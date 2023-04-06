Android uygulamalarında kullanıcı verileri açısından dönüm noktası

Tam Boyutta Gör Pek çok ülkede kişisel verilerin kullanımına yönelik olarak katı tedbirler alınması uygulama geliştiricileri de yeni politikalar üretmeye zorluyor. Apple’ın ardından Google da Android uygulamalarında önemli bir politika değişikliği yapıyor.

Android uygulamalarında daha fazla kontrol

Google tarafından yapılan açıklamaya göre Android uygulamaları kullanıcı isterse hesabını ve tüm verilerini silmesine imkân tanıyacak. Bu hem uygulama hem de web platformunda geçerli olacak. Ayrıca yine kullanıcı isterse hesabı tamamen kapatılacak ve ilgili tüm veriler de formatlanacak. Yani bir kullanıcı hesabını sildiğinde geriye hiçbir şey kalmayacak.

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Google bu hamleyle kullanıcılara daha fazla kontrol tanırken kişisel verilerin kullanımı açısından Android uygulamalarının ve haliyle Google Play mağazasının daha güvenilir hale gelmesini amaçlıyor. Yeni politika ise kademe kademe devreye alınacak.

Geliştiricilerin 7 Aralık tarihine kadar kullanıcıdan gelen veri silme taleplerini yanıtlaması gerekiyor. Gelecek yılın ilk aylarına kadar da uygulamaların mağaza sayfalarında bu değişiklikler yer alacak. Geliştiricilerin 31 Mayıs tarihine kadar uzatma istemesine de hak tanınmış.

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