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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google, Android'in 2.5 yıldır çözüm bulmayan ağ hatasını çözdü

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Google'ın yaklaşık iki buçuk yıl önce Android işletim sisteminde karşılaştığı bir ağ hatası nihayet çözüm buldu. 

8030 olarak numaralandırılan bu hata, bir Google çalışanı olan Kevin Tag tarafından çözüldü. code.google.com adresinde ''Wi-Fi kullanılarak bir alan adı içeren ağa bağlanıldığında, söz konusu alan içerisinde yer alan sunucu adları, alan adı sunucu adına ilişkilenmediği taktirde çözümlenemiyor'' şeklinde tanımlanan hata aslında birçok kullanıcıyı etkilemiyordu. Ancak, bu hatadan etkilendiğini söyleyen kullanıcılar Google'a büyük bir tepki göstermişti.

Yıllar sonra çözüm bulan hataya ilişki açıklamada bulunan Google açıklamasında, söz konusu hatanın Kevin Tang sayesinde giderildiğini ve hatanın bir sonraki büyük güncelleme ile giderileceğini belirtti. Bu açıklamanın ardından sorunun bu kadar geç çözülmesine tepki gösteren kullanıcılar için yeni bir açıklamada bulunan Google, durumun özkaynaklar ile ilgili olduğunu belirterek her bir özellik için görevlendirecek adamlarının olmadığını ve çözüm için geçen süreçte boş durmadıklarını dile getirdi. Ayrıca, sürecin bu kadar uzun sürmesinden dolayı özür dileyen Google, yeni sürümlerde bu sorunun ortadan kalkacağını bir kez daha hatırlattı.

http://www.androidpolice.com/2012/11/21/google-acknowledges-2-5-year-old-networking-bug-promises-fix-in-next-android-version/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 7 yıl
eskiden buralarda işten anlayan ağabeyler vardı !
daha sonra onlarda, çoluk çocuğa karıştır gitti işte ! :)
önce oku, sonra anla !
en.wikipedia.org/...
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onbeskarakterli 7 yıl
danGerfuLL
İki buçuk yıl bir sorunun çözümü için bekletiyorsa Google, Dalvik Cachedan kurtulmak için 12,5-22,5 yıl ... filan bekletir.

Dalvik'ten kurtulmak gibi bir istekleri olduğunu sanmıyorum. Zaten gelinen noktada Dalvik'i silip atmak demek Android marketi de silip atmak demek.
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edacsac 7 yıl
Google, durumun özkaynaklar ile ilgili olduğunu belirterek her bir özellik için görevlendirecek adamlarının olmadığını ve çözüm için geçen süreçte boş durmadıklarını dile get
irdi...

Yetiştirilmek üzere eleman aranıyorsa hemen askerliği yapayım
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engurlu 7 yıl
2 senedir galaxy s te sirasiyla

Eclair
Froyo
Gingerbread
İcs
Jellybean (halen)

kullandim hicbirinde bi sorun gormedim
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Amedra 7 yıl
Milletin içi dolmuş, herkes bir yerden vurmaya çalışmış. Tebriği biz edelim bari.
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Psman 7 yıl engurlu
engurlu
2 senedir galaxy s te sirasiyla

Eclair
Froyo
Gingerbread
İcs
Jellybean (halen)

kullandim hicbirinde bi sorun gormedim


s için içe ve kelly bean çıkmadı custom rom onlar custom rom başarısını veya hatasını google ye yükleyemezsiniz
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SEO-Uzmanı 7 yıl
sen bi linuxe bir girsen
neler hatalar var, ne hatalar !
ama fanları linuxe toz kondurmuyor işte ! :)
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danGerfuLL 7 yıl
İki buçuk yıl bir sorunun çözümü için bekletiyorsa Google, Dalvik Cache'dan kurtulmak için 12,5-22,5 yıl ... filan bekletir.
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