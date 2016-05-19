Google, Android N'e isim bulmanızı istiyor

Google geride bıraktığımız Mart ayında mobil işletim sisteminin bir sonraki büyük güncellemesi olan Android N'i duyurmuştu. Şirket bu hafta yıllık I/O geliştirici konferansına ev sahipliği yapıyor. Pek çok şey gibi "N"in açılımının tam olarak ne olduğunu öğrenmeyi umut ediyorduk ancak bu gerçekleşmedi. Görünen o ki Google henüz bu duyuruyu yapmaya hazır değil.

Google yayınladığı Android sürümlerini geleneksel olarak tatlı isimleriyle adlandırıyor. Örneğin şu anda aktif cihazların yüzde 7.5'inde kullanılan en son sürüm Marshmallow olarak adlandırılmış durumda.

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beklenilenden de zor olduğunu kanıtladı. Sonuç olarak şirket yeni nesil mobil işletim sistemini adlandırmak için kullanıcılardan yardım istiyor. Google tarafından hazırlana yeni Android'in bir sonraki sürümünün adının ne olacağına karar verme sürecinde kullanıcılardan öneriler almayı hedefliyor. Ancak şirket bu kez Android N için doğru ismi seçmeninolduğunu kanıtladı. Sonuç olarak şirket yeni nesil mobil işletim sistemini adlandırmak içinyardım istiyor. Google tarafından hazırlana yeni web sayfası 'in bir sonraki sürümünün adının ne olacağına karar verme sürecinde kullanıcılardan öneriler almayı hedefliyor.

fikirleriniz varsa bizimle ve okurlarımızla da paylaşmanızı bekliyoruz. Sizce Android'in bir sonraki sürümünün adı ne olsun? N harfiyle başlayan güzelvarsa buraya tıklayarak erişebileceğiniz web sitesi aracılığıyla bunları Google'a iletebilirsiniz. Tabii bu düşüncelerinizi yorum bölümündeda paylaşmanızı bekliyoruz. Sizce Android'in bir sonraki sürümünün adı ne olsun?

https://www.android.com/versions/name-n/