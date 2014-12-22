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Google, Android One programını genişletiyor.

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Oğuz Avcı
Editör
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Google düşük maliyetli saf android deneyimi yaşatmayı amaçlayan Android One programına 3 ülkeyi daha ekleyerek genişleteceğini açıkladı. Özellikle alım gücü düşük insanları hedef alan programda yüksek donanımlardan ziyade maliyet odaklı daha mütevazı çözümler kullanılıyor. Programa katılan üreticiler de Google ile ortaklık yaparak saf android sistemini kullanan cihazlarına hızlı şekilde güncellemeleri verebiliyorlar.
 
Google, Android One programını genişletiyor.
Bangladeş, Nepal ve Sri Lanka'nın da programa dahil edildiğinin açıklanması ardından Bangladeş dışındaki ülkelerde hali hazırda satılmakta olan programa dahil diğer üç telefonun satılacağı söylendi. Bangladeş için ise üretimi yerel markaları ona Symphony yapacak. 2015 yılında da programın daha da genişletilerek yeni cihazların da dahil edilmesi bekleniyor. 

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DeSpHoT 4 yıl
Nisan - Mayıs ayı gibi Türkiye'de de satışı yapılacak. Firma ile anlaşıldı bile.
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system_25 4 yıl
Bizimkiler ne kadar vergi bindirir Allah bilir
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bytradm 4 yıl
şu kodaman şrkler ne kadar hayır(haber)sever
böle. ben gibi hayatını organizede zayıf kalanları
topluca şettiriveriyorlar.
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hasanandnexus 4 yıl
banglades ulke miydi?
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sercandk 4 yıl
Bizde fakiriz bize de gelsin :)
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General. 4 yıl
Bizede gelse fena olmazdı.
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ouzqan 4 yıl
Bizim ülkeye uygulansa bile almazlar ki ne yapayım ben bunu derler halbuki oynayacakları oyun temple run olur tweet atarlar face girip çıkarlar ama son model olmadığı için almazlar .
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KoşanBalık 4 yıl
Keske gm vestel falan dahil olsalar.benbir tele 990 tl falan veremem. Gm bu programa katilsa baya satis yapabilir
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DaRKFoRCeS 4 yıl
tüm firmalar saf android kullansa daha iyi olurdu.
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LegendM 4 yıl
Türkiye ye asla gelmez boşuna beklemeyin, türkiyede son model su gibi satarken android one ı kimse almaz.Kredi çeker iphone 6 falan alır
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The-Engineer 4 yıl
Mantıklı bi girişim yayılırsa bizim yararımıza
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