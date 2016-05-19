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Google, Android N'e isim bulmanızı istiyor

Google'ın yıllık I/O geliştirici konferansında Android N'in açılımını paylaşması bekleniyordu. Ancak şirket bunu yapmadı ve Android'in bir sonraki sürümünün adını sizin belirlemenizi istiyor.
3 yıl
5,4b
1
67
Cep İşletim Sistemleri
Onur Seven
Haber Editörü
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Google geride bıraktığımız Mart ayında mobil işletim sisteminin bir sonraki büyük güncellemesi olan Android N'i duyurmuştu. Şirket bu hafta yıllık I/O geliştirici konferansına ev sahipliği yapıyor. Pek çok şey gibi "N"in açılımının tam olarak ne olduğunu öğrenmeyi umut ediyorduk ancak bu gerçekleşmedi. Görünen o ki Google henüz bu duyuruyu yapmaya hazır değil.
Google yayınladığı Android sürümlerini geleneksel olarak tatlı isimleriyle adlandırıyor. Örneğin şu anda aktif cihazların yüzde 7.5'inde kullanılan en son sürüm Marshmallow olarak adlandırılmış durumda.
Ayrıca Bkz. "Google Spaces grup paylaşımı uygulaması yayınlandı"
Ancak şirket bu kez Android N için doğru ismi seçmenin beklenilenden de zor olduğunu kanıtladı. Sonuç olarak şirket yeni nesil mobil işletim sistemini adlandırmak için kullanıcılardan yardım istiyor. Google tarafından hazırlana yeni web sayfası, Android'in bir sonraki sürümünün adının ne olacağına karar verme sürecinde kullanıcılardan öneriler almayı hedefliyor.
N harfiyle başlayan güzel fikirleriniz varsa buraya tıklayarak erişebileceğiniz web sitesi aracılığıyla bunları Google'a iletebilirsiniz. Tabii bu düşüncelerinizi yorum bölümünde bizimle ve okurlarımızla da paylaşmanızı bekliyoruz. Sizce Android'in bir sonraki sürümünün adı ne olsun?

https://www.android.com/versions/name-n/ Yorum Yaz
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King Stannis 3 yıl en beğenilen
Nurilla.
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1 Yanıt Yanıtla +25
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Jeopol 3 yıl
oylamayla olsaydi ulkece trolleyip nigde, nayir, nuri, karikaturdeki gibi nurilla gibi birsey yaptiridik
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Fenomenon 3 yıl
Nuriye the sütlü olsun
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A.F.Y.D 2 yıl

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MS4343 2 yıl
nutella adi icin Ferrero'yla anlasma saglanacakmis.... eger olmazsa 2.ad olarak "Nougat" 3. "Neopolitan" dusunuluyormus vs...
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MS4343 2 yıl
Nutella olacak gibi



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yrydr1905 2 yıl
Namık yazıp abanalım beyler :D
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YediGüzelAdam 3 yıl
Beyler siralamaya nasil bakiyoruz
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umut_baris 3 yıl
Madem tatlılardan gidiyoruz, Nevale olsun.
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yokbeolumbe 3 yıl
Namık olursa şaşırmayın


incisozluk.com.tr/...
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jolawe 3 yıl
İconcan olsun
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_botturgec_ 3 yıl
Namık oldu diye biliyorum :)
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6.cadde 3 yıl
Google Android Noodle olacak
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