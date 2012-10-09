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Google, Android 4.1.2 sürüm numaralı Jelly Bean güncellemesinin dağıtımına başladı

6 yıl
7,7b
1
63
Cep İşletim Sistemleri
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Google, Android 4.1.2 sürüm numaralı Jelly Bean güncellemesinin dağıtımına başladı
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Google, dakikalar önce resmen duyurduğu Android 4.1.2 sürüm numaralı yeni Jelly Bean güncellemesinin dağıtımına başladı. Küçük çaplı bir yükseltme olan versiyon ilk olarak Nexus 7 kullanıcılarıyla buluştu. ASUS üretimi bu tablete ulaşan 31.3MB büyüklüğünde OTA güncelleme, performans ve stabilitede iyileştirmeler ile bazı sorunların çözümünü beraberinde getirecek. Yazılım, ayrıca ilk parti ürünlerden farklı bir güç yönetim çipi kullanılmaya başlanan Nexus 7 modelleriyle uyumlu tek Android sürümü olduğu için yeni ME370T tabletlerin hepsi Android 4.1.2 yüklü olarak satışa sunulacak.
Google, Android 4.1.2 sürüm numaralı Jelly Bean güncellemesinin dağıtımına başladı
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7 inçlik tablet arayüzünün yatay konuma uygun hale gelebilmesine imkan tanıyan Android 4.1.2 güncellemesi, önümüzdeki saatlerde Samsung Galaxy Nexus, Nexus S ve Motorola XOOM modellerine de ulaşmaya başlayacak. JZO54K yapı numarasına sahip Nexus 7 yazılımına şuan için başka hangi yeniliklerin eşlik ettiği bilinmiyor. Yeni işletim sistemi versiyonuna ait görüntülere aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Android 4.1.2 sürümü daha önce bazı sitelerin sunucu girdilerinde görünmüştü. Bugün ortaya çıkan ilk LG Nexus görüntülerindeki prototip de 4.1.2 numaralı yazılımı kullanıyordu. Bu versiyonun Nexus 7'lerde yaşanan ufak donanım değişikliği amacıyla Android 4.2'yi beklemeden dağıtıldığı düşünülüyor. Bu yazılım tablete eklenecek olan 32GB hafıza seçeneğiyle de ilgili olabilir. 
Google, Android 4.1.2 sürüm numaralı Jelly Bean güncellemesinin dağıtımına başladı
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https://groups.google.com/forum/?fromgroups=#!topic/android-building/2rkEoKMnhzU Yorum Yaz
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Legendery 6 yıl en beğenilen
Millet JB e geçmeden nexuslar 4.1.2 i aldı, yok arkadaş nexus artık
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Dexter61 6 yıl
Birdaha Nexus dan başka android almam hacı
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Krone 6 yıl
Samsung Galaxy S modeline de gelecekmis guncelleme.
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KaGaNSaN 6 yıl
byJuck
sensation a ne zaman geliyor haberi olan ?

sensation a benim evo gibi güncellemeyi rüyasında gorcek :D
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snomask 6 yıl
motorola da google'ın ama atrix de havasını aldı. google'ın test cihazı nexus. bunu iyice öğrendik, güncelleme istiyorsan nexus'dan başka cihaz alınmaz.
iphone'u sattım samsung galaxy note 2 aldım ama korkuyorum valla. 6 ay sonra güncellemeler kesilir bizde kalırız ortada.
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berkoncu 6 yıl
Benim nexus cihazıma güncelleme az önce geldi. Dokunmatikte biraz hızlanma var gibi, başka bir fark daha bulamadım.
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venomboy_85 6 yıl
bende 4.1.2 ye güncelledim pil ömrü grafiklere bakınca daha uzun gibi
yoğun bir kullanıcı değilim diğer arkadaşlar izlenimlerini aktarırılarsa bizde farkı anlayabiliriz ;)
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DH Misafiri 6 yıl
güncelleme dün aksam geldi (nexus s) ama emin olun neredeyse 4.1.1den hic bi farki yok youtube'u kaldirmistim bu güncellemeyle o gelmis baska hic bi degisiklik göremedim güncelleyipte fark gören varsa yazsin lütfen
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DH Misafiri 6 yıl
developers.google.com/...
yukaırdaki adreste nexus, nexus s ve nexus 7 için factory image'lar var. fastboot modunda yüklenebilir...
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lazloo 6 yıl
Bende bir daha nexus dan baskasini almayacagim. Guzel karar.
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s.volkan 6 yıl lazloo
lazloo
Bende bir daha nexus dan baskasini almayacagim. Guzel karar.

Her zaman ayni seyleri diyoruz

ama bi s3 e bakiosun bi nexusa..

Hangi mantikla alinirki nexus simdi guncelleme onceligi var diye
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insurrection 6 yıl
Lg optimus black içinde jb 4.1.2 geldi arkadaşlar.İyiki cyanogenmod var yoksa işimiz lg ye kalsaydı daha çok beklerdik...
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DH Misafiri 6 yıl
İyiki nexus kullanicisiyim :) 4,1 ve smdi 4,1,2 guncllme 1 haftya gelir.nexus farki iste (forever nexus and android) :)
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ALBAY 6 yıl
S2 aldık demekki hata etmişiz.Ya nexus ya sony bundan sonra.Note alacaktım vazgeçicem gibi.Öküz gibi makineye verme dandini müzik cihazlarına ICS ver.Ne oldu wonder ne oldu galaxy s?? hep palavra.
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aşkacısı 6 yıl
Nexus tan başka androidli tablet alinmaz.Daha bazı tabletlere 4.1 sürümü bile cıkmamisken nexus 7 2.guncellemeyı alacak.
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Holy Templar 6 yıl aşkacısı
aşkacısı

Nexus tan başka androidli tablet alinmaz.Daha bazı tabletlere 4.1 sürümü bile cıkmamisken nexus 7 2.guncellemeyı alacak.

aynen
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