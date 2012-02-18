Google, Android işletim sistemi için yeni bir kilit açma patentinin başvurusunu yaptı

Apple'ın yakın zamanda Motorola ve Samsung'a karşı sürükleyerek kilit açma patentinin ihlal edildiği iddiasıyla açtığı davalar Google'ın harekete geçmesine neden oldu. Kısa süre önce ortaya çıkan patent başvurusuna göre Google da kendisine ait bir kilit açma sistemi geliştiriyor.

"Kilitli bir cihaza girdi biçimi" şeklinde tanımlanan patent bir veya daha fazla kullanıcı girdisini kullanan kilit açma işlevinin aynı anda bir komutu da yerine getirmesini ifade ediyor.

Bu kilit sisteminde kullanıcı şifre, dokun ve sürükle yöntemi ve ses komutları ile cihaz kilidini açabiliyor. Kilit açma esnasında da belirli bir kişiye arama başlatılırken, belirli bir uygulama da açılabiliyor. Patent çizimleri bir telefon üzerinde yapılmışken bir tablet, masaüstü veya dizüstü cihazlarda da kullanılabilmesi öngörülüyor.

Buna benzer bir kilit açma sistemini HTC'nin Sense 3.0 ve üzeri arayüzlerinde ve MIUI geliştiricilerinin yayınladıkları ROM'larda görüyoruz. Google'ın patent başvurusu ile Android üreticilerinin sürükleyerek kilit açma yöntemine ihtiyaçları da kalmayacak. Google'ın kendi yöntemi sayesinde alternatif kilit açma ekranları kullanılmaya başanacak. Patent başvurusunun ne zaman onaylanacağı bilinmiyor.

