Google, Android 4.1.2 sürüm numaralı Jelly Bean güncellemesinin dağıtımına başladı

Google, dakikalar önce resmen duyurduğu Android 4.1.2 sürüm numaralı yeni Jelly Bean güncellemesinin dağıtımına başladı. Küçük çaplı bir yükseltme olan versiyon ilk olarak Nexus 7 kullanıcılarıyla buluştu. ASUS üretimi bu tablete ulaşan 31.3MB büyüklüğünde OTA güncelleme, performans ve stabilitede iyileştirmeler ile bazı sorunların çözümünü beraberinde getirecek. Yazılım, ayrıca ilk parti ürünlerden farklı bir güç yönetim çipi kullanılmaya başlanan Nexus 7 modelleriyle uyumlu tek Android sürümü olduğu için yeni ME370T tabletlerin hepsi Android 4.1.2 yüklü olarak satışa sunulacak.

7 inçlik tablet arayüzünün yatay konuma uygun hale gelebilmesine imkan tanıyan Android 4.1.2 güncellemesi, önümüzdeki saatlerde Samsung Galaxy Nexus, Nexus S ve Motorola XOOM modellerine de ulaşmaya başlayacak. JZO54K yapı numarasına sahip Nexus 7 yazılımına şuan için başka hangi yeniliklerin eşlik ettiği bilinmiyor. Yeni işletim sistemi versiyonuna ait görüntülere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Android 4.1.2 sürümü daha önce bazı sitelerin sunucu girdilerinde görünmüştü. Bugün ortaya çıkan ilk LG Nexus görüntülerindeki prototip de 4.1.2 numaralı yazılımı kullanıyordu. Bu versiyonun Nexus 7'lerde yaşanan ufak donanım değişikliği amacıyla Android 4.2'yi beklemeden dağıtıldığı düşünülüyor. Bu yazılım tablete eklenecek olan 32GB hafıza seçeneğiyle de ilgili olabilir.

https://groups.google.com/forum/?fromgroups=#!topic/android-building/2rkEoKMnhzU