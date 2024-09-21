Ucuz mobil tarifeler sunan Netgsm’den BTK’ya şikayet ediliyoruz iddiası

Türkiye'nin dördüncü operatörü olan Netgsm, sunduğu uygun fiyatlı paketleri ile tanınıyor. Ancak hizmet aldığı mobil işletmeci, 15 katlık ücret artışı için BTK’ya başvurmuş durumda.