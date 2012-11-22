Google, Android'in 2.5 yıldır çözüm bulmayan ağ hatasını çözdü

Google'ın yaklaşık iki buçuk yıl önce Android işletim sisteminde karşılaştığı bir ağ hatası nihayet çözüm buldu.





8030 olarak numaralandırılan bu hata, bir Google çalışanı olan Kevin Tag tarafından çözüldü. code.google.com adresinde ''Wi-Fi kullanılarak bir alan adı içeren ağa bağlanıldığında, söz konusu alan içerisinde yer alan sunucu adları, alan adı sunucu adına ilişkilenmediği taktirde çözümlenemiyor'' şeklinde tanımlanan hata aslında birçok kullanıcıyı etkilemiyordu. Ancak, bu hatadan etkilendiğini söyleyen kullanıcılar Google'a büyük bir tepki göstermişti.





Yıllar sonra çözüm bulan hataya ilişki açıklamada bulunan Google açıklamasında, söz konusu hatanın Kevin Tang sayesinde giderildiğini ve hatanın bir sonraki büyük güncelleme ile giderileceğini belirtti. Bu açıklamanın ardından sorunun bu kadar geç çözülmesine tepki gösteren kullanıcılar için yeni bir açıklamada bulunan Google, durumun özkaynaklar ile ilgili olduğunu belirterek her bir özellik için görevlendirecek adamlarının olmadığını ve çözüm için geçen süreçte boş durmadıklarını dile getirdi. Ayrıca, sürecin bu kadar uzun sürmesinden dolayı özür dileyen Google, yeni sürümlerde bu sorunun ortadan kalkacağını bir kez daha hatırlattı.

http://www.androidpolice.com/2012/11/21/google-acknowledges-2-5-year-old-networking-bug-promises-fix-in-next-android-version/