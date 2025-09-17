Google’dan gizlilik odaklı ilk büyük dil modeli: VaultGemma

Büyük yapay zeka modelleri geliştiren şirketler, genellikle yüksek kaliteli eğitim verisi bulmakta zorlanıyor. Web üzerindeki verileri toplarken kullanıcıların hassas bilgilerinin ‘kazara’ modele dahil olma riski artıyor. Daha önce de ele aldığımız gibi LLM’lerin çıktıları belirsizdir; yani ne söyleyeceklerini tahmin etmek çoğu durumda imkansızdır. Hatta aynı girdiler kullanılsa bile çıktılar değişiklik gösterebilir veya model, eğitim verilerinden bir şeyleri doğrudan tekrarlayabilir.
Haliyle hassas bilgiler modelin eğitimine dahil olursa, modelin çıktılarında birebir tekrar edilebilir ve kullanıcı gizliliği ihlal edilebilir. Ayrıca, telifli içeriklerin modele karışması geliştiriciler için ayrı bir sorun yaratabiliyor.
VaultGemma nasıl geliştirildi?
Google, VaultGemma’yı açık ağırlıklı model olarak yayımladı. Yani kullanıcılar modeli indirebilir ve değiştirebilir, ancak kötüye kullanım yasağı ve Gemma lisansının dağıtımı gibi sınırlamalara uymaları gerekiyor. Model şu anda Hugging Face ve Kaggle üzerinden erişilebiliyor.
