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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google, App Engine ve Compute Engine servislerine bazı yeni özellikler ekledi

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Google, App Engine ve Compute Engine servislerine bazı yeni özellikler ekledi
Bulut altyapı hizmetleri alanında çeşitli çözümler sunan Google, Google I/O'da App Engine ve Compute Engine adlı servislerine birtakım yeni özellikler eklediğini duyurdu.

App Engine'e PHP desteği ekleyen şirket, Compute Engine'i de servisten yararlanmak isteyen tüm geliştiricilerin kullanımına açtı. Geliştiricilerin devasa veri merkezlerinin alt yapılarını kullanmalarına izin veren App Engine son gelen PHP desteğinin yanı sıra; Java, Phyton ve şirketin Go programlama dilini destekliyor. PHP desteği sayesinde WorldPress gibi PHP tabanlı uygulamaları bünyesinde barındırabilecek olan App Engine'in ilerleyen dönemlerde PHP desteğinin daha da genişleyeceğini belirtelim.

Geçtiğimiz yıl duyurusu yapılan ve şimdiye kadar sadece belirli bir kitlenin kullanımına sunulan Compute Engine, Google'ın yeni özellikler kazanan bir diğer servisi oldu. Servise kazandırılan en dikkat çekici özellikler ise; 1.25 TB'den 10 TB'ye çıkartılan sürekli disk alanı ve faturalandırma için yapılan bir dakikalık artış oldu.

Bu alanındaki önemli isimlerden biri olan Amazon gibi sahip olduğu veri merkezlerinin altyapısını pazarlayarak, bu altyapıları nakit varlığına dönüştürmeye çalışan Google'ın ne kadar başarılı olacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz. 

http://googledevelopers.blogspot.com/ Yorum Yaz
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GAMBIT 6 yıl
kimse anlamıyor galiba bu işlerden
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