Google, Android One programını genişletiyor.

Google düşük maliyetli saf android deneyimi yaşatmayı amaçlayan Android One programına 3 ülkeyi daha ekleyerek genişleteceğini açıkladı. Özellikle alım gücü düşük insanları hedef alan programda yüksek donanımlardan ziyade maliyet odaklı daha mütevazı çözümler kullanılıyor. Programa katılan üreticiler de Google ile ortaklık yaparak saf android sistemini kullanan cihazlarına hızlı şekilde güncellemeleri verebiliyorlar.

Bangladeş, Nepal ve Sri Lanka'nın da programa dahil edildiğinin açıklanması ardından Bangladeş dışındaki ülkelerde hali hazırda satılmakta olan programa dahil diğer üç telefonun satılacağı söylendi. Bangladeş için ise üretimi yerel markaları ona Symphony yapacak. 2015 yılında da programın daha da genişletilerek yeni cihazların da dahil edilmesi bekleniyor.