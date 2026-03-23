    Hyundai en ucuz kompakt SUV modelini tanıttı: Karşınızda 6.200 dolarlık Exter

    Hyundai, bütçe dostu kompakt SUV modelini yeniledi. 2026 model Hyundai Exter, 6.200 dolardan başlayan fiyatı, dahili araç içi kamerası ve ekonomik motoruyla segmentinde iddialı özellikler sunuyor.

    Hyundai, kompakt SUV segmentindeki popüler modeli Exter'ı 2026 model yılı için güncelledi. Hindistan'da üretilen ve yaklaşık 580.000 rupi (yaklaşık 6.200 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa çıkan yeni Exter, hem görsel güncellemeler hem de segmentinde ilk kez sunulan donanımlarla öne çıkıyor. Hindistan pazarında en üst donanım seviyesinin fiyatı ise 941.000 rupiye (yaklaşık 10.000 dolar) kadar çıkmakta.

    Makyajlı Exter, 3.8 metrelik kompakt boyutlarını ve kendine has köşeli tasarım hatlarını korumuş durumda. Yenilenmiş ön ve arka tampon tasarımı, modernize edilmiş siyah radyatör ızgarası ve 15 inç elmas kesim alaşım jantlarıyla çok daha güçlü bir duruşa sahip. Dış tasarımda ayrıca yeni kanat tipi spoyler ve daha kaslı bir görünüm sunan iddialı çamurluk kaplamaları öne çıkıyor.

    İç mekanda teknoloji ön planda

    Aracın iç mekanı, Lacivert ve Gri çift tonlu yeni renk teması ve 3D karbon desenli ön panel kaplamasıyla daha premium bir havaya bürünmüş. Altı düzleştirilmiş sportif direksiyon iç mekana sportif bir hava katarken, segmentinde bir ilk olarak sunulan metal pedallar ve dahili araç içi kamera (dashcam) teknolojik çıtayı yükseltiyor.

    2026 Hyundai Exter'da ayrıca kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay desteği, arka yolcular için Type-C USB girişi ve 60'tan fazla bağlantılı özelliği barındıran Bluelink sistemi mevcut. Tüm bunlara ek olarak 8 inçlik dokunmatik ekran, gelişmiş dijital gösterge paneli ve güncellenen multimedya altyapısıyla teknoloji tarafında daha modern ve kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor. Benzinli versiyonunda 391 litre, CNG versiyonunda ise 225 litre bagaj hacmi var.

    Motor seçenekleri ve performans

    Yeni Hyundai Exter, 30'u tüm varyantlarda standart olmak üzere toplamda 45'ten fazla gelişmiş güvenlik özelliği ile donatıldı. 6 hava yastığı, Elektronik Stabilite Kontrolü (ESC) ve Yokuş Kalkış Desteği (HAC) gibi donanımlarn tüm modellerde standart hale getirilmesi sayesinde araç segmentindeki güvenlik çıtasını daha da yukarılara taşıyor.

    Yeni Exter, 83 beygir güç ve 113 Nm tork üreten 1.2 litrelik dört silindirli Kappa benzinli motorla gelmeye devam ediyor. Bu motoru 5 ileri manuel veya 5 ileri AMT (yarı otomatik) şanzımanla kombinlemek mümkün. Ekonomik bir sürüş arayanlar için sunulan fabrika çıkışlı CNG (sıkıştırımış doğalgaz) seçeneği ise 69 beygir güç ve 95 Nm tork sağlıyor. Hyundai Hindistan CEO'su Tarun Garg'a göre yeni Exter, hem ailelerin hem de gençlerin beklentilerini karşılayacak şekilde tasarlandı.

    rfve 1 hafta önce

    Türkiyede gelmez malsesef gelse bile 1,2m den aşağı sattırmazlar. Bize ucuz araba haram çünkü [resim]

    Emin Oral 1 hafta önce

    Hafif araç çitlenbik gibi, ne yalan söyleyeyim araç çok hoşuma gitti, şehir içinde ideal bir araç

    erhanakansel 1 hafta önce

    bence pastadan ciddi bir pay alabilir

    maligezgin 1 hafta önce

    hiç fena değil evin 2. arabası olur

