Google kötü amaçlı uygulamalara savaş açtı: 173 bin geliştiricinin hesabı yasaklandı

Kaliforniyalı şirket ayrıca hizmetin politikalarını ihlal eden 1.43 milyon uygulamanın Google Play'de yayınlanmasını engellediğini söylüyor. Raporda, 2 milyar dolardan fazla hileli ve kötü niyetli finansal işlemin önlendiğine dair bilgilere de yer verildi.
Geliştiriciler için ek gereksinimler getirildi
Google tüm bunlara ek olarak Google Play ekosistemine katılmak isteyen geliştiriciler için ek gereksinimler getirdiğini de açıkladı. Bu gereklilikler arasında telefon numarası, e-posta ve diğer kimlik doğrulama yöntemleri yer alıyor.
Basit gibi görünebilen bu önlem, Google Play kurallarına aykırı uygulamaları dağıtmak için kullanılan hesapların sayısında önemli bir azalmaya yol açtı. Google ayrıca son 3 yılda yaklaşık 500 bin uygulamanın hassas izinlere gereksiz yere erişmesini önlediğini belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: