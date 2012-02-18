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Google, Android işletim sistemi için yeni bir kilit açma patentinin başvurusunu yaptı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın yakın zamanda Motorola ve Samsung'a karşı sürükleyerek kilit açma patentinin ihlal edildiği iddiasıyla açtığı davalar Google'ın harekete geçmesine neden oldu. Kısa süre önce ortaya çıkan patent başvurusuna göre Google da kendisine ait bir kilit açma sistemi geliştiriyor.
"Kilitli bir cihaza girdi biçimi" şeklinde tanımlanan patent bir veya daha fazla kullanıcı girdisini kullanan kilit açma işlevinin aynı anda bir komutu da yerine getirmesini ifade ediyor.
Bu kilit sisteminde kullanıcı şifre, dokun ve sürükle yöntemi ve ses komutları ile cihaz kilidini açabiliyor. Kilit açma esnasında da belirli bir kişiye arama başlatılırken, belirli bir uygulama da açılabiliyor. Patent çizimleri bir telefon üzerinde yapılmışken bir tablet, masaüstü veya dizüstü cihazlarda da kullanılabilmesi öngörülüyor.
Buna benzer bir kilit açma sistemini HTC'nin Sense 3.0 ve üzeri arayüzlerinde ve MIUI geliştiricilerinin yayınladıkları ROM'larda görüyoruz. Google'ın patent başvurusu ile Android üreticilerinin sürükleyerek kilit açma yöntemine ihtiyaçları da kalmayacak. Google'ın kendi yöntemi sayesinde alternatif kilit açma ekranları kullanılmaya başanacak. Patent başvurusunun ne zaman onaylanacağı bilinmiyor.
 

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alprkrkmz 7 yıl en beğenilen
Batuist
Daha önce yayınlanmış romlarda bulunan bir özelliği google nasıl patentini alabilir ki?? yeni birşey üretiyorsan patent alabilirsin ama bu özellik hali hazırda mevcutsa bunu bir başkasına patent olarak vermek ne kadar adil bir patent sistemi olduğunu gösterir..

hocam ilk kim yaptı diye bakılmıyor bu patent konusunda. ilk kim başvurdu diye bakılıyor. bir milyon kere de kullanılmış olsa, eğer hiç kimse patentini almamışsa ilk başvurana verirler. örneğin yunanlıların bizim baklava-hacivat karagöz vs. gibi değerlerimiz için patent alması gibi.
BatuistDaha önce yayınlanmış romlarda bulunan bir özelliği google nasıl patentini alabilir ki?? yeni birşey üretiyorsan patent alabilirsin ama...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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E_Aydin35 7 yıl
Google'ın yolu Android ile her daim açık daha neler neler yapıcak.:)
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brshr 7 yıl
alprkrkmz
Batuist Daha önce yayınlanmış romlarda bulunan bir özelliği google nasıl patentini alabilir ki?? yeni birşey üretiyorsan patent alabilirsin ama bu özellik hali hazırda mevcutsa bunu bir başkasına patent olarak vermek ne kadar adil bir patent sistemi olduğunu gösterir..
hocam ilk kim yaptı diye bakılmıyor bu patent konusunda. ilk kim başvurdu diye bakılıyor. bir milyon kere de kullanılmış olsa, eğer hiç kimse patentini almamışsa ilk başvurana verirler. örneğin yunanlıların bizim baklava-hacivat karagöz vs. gibi değerlerimiz için patent alması gibi.

öyle bir şey yok. eğer patent alınacak ürün daha önce bir şekilde üretilmiş/kullanılmış ise o patent hiç bir halta yaramaz.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Batuist 7 yıl brshr
brshr

alprkrkmz

Batuist Daha önce yayınlanmış romlarda bulunan bir özelliği google nasıl patentini alabilir ki?? yeni birşey üretiyorsan patent alabilirsin ama bu özellik hali hazırda mevcutsa bunu bir başkasına patent olarak vermek ne kadar adil bir patent sistemi olduğunu gösterir..
hocam ilk kim yaptı diye bakılmıyor bu patent konusunda. ilk kim başvurdu diye bakılıyor. bir milyon kere de kullanılmış olsa, eğer hiç kimse patentini almamışsa ilk başvurana verirler. örneğin yunanlıların bizim baklava-hacivat karagöz vs. gibi değerlerimiz için patent alması gibi.


