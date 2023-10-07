Kapanan hat nasıl açılır? Turkcell & Vodafone & Türk Telekom kapanan hattı açtırma

Akıllı telefonlar genelde bir fiziksel SIM, bir de eSIM ile çalışmakta. Hattınız faturalı veya her ay TL yüklemesi yaptığınız faturasız (kontörlü) hat olabilir. Faturanızın son ödeme tarihini uzunca bir süre geçirir ya da belli bir süre TL yüklemezseniz telefon hattınız kapanabilir. Bu durum başınıza geldiyse “Kapanan hat tekrar açılır mı? merak ediyor olabilirsiniz. Kapanan hattı açtırmak mümkündür ancak her operatör için bir süreç var. Kapanan hat nasıl açılır, kapanan hattı açtırmak ne kadar ücret ödemek gerekir? Turkcell, Türk Telekom, Vodafone, tüm operatörler için kapanan faturalı & faturasız hattı açtırma süreci hakkında tüm merak edilenler burada.

Tamamen kapanan hat nasıl açılır 📲 Tam Boyutta Gör Telefon hattınız fatura borcu nedeniyle veya belli bir süre TL yüklemesi yapmamanız durumunda kapanabilir. Fatura nedeniyle kapanan hat nasıl açılır sorusuna yanıt olarak; Hattınızı yeniden kullanıma açtırmak için fatura borcunuzu, gecikme bedelini, hat açma-kapatma ücretini ödemeniz gerekir. Peki, faturasız kapanan hat nasıl açılır? İşte her operatör için kontörlü kapanan hattı açtırma işlemi 👇🏻 Turkcell kapanan hat nasıl açılır 📱 Tam Boyutta Gör Turkcell hattınıza her 185 günde bir en az 10 TL yüklemeniz veya hattınıza en az 10 TL transfer almanız gerekir. Hattınızın yarı aktif olduğu dönem sonuna kadar tekrar TL yüklemesi yapmazsanız, numaranız iptal edilir ve hattınızı tekrar kullanamazsınız. Peki, Turkcell hattım aramalara kapandı nasıl açabilirim? Turkcell kapanan hattı açtırma basit bir işlemdir. İptal olan hatlar 1 yıl adınıza saklı tutuluyor, 1 yıl sonra satışa sunuluyor. Eğer 1 yılı geçmediyse kimliğinizle beraber herhangi bir Turkcell mağazasına giderek numaranızı geri alabilirsiniz. Vodafone kapanan hat nasıl açılır 📱 Tam Boyutta Gör Vodafone faturanız hattınıza ilk bakiye yüklemenizde 180 günlük aktif kullanım süresi başlar. 180 gün sonunda TL yüklemezseniz aktif kullanım süresi sona erer ve 90 günlük bekleme süresi başlar. Bu süre içinde minimum bakiye tutarını yüklediğinizde tekrar aktif kullanım süresi başlar. Ancak, bekleme süresi sonunda lira yüklenmezse hat tamamen kapanır ve bilgileriniz silinir. Peki, Vodafone kapanan hattı açtırma nasıl olur? Hattınıza yeniden TL yüklediğinizde hattınız açılır. Türk Telekom kapanan hat nasıl açılır 📱 Tam Boyutta Gör Türk Telekom’da son yükleme tarihinden itibaren 184 gün süresince hattınız aramalara açık olur. 184 günün sonunda tekrar yükleme yapmazsanız hattınız dış aramalara kapatılır ve 92 günlük pasif süre başlar. Bu sürede hattınız dış aramalara kapanır, yalnızca aranabilirsiniz. Tekrar arama yapabilmek için yükleme yapmanız gerekir. Pasif sürenin bitimine kadar hattınıza yükleme yapmamanız halinde hattınız tamamen kapatılır ve sözleşmeniz iptal edilir. Peki, Türk Telekom aramaya kapanan hat nasıl açılır? Türk Telekom kapanan hattı açmak için, hattın kapatılmasını takiben 12 ay içinde Türk Telekom İletişim Merkezine giderek yeni abonelik sözleşmesi yapmanız gerekir. Bimcell kapanan hat nasıl açılır 📱 Tam Boyutta Gör Bimcell’de 184 gün aktif süre, 92 gün pasif süre vardır. Son yükleme tarihinizden itibaren 184 gün içinde tekrar yükleme yapmanız gerekir. 184 günün sonunda tekrar yükleme yapmazsanız 92 günlük pisi süre uygulaması başlar ki bu dönemde hattınız dış aramalara kapalıdır. Pasif süre bitene kadar hattınıza yükleme yapmamanız durumunda hattınız tamamen kapatılır ve abonelik sözleşmeniz iptal edilir. Hattınız iptal olduğunda, açtırmak için hat iptal tarihinden itibaren 1 yıl süreniz vardır. 1 yıllık süre içinde hat sahibi olarak abonelik sözleşmesini doldurup gerekli belgeleri ileterek Bimcell kapanan hattı açtırma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

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Kapanan hattı açtırma ücreti ne kadar 🏷️ Tam Boyutta Gör Kapanan hattı açtırma kaç TL? hem faturalı hem de faturasız hat sahipleri için merak konusu. Hattınız fatura borcu nedeniyle kapanırsa yeniden kapama/açma için bir ücret ödemeniz gerekir. Hat kapama açma işlem ücreti her operatör için farklıdır. Türk Telekom, Vodafone, Turkcell kapanan hattı açtırma ücreti (2023) ne kadar merak edenler için; Turkcell hat açma kapama ücreti : 84,51 TL

: 84,51 TL Vodafone hat açma ücreti : 84,51 TL

: 84,51 TL Türk Telekom kapanan hattı açtırma ücreti: 84,51 TL

Operatörünüzden kesintisiz hizmet alabilmek için faturanızı zamanında ödemeniz ya da belli süreyi geçmeden TL yüklemeniz gerekir. Ancak, bazen faturalarda ödeme gecikebiliyor veya TL yükleme unutulabiliyor. Bu durumda hattınızın kapatılması durumuyla karşılaşabilirsiniz. Bu da beraberinde “Kapanan hat tekrar açılır mı?”, “Kapanan hat nasıl açılır?” gibi birçok soruyu getiriyor. Faturalı & faturasız kapanan hattı açtırmak için ne yapılmalıdır? Turkcell, Türk Telekom, Vodafone, Bimcell, tüm operatörlerde kapanan hattı açtırma ücreti ne kadar? Kapanan hattı açtırmaya yönelik tüm merak edilenler burada.

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Kapanan hat nasıl açılır? Kapanan hattı açtırma & ücreti