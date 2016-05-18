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Google Spaces grup paylaşımı uygulaması yayınlandı

Google, internet üzerinde gördüğünüz makale, video ve fotoğrafları kolayca arkadaşlarınızla paylaşmanızı sağlayacak Spaces isimli yeni bir grup mesajlaşma uygulaması yayınladı.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Google kısa bir süre önce, çevirimiçi gördüğünüz herşeyi arkadaşlarınızla paylaşmanızı sağlayacak yeni bir uygulama yayınladı. Spaces adlı yeni grup mesajlaşma uygulaması Arama, Chrome, YouTube ve Google Fotoğraflar'ı kullanarak makale, video ve fotoğrafları, uygulamadan ayrılmaya gerek kalmadan bulup paylaşabilmenizi sağlıyor.
Platform, arkadaş gruplarının belirli konular hakkında sohbet alanı oluşturabilmelerini mümkün kılıyor. Kullanıcılar sohbet alanına farklı uygulamalar arasında geçiş yapararak kopyala/yapıştır yapmak zorunda kalmadan kolayca bağlantı ve bilgi ekleyebiliyorlar.
Ayrıca Bkz. "VLC'nin evrensel Windows 10 uygulaması çok yakın"
Örneğin hızlıca bir makale paylaşabileceğiniz gibi resim de ekleyebiliyorsunuz. Ayrıca Google daha önceden gönderilmiş makale, video, yorum ve görüntülerin anahtar sözcükler sayesinde kolayca aranıp bulunabileceğini söylüyor. Kullanıcılara göndereceğiniz basit bir linkle onları sohbete davet edebiliyorsunuz.
Google şimdiye kadar Facebook Messenger ve Snapchat gibi rakiplerinin hakimiyeti söz konusuyken süper bir popüler mesajlaşma uygulaması oluşturmak için elinden geleni yaptı. Ancak gelen yorumlara bakılırsa Spaces hamlesinin bu çabalarını karşılayabilmesi pek de mümmkün görünmüyor. Google'ın Spaces işlevselliğini neden mevcut sohbet uygulaması olan Hangouts üzerine inşa etmediği de bir başka soru işareti. Uygulama masaüstünü platformun yanı sıra Android ve iOS için kullanıma sunulmuş durumda.

https://googleblog.blogspot.com.tr/2016/05/introducing-spaces-tool-for-small-group.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
face1tr 3 yıl
bir dernek olarak kullanmaya başladık.
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simbolmina 3 yıl
Gene google çalışanlarının kullandığı bir sosyal ağ mı geldi?
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