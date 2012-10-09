Google, Android 4.1.2 sürüm numaralı Jelly Bean güncellemesinin dağıtımına başladı

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Google, dakikalar önce resmen duyurduğu Android 4.1.2 sürüm numaralı yeni Jelly Bean güncellemesinin dağıtımına başladı. Küçük çaplı bir yükseltme olan versiyon ilk olarak Nexus 7 kullanıcılarıyla buluştu. ASUS üretimi bu tablete ulaşan 31.3MB büyüklüğünde OTA güncelleme, performans ve stabilitede iyileştirmeler ile bazı sorunların çözümünü beraberinde getirecek. Yazılım, ayrıca ilk parti ürünlerden farklı bir güç yönetim çipi kullanılmaya başlanan Nexus 7 modelleriyle uyumlu tek Android sürümü olduğu için yeni ME370T tabletlerin hepsi Android 4.1.2 yüklü olarak satışa sunulacak.
7 inçlik tablet arayüzünün yatay konuma uygun hale gelebilmesine imkan tanıyan Android 4.1.2 güncellemesi, önümüzdeki saatlerde Samsung Galaxy Nexus, Nexus S ve Motorola XOOM modellerine de ulaşmaya başlayacak. JZO54K yapı numarasına sahip Nexus 7 yazılımına şuan için başka hangi yeniliklerin eşlik ettiği bilinmiyor. Yeni işletim sistemi versiyonuna ait görüntülere aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Android 4.1.2 sürümü daha önce bazı sitelerin sunucu girdilerinde görünmüştü. Bugün ortaya çıkan ilk LG Nexus görüntülerindeki prototip de 4.1.2 numaralı yazılımı kullanıyordu. Bu versiyonun Nexus 7'lerde yaşanan ufak donanım değişikliği amacıyla Android 4.2'yi beklemeden dağıtıldığı düşünülüyor. Bu yazılım tablete eklenecek olan 32GB hafıza seçeneğiyle de ilgili olabilir.
https://groups.google.com/forum/?fromgroups=#!topic/android-building/2rkEoKMnhzU Yorum Yaz Paylaş Tweetle
sensation a benim evo gibi güncellemeyi rüyasında gorcek :D
iphone'u sattım samsung galaxy note 2 aldım ama korkuyorum valla. 6 ay sonra güncellemeler kesilir bizde kalırız ortada.
yoğun bir kullanıcı değilim diğer arkadaşlar izlenimlerini aktarırılarsa bizde farkı anlayabiliriz ;)
yukaırdaki adreste nexus, nexus s ve nexus 7 için factory image'lar var. fastboot modunda yüklenebilir...
Her zaman ayni seyleri diyoruz
ama bi s3 e bakiosun bi nexusa..
Hangi mantikla alinirki nexus simdi guncelleme onceligi var diye
aynen
1 Misafir
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