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    Ucuz mobil tarifeler sunan Netgsm’den BTK’ya şikayet ediliyoruz iddiası

    Türkiye'nin dördüncü operatörü olan Netgsm, sunduğu uygun fiyatlı paketleri ile tanınıyor. Ancak hizmet aldığı mobil işletmeci, 15 katlık ücret artışı için BTK’ya başvurmuş durumda.
    Ucuz tarifeler sunan Netgsm’den BTK’ya şikayet ediliyoruz iddiası Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl ön talep almaya başlayan ve bu yılda abone alım sürecine geçen Türkiye'nin 4'üncü operatörü Netgsm, müşterilerine uygun fiyatlı tarifeler sunmasıyla ön plana çıkıyor. Ancak bu "uygun fiyat" avantajı yakında kaybolabilir.  Zira Netgsm Yönetim Kurulu Başkanı Adem Öcal, hizmet aldıkları mobil işletmecinin GB başına ücret için 15 katlık artış için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ya (BTK) başvurduğunu açıkladı.

    Netgsm tarifelerinde 15 katlık fiyat artışı iddiası

    Ucuz tarifeler sunan Netgsm’den BTK’ya şikayet ediliyoruz iddiası Tam Boyutta Gör
    Adem Öcal, LinkedIn üzerinden yaptığı paylaşımda “Baz istasyonu hizmeti aldığımız mobil işletmeci GB ücretini bizden alması gerekenin 15 katından fazlasını almak için BTK’ya uzlaşmaya gitti. Bu günlerde sonucu bekliyoruz. Onun için reklam yapıp tüketiciyi yanıltmak istemiyoruz. Dolayısıyla reklam ile talebi çoğaltmak istemiyoruz. Sosyal medyadaki konular da bizim dışımızda gelişiyor.” ifadelerini kullandı.

    Öcal’ın bu açıklamaları DH Forum’daki ilgili Netgsm Ana Konusu’na da taşınırken kullanıcılarımız da duruma tepki gösterdi, “Son kale yıkıldı” yorumunda bulundu.

    Netgms, Turkcell’den hizmet alıyor

    Ucuz tarifeler sunan Netgsm’den BTK’ya şikayet ediliyoruz iddiası Tam Boyutta Gör
    Öte yandan Netgms’in kendisine ait Tier III seviyesinde 2 adet veri merkezi ve Türkiye’nin farklı lokasyonlarında 6 farklı veri merkezi bulunuyor. Bununla birlikte Netgsm, Turkcell’in baz istasyonlarını kullanıyor. Diğer altyapılar ise şirketin kendisine ait. Firmanın halihazırda 198 binden fazla abonesi bulunuyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

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    Kings Never Die 5 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

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    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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