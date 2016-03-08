Google, Cardboard'u geliştiriciler için daha cazip kılma peşinde

Sanal gerçeklik sektörünü büyük bir camia haline getirmek için kolları sıvayan büyük teknoloji şirketleri, tüketicilere sanal gerçeklik gözlükleri için içerik üretenlerin olduğunu göstermek istiyorlar. Buna ihtiyaçları da var zira geliştiricileri platformdan yana hoşnut tutmaları önemli bir konu.

Bu arayışlardan birine Google'ın Cardboard için Android uygulamaları geliştiren içerik üreticileriyle yaptığını örnek verebiliriz. Yapılan görüşmelerde odak noktası uygulama içi ödemelerin sanal gerçeklik gözlüklerinde de kullanılabilir hale getirilmesi olmuş. Birçok kaynaktan gelen bilgiye göre bu fonksiyonun ne zaman aktif olacağına dair kesin bir bilgi yok ancak bilginin gelebileceği iki etkinlik var, biri ay sonlarına doğru yapılacak olan Oyun Geliştiricileri Konferansı, diğeri de Mayıs ayındaki Google'ın kendi geliştirici etkinliği.

VR gözlükleri tarafında atılan bu adımları doğal karşılamak gerek, atılacak adımların başını da oyunlar çekiyor zira oyun içi alışveriş sistemi büyük bir ticari alan haline geldi. Google için bunun ciddi bir adım niteliği taşıdığını da belirtmek gerek. Taşınabilir cihazlarda Android, bazı konularda, ki buna uygulamalardan elde edilen geliri örnek verebiliriz, Apple'ın bir adım gerisinden geliyor. iOS kullanıcılarının uygulama ve uygulama içerisindeki içerikler için daha fazla harcama yaptıkları yapılan çeşitli anketler ile defalarca göz önüne serildi, kendini piyasanın akışına adapte edebilen geliştiriciler de bunun mümkün mertebe farkında. Google işte bu duruma dur deyip kendi ekosistemini de geliştiriciler için avantajlı hale getirmek istiyor.

Google bu duruma çözüm olabilecek nitelikte, baktığınız yeri ve yönü takip eden standart VR araçlarından biri ile denemeler yapıyor. Bu sistem ile kafa hareketlerinizle imlecinizi hareket ettirmeniz sağlanıyor. Cardboard ekibi henüz herhangi bir yöntem üzerinde karar kılmış değil, kullanıcıların kredi kartı bilgilerini hangi şekilde saklayacakları konusunda kesin bir şey yok ancak Google'ın Play Store'u varken yeni bir macera aramanın pek gerekli olmadığı görülebiliyor.

Google ile çalışan bir geliştirici "Google, en şık VR gözlüğünü yapmanın peşinde." şeklinde aslında önemli bir bilgi vermiş zira Google Cardboard şeması ve ulaşılabilirliği çerçevesinde kartondan imal ediliyor. Cardboard aslında bir şema olduğu için farklı üreticiler sert plastik gövdeli ürünlerle de tüketiciye açıldılar açılmasına ama temel çizgilerin dışına çok fazla çıkılamadı.

Wall Street gazetesinin geçen ay yaptığı bir haberde Google'ın, Samsung'un VR gözlüğü ile sıkı rekabet içerisine girebilecek, daha ileri seviyede bir VR gözlüğü üzerinde çalıştıklarını belirtmişti, haberin en dikkat edici yanı da bu VR gözlüklerinin masaüstü bilgisayar ve akıllı telefonların zincirinden kurtulabilmesi ihtimalinin vurgulanmasıydı. Google ise bu haber konusunda yorum yapmaktan kaçınmış.

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Tabiri caizse, işin alengirli kısmı uygulama içi ödemelerin şu an niye kullanılabilir olmadığında veya belki de bu özelliğin gelmeyeceği tarafında zira VR gözlüklerinde bu tür ödemeleri yapmak pek de kolay değil. Telefonunuzda bir uygulamanın satın al butonuna tıklamanız yeterliyken gözlerinizin dibinde duran, dışarıdan müdahalesi kısıtlı bir ekranda bunu yapması hayli zor. Telefonu Cardboard'dan çıkarmak, sonra tekrar takmak, hizalamak derken çoğu kullanıcı için sıkıcı bir süreç.2016 yılının başında Google beş milyon Cardboard sevkiyatı yaptığını ve kullanıcıların 2014 yazından bu yana 25 milyondan fazla uygulama indirdiklerini, 10 milyonunun sadece Ekim ve Aralık ayları arasında indirildiğini de ayrıca belirtiyor.Google'ın Cardboard üzerine yapacağı yatırımların sadece ürün bazında kalmaması sevindirici bir gelişme doğrusu. Cardboard V1'den bu yana süren bazı tasarımsal eksikliklerin, en önemlisi gözlük takılı haldeyken yeri görebiliyor oluşunuz gibi, V2'de de sürmesi şahsen dikkatimi çekmişti. İçerik anlamında YouTube'un 360 derece kanalında doyurucu kalitede videolar bir süre için yeterli gelebiliyor ancak direkt olarak etkileşime geçebildiğimiz alanların sunulduğu uygulamaların artmasını dört gözle bekliyoruz.