öyle bir şey yok. eğer patent alınacak ürün daha önce bir şekilde üretilmiş/kullanılmış ise o patent hiç bir halta yaramaz.

işte bende bunu anlatmaya çalışıyordum...
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MAXSTAR 7 yıl
Yine Sense den özenmişler
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danGerfuLL 7 yıl
Apple ota boka patent alırsa tedbir amaçlı diğer firmalar da patent alıyor. Cılkı çıktı patent olayının da, 3 kere havaya atıp tutun gözlerinizi 5 saniye kapalı tutun sonra açın tuş kilidi açılmış olacağa doğru gidiyor bakalım.

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ErTuFx 7 yıl
komsu komsunun patentine muhtac olur gün gelir .
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umutarslan.com 7 yıl
saçmalık..
cem yılmaz bu konulara 1998 de deyinmişti.
Kapı bu içinden geçip gidicen ne nağme yapıyosun :D
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infom@n 7 yıl
Ya iyide birini aramak için binlerce yol çıkacak ortaya.
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Glukhovsky 7 yıl
Bunun patentini Apple almaya kalksa yıkardınız burayı...
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Psydia 7 yıl
Bu gidisle havada takla atarak kilit acmayi da patentlerler...
Bu ne kardesim amerikan patent ofisi'nin baska isi yok mu da coluk cocukla ugrasir gibi habire kilit patentliyor?
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teksalih 7 yıl Psydia
Psydia
Bu gidisle havada takla atarak kilit acmayi da patentlerler...
Bu ne kardesim amerikan patent ofisi'nin baska isi yok mu da coluk cocukla ugrasir gibi habire kilit patentliyor?

Serefsizim aklima gelmisti
1 Yanıt Yanıtla +2
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TuffkiLLe 7 yıl
istenilince yapılabiliyormuş demek ki.. Gayet hoş bir yönteme benziyor
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alprkrkmz 7 yıl en beğenilen
Batuist
Daha önce yayınlanmış romlarda bulunan bir özelliği google nasıl patentini alabilir ki?? yeni birşey üretiyorsan patent alabilirsin ama bu özellik hali hazırda mevcutsa bunu bir başkasına patent olarak vermek ne kadar adil bir patent sistemi olduğunu gösterir..

hocam ilk kim yaptı diye bakılmıyor bu patent konusunda. ilk kim başvurdu diye bakılıyor. bir milyon kere de kullanılmış olsa, eğer hiç kimse patentini almamışsa ilk başvurana verirler. örneğin yunanlıların bizim baklava-hacivat karagöz vs. gibi değerlerimiz için patent alması gibi.
1 Yanıt Yanıtla +11
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Batuist 7 yıl alprkrkmz
alprkrkmz

Batuist

Daha önce yayınlanmış romlarda bulunan bir özelliği google nasıl patentini alabilir ki?? yeni birşey üretiyorsan patent alabilirsin ama bu özellik hali hazırda mevcutsa bunu bir başkasına patent olarak vermek ne kadar adil bir patent sistemi olduğunu gösterir..


hocam ilk kim yaptı diye bakılmıyor bu patent konusunda. ilk kim başvurdu diye bakılıyor. bir milyon kere de kullanılmış olsa, eğer hiç kimse patentini almamışsa ilk başvurana verirler. örneğin yunanlıların bizim baklava-hacivat karagöz vs. gibi değerlerimiz için patent alması gibi.

Başka bir patent davasından örnek olması amacıyla ekliyorum.. İlk ben başvurdum ben alırım yazısına artıyı basanlar neyin kafasını yaşıyorlar acaba merak ettim. o artılayan kaç kişi amerikadaki patent yasalarını biliyor merak ettim... Eğer yaptığınız ürün daha önceden kullanılıyorsa yayınlanmışsa cezai yaptırım uygulanmaz.. Örnek haber içeriği chip.com.tr

Apple'ın son patenti geçersiz olabilir.
Apple'ın geçtiğimiz günlerde aldığı dokunmatik ekranlarda sağa veya sola kaydırarak açma patenti 1992 yılından bu video ile tehlikede

1992 yılından kalan bu video, dokunmatik ekranlarda düğme özelliklerinin nasıl yapılacağını anlatan Maryland Üniversitesinden Catherine Plaisant'ın tanıttığı teknoloji. Apple geçtiğimiz günlerde yine dokunmatik ekranlarda yatay kaydırarak ekranı açmayı sağlayan teknolojinin patentini almıştı. Yasalara göre, eğer bir ürün daha önceden başka birileri tarafından kullanılıyorsa veya sunulmuşsa veya yayınlanmışsa, patentin cezai yaptırımı bulunmuyor.
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