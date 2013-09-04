Google Authenticator, artık retina ekranları destekliyor

Google’ın 2 adımlı şifrelemede ihtiyaç duyulan tek kullanımlık şifreyi üreten Authenticator uygulaması sonunda retina ekran desteğine kavuştu.

iPhone 4 çıkalı 3,5 sene olmasına rağmen bir türlü retina ekranları desteklemeyen uygulama, 2.sürümle birlikte hem retina ekrana hem de iPhone 5 ve gelecek nesil iPhone’ların 4 inçlik ekranlarına destek sunmaya başladı. Diğer taraftan uygulama hala iPad’e özel destek vermiyor.

Uygulamanın retina ekran desteği yanı sıra Google’ın son dönemdeki diğer uygulamaları gibi modern bir arayüze de kavuştuğunu söylemek mümkün.

Google Authenticator’ın App Store’daki sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.