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    Anlık Bildirim

    Android uygulamalarında kullanıcı verileri açısından dönüm noktası

    Android uygulamaları bundan böyle kullanıcının talebi doğrultusunda tüm kişisel verilerini silmek zorunda. Kullanıcı hesabını kapattığında geriye hiçbir şey kalmayacak.
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    Google Tam Boyutta Gör
    Pek çok ülkede kişisel verilerin kullanımına yönelik olarak katı tedbirler alınması uygulama geliştiricileri de yeni politikalar üretmeye zorluyor. Apple’ın ardından Google da Android uygulamalarında önemli bir politika değişikliği yapıyor.

    Android uygulamalarında daha fazla kontrol

    Google tarafından yapılan açıklamaya göre Android uygulamaları kullanıcı isterse hesabını ve tüm verilerini silmesine imkân tanıyacak. Bu hem uygulama hem de web platformunda geçerli olacak. Ayrıca yine kullanıcı isterse hesabı tamamen kapatılacak ve ilgili tüm veriler de formatlanacak. Yani bir kullanıcı hesabını sildiğinde geriye hiçbir şey kalmayacak.

    Google bu hamleyle kullanıcılara daha fazla kontrol tanırken kişisel verilerin kullanımı açısından Android uygulamalarının ve haliyle Google Play mağazasının daha güvenilir hale gelmesini amaçlıyor. Yeni politika ise kademe kademe devreye alınacak.

    Geliştiricilerin 7 Aralık tarihine kadar kullanıcıdan gelen veri silme taleplerini yanıtlaması gerekiyor. Gelecek yılın ilk aylarına kadar da uygulamaların mağaza sayfalarında bu değişiklikler yer alacak. Geliştiricilerin 31 Mayıs tarihine kadar uzatma istemesine de hak tanınmış.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 3 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 5 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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