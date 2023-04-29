Google kötü amaçlı uygulamalara savaş açtı: 173 bin geliştiricinin hesabı yasaklandı

Tam Boyutta Gör Google yıllık "kötü amaçlı uygulamalar" raporunu yayınladı. Arama devi dolandırıcılık faaliyetlerini durdurmak ve milyonlarca Android kullanıcısının mobil cihazlarına virüs bulaşmasını önlemek için 2022 yılında 173 bin geliştirici hesabını yasakladığını duyurdu.

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Kaliforniyalı şirket ayrıca hizmetin politikalarını ihlal eden 1.43 milyon uygulamanın Google Play'de yayınlanmasını engellediğini söylüyor. Raporda, 2 milyar dolardan fazla hileli ve kötü niyetli finansal işlemin önlendiğine dair bilgilere de yer verildi.

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Geliştiriciler için ek gereksinimler getirildi

Google tüm bunlara ek olarak Google Play ekosistemine katılmak isteyen geliştiriciler için ek gereksinimler getirdiğini de açıkladı. Bu gereklilikler arasında telefon numarası, e-posta ve diğer kimlik doğrulama yöntemleri yer alıyor.

Basit gibi görünebilen bu önlem, Google Play kurallarına aykırı uygulamaları dağıtmak için kullanılan hesapların sayısında önemli bir azalmaya yol açtı. Google ayrıca son 3 yılda yaklaşık 500 bin uygulamanın hassas izinlere gereksiz yere erişmesini önlediğini belirtiyor.

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Google Play'de 173 bin Android geliştiricisinin hesabı yasaklandı