qualcomm ise cezadan kaçamadı. ABD'li çip üreticisi, Genel Mahkeme'yi AB'nin anti tekel cezasını 242 milyon avrodan 238,7 milyon avroya düşürmeye ikna edebildi.
Komisyon, Qualcomm'un 2009 ile 2011 yılları arasında yonga setlerini maliyetinin altında sattığı ve şu anda Nvidia'nın bir parçası olan İngiliz telefon yazılımı üreticisi Icera'yı engellemek için agresif fiyatlandırma yaptığı gerekçesiyle para cezasına çarptırmıştı.
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